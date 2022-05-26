Quỳ gối livestream bán quần áo, Đổng Khiết bị chỉ trích thậm tệ

Sao quốc tế 26/05/2022 15:24

Việc Đổng Khiết quỳ gối trong một livestream bán quần áo gần đây đã khiến cho nữ diễn viên vấp phải không ít chỉ trích từ phía công chúng.

Theo truyền thông Trung Hoa, Đổng Khiết vừa qua đã livestream bán quần áo đồng thời giao lưu với người hâm mộ của mình, đa phần thời gian phát trực tiếp thì nữ diễn viên đều trong tư thế quỳ gối.

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Đổng Khiết bị chỉ trích thậm tệ khi quỳ gối livestream bán quần áo - Ảnh: Internet

Trong buổi livestream này, nhiều khán giả đã dành cho Đổng Khiết những lời khen có cánh về thân hình mảnh mai, làn da trắng sáng và gương mặt trẻ trung của cô. Tuy nhiên, cũng có không ít những bình luận tỏ vẻ khó chịu như: "Có phải quỳ gối bán hàng bây giờ đang là mốt?", "Cách này mới thu hút được sự chú ý hay sao?".

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Nữ minh tinh từng gây chú ý khi tham gia Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2 - Ảnh: Internet

Những năm gần đây, Đổng Khiết vẫn hoạt động trong làng giải trí thường xuyên, nữ minh tinh góp mặt trong nhiều bộ phim từ điện ảnh đến truyền hình nhưng đa phần là vai thứ. Một trong những động thái gây chú ý nhất của cô thời gian qua đó chính là khi tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2 và nhận nhiều lời khen về tính cách cũng như khí chất của mình.

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Sau một lần đổ vỡ hôn nhan, Đổng Khiết không tái hôn mà nuôi con một mình - Ảnh: Internet
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Đổng Khiết và con trai nhỏ dự đám cưới người quen - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân của mình, Đổng Khiết thường chia sẻ những video về cuộc sống thường ngày bên cạnh cậu con trai Đỉnh Đỉnh. Được biết, sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Phan Việt Minh, nữ minh tinh không tái hôn mà dành hết tình cảm cho con, trong khi đó chồng cũ của cô được cho là đã có tình mới.

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Cộng đồng mạng thất vọng trước visual mới nhất của Đổng Khiết ở tuổi 42.

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