Dữ Phượng Hành vừa công bố, Sở Kiều Truyện đã vội có màn 'ké' PR lại phim để 'cọ nhiệt'

Trước sức nóng của Dữ Phượng Hành, nền tảng nắm bản quyền của Sở Kiều Truyện cũng muốn được... “thơm lây”. Đúng lúc Dữ Phượng Hành tuyên bố dàn diễn viên chính liền đăng tải video của Sở Kiều Truyện, đồng thời khuyến khích khán giả thưởng thức lại bộ phim

Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly và Hành Chỉ Thần quân – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới. Ngày 24/05 vừa qua, đoàn làm phim chính thức công bố Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ cùng nhau đóng chính trong Dữ Phượng Hành. Tuy thông tin về nam nữ chính đã được đồn đoán từ lâu, thế nhưng, khi đoàn làm phim chính thức xác nhận, thông tin này vẫn thu hút đông đảo sự chú ý của nhiều người. Sự kiện tái hợp tác giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong dự án cổ trang Dữ Phượng Hành đã giúp bộ phim “nóng lên” ngay từ những ngày làm việc đầu tiên.

Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Tất nhiên, độ hot này của Dữ Phượng Hành đa phần đến từ màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Cũng đã 5 năm kể từ sau Sở Kiều Truyện, cả hai mới chính thức hợp tác trở lại trong một bộ phim mới. Fan của cả hai đều rất ủng hộ dự án này, còn người qua đường, đặc biệt là những ai từng mong muốn cặp đôi tái hợp trong Sở Kiều Truyện 2 đều rất mong chờ cặp đôi comeback.

Sở Kiều Truyện cũng có màn PR đi vào lòng đất - Ảnh: Internet Trước sức nóng của Dữ Phượng Hành, nền tảng nắm bản quyền của Sở Kiều Truyện cũng muốn được... “thơm lây”. Bởi thế mà lựa đúng lúc Dữ Phượng Hành tuyên bố dàn diễn viên chính liền đăng tải video của Sở Kiều Truyện, đồng thời khuyến khích khán giả thưởng thức lại bộ phim. Âu đây cũng là chiêu trò PR khá khôn ngoan, song lại khiến netizen không ngừng cười, đồng thời để lại nhiều bình luận cà khịa vô cùng hài hước. Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Được biết, nền tảng đăng tải video Sở Kiều Truyện kia thực ra cũng là nền tảng phát sóng của bộ Dã Man Sinh Trưởng do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Vì thế ngoài những câu cà khịa, netizen còn nhắc khéo rằng nếu có thể đăng tải trailer, teaser hay chỉ là chiếc poster của Dã Man Sinh Trưởng thôi cũng đủ để kéo sự chú ý của mọi người rồi, chẳng nhất thiết phải đi “cọ nhiệt” kiểu này. Khán giả để lại nhiều bình luận cho vụ việc trên - Ảnh: Internet

Thì ra Triệu Lệ Dĩnh chính là người đề cử Lâm Canh Tân đóng Dữ Phượng Hành? Sau khi Weibo Dữ Phượng Hành đăng bài tuyên bố diễn viên, Triệu Lệ Dĩnh đã share lại bài viết, chính thức xác nhận vai diễn của mình. Lâm Canh Tân đã qua Weibo của Triệu Lệ Dĩnh, để lại lời cảm ơn trên bài đăng của bạn diễn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-phuong-hanh-vua-cong-bo-so-kieu-truyen-da-voi-co-man-ke-pr-lai-phim-de-co-nhiet-471297.html