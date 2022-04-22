Nhan sắc 'bạch liên hoa' Đổng Khiết ở tuổi 42: tiều tụy, lộ rõ lão hoá, bay màu visual 'ngọc nữ' một thời

Cộng đồng mạng thất vọng trước visual mới nhất của Đổng Khiết ở tuổi 42.

Hình ảnh hot nhất MXH xứ Trung tối 19/4 chính là những video Đổng Khiết chia sẻ trên Weibo đón mừng sinh nhật lần thứ 42. Nữ diễn viên trở thành trung tâm của mọi sự chú ý khi để lộ gương mặt mộc, hoàn toàn không có son phấn. Chính điều này mà cư dân mạng tranh cãi kịch liệt, đặt lên bàn cân so nhánh visual ngày ấy - bây giờ của ‘Hoàng hậu Lang Hoa’. Nhiều người cho rằng, hình ảnh mới của Đổng Khiết khiến các fan khó lòng nhận ra. Không ít bình luận bày tỏ ngôi sao 42 tuổi lộ gương mặt tiều tụy, thiếu sức sống, các dấu hiệu lão hoá cũng xuất hiện xung quanh khuôn miệng. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến phản bác và cho rằng nhan sắc của Đổng Khiết khi bước vào độ tuổi U45 rất đáng ngưỡng mộ nhờ làn da mịn màng, khoẻ khoắn.

Nhan sắc ở tuổi 42 của Đổng Khiết - Ảnh: Internet Một vài blogger thậm chí còn chia sẻ những hình ảnh visual thuở đôi mươi để so sánh với nhan sắc hiện tại của cô nàng. Có thể thấy rõ, qua bao năm tháng, vẻ đẹp của mỹ nhân năm xưa không còn trong trẻo, ngây thơ như trước. Nhờ loạt bộ phim hot như Tiểu Lý Phi Đao, Tinh Võ Trần Chân, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Kim Phấn Thế Gia,... mà Đổng Khiết trở thành ngôi sao được yêu mến không chỉ ở Trung Quốc mà cả Việt Nam. Chính nhan sắc thanh thuần đã khiến Đổng Khiết trở thành nàng ngọc nữ đình đám được công chúng hết mực yêu quý.

Ngọc nữ Đổng Khiết thời thanh xuân tươi đẹp - Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng hàng loạt scandal là 'trà xanh' với Lương Triều Vỹ, ngoại tình với đồng nghiệp Vương Đại Trị, đổ oan chồng Phan Việt Minh bạo hành vợ, cấm con trai gặp cha ruột,... đã khiến hình tượng 'ngọc nữ' của cô bị sụp đổ hoàn toàn. Đổng Khiết cùng chồng cũ Phan Việt Minh - Ảnh: Internet Trong thời gian dài, từ hình ảnh thuần khiết ‘Chúc Anh Đài’ đã bị cộng đồng mạng gán vào hàng ngũ 'bạch liên hoa', 'trà xanh'. Hình ảnh và sự nghiệp xuống dốc không phanh, nữ diễn viên họ Đổng bị netizen tẩy chay mạnh mẽ, cho tới giờ vẫn không thể 'tẩy trắng'.

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