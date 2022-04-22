Nhan sắc 'bạch liên hoa' Đổng Khiết ở tuổi 42: tiều tụy, lộ rõ lão hoá, bay màu visual 'ngọc nữ' một thời

Sao quốc tế 22/04/2022 17:27

Cộng đồng mạng thất vọng trước visual mới nhất của Đổng Khiết ở tuổi 42.

Hình ảnh hot nhất MXH xứ Trung tối 19/4 chính là những video Đổng Khiết chia sẻ trên Weibo đón mừng sinh nhật lần thứ 42. Nữ diễn viên trở thành trung tâm của mọi sự chú ý khi để lộ gương mặt mộc, hoàn toàn không có son phấn. Chính điều này mà cư dân mạng tranh cãi kịch liệt, đặt lên bàn cân so nhánh visual ngày ấy - bây giờ của ‘Hoàng hậu Lang Hoa’.

Nhiều người cho rằng, hình ảnh mới của Đổng Khiết khiến các fan khó lòng nhận ra. Không ít bình luận bày tỏ ngôi sao 42 tuổi lộ gương mặt tiều tụy, thiếu sức sống, các dấu hiệu lão hoá cũng xuất hiện xung quanh khuôn miệng. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến phản bác và cho rằng nhan sắc của Đổng Khiết khi bước vào độ tuổi U45 rất đáng ngưỡng mộ nhờ làn da mịn màng, khoẻ khoắn.

Nhan sắc 'bạch liên hoa' Đổng Khiết ở tuổi 42: tiều tụy, lộ rõ lão hoá, bay màu visual 'ngọc nữ' một thời - Ảnh 1
Nhan sắc ở tuổi 42 của Đổng Khiết - Ảnh: Internet

Một vài blogger thậm chí còn chia sẻ những hình ảnh visual thuở đôi mươi để so sánh với nhan sắc hiện tại của cô nàng. Có thể thấy rõ, qua bao năm tháng, vẻ đẹp của mỹ nhân năm xưa không còn trong trẻo, ngây thơ như trước.

Nhờ loạt bộ phim hot như Tiểu Lý Phi Đao, Tinh Võ Trần Chân, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Kim Phấn Thế Gia,... mà Đổng Khiết trở thành ngôi sao được yêu mến không chỉ ở Trung Quốc mà cả Việt Nam. Chính nhan sắc thanh thuần đã khiến Đổng Khiết trở thành nàng ngọc nữ đình đám được công chúng hết mực yêu quý.

Nhan sắc 'bạch liên hoa' Đổng Khiết ở tuổi 42: tiều tụy, lộ rõ lão hoá, bay màu visual 'ngọc nữ' một thời - Ảnh 2
Ngọc nữ Đổng Khiết thời thanh xuân tươi đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng hàng loạt scandal là 'trà xanh' với Lương Triều Vỹ, ngoại tình với đồng nghiệp Vương Đại Trị, đổ oan chồng Phan Việt Minh bạo hành vợ, cấm con trai gặp cha ruột,... đã khiến hình tượng 'ngọc nữ' của cô bị sụp đổ hoàn toàn.

Nhan sắc 'bạch liên hoa' Đổng Khiết ở tuổi 42: tiều tụy, lộ rõ lão hoá, bay màu visual 'ngọc nữ' một thời - Ảnh 3
Đổng Khiết cùng chồng cũ Phan Việt Minh - Ảnh: Internet

Trong thời gian dài, từ hình ảnh thuần khiết ‘Chúc Anh Đài’ đã bị cộng đồng mạng gán vào hàng ngũ 'bạch liên hoa', 'trà xanh'. Hình ảnh và sự nghiệp xuống dốc không phanh, nữ diễn viên họ Đổng bị netizen tẩy chay mạnh mẽ, cho tới giờ vẫn không thể 'tẩy trắng'.

 

Ngẩn ngơ ngắm nhìn nhan sắc của mỹ nữ cổ trang thế hệ mới được ví là sự 'pha trộn' của Tần Lam và Đổng Khiết

Ngẩn ngơ ngắm nhìn nhan sắc của mỹ nữ cổ trang thế hệ mới được ví là sự 'pha trộn' của Tần Lam và Đổng Khiết

Sở hữu nhan sắc trong trẻo và thanh thuần, Trần Dao hiện đang được netizen hết mực "o bế" và ví như sự pha trộn của Tần Lam và Đổng Khiết.

Xem thêm
Từ khóa:   Đổng Khiết Đổng Khiết và Phan Việt Minh Ngọc nữ Đổng Khiết sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Ngẩn ngơ ngắm nhìn nhan sắc của mỹ nữ cổ trang thế hệ mới được ví là sự 'pha trộn' của Tần Lam và Đổng Khiết

Ngẩn ngơ ngắm nhìn nhan sắc của mỹ nữ cổ trang thế hệ mới được ví là sự 'pha trộn' của Tần Lam và Đổng Khiết

Bằng chứng ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, Đổng Khiết rò rỉ thế nào

Bằng chứng ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, Đổng Khiết rò rỉ thế nào

Lộ quá khứ lăng nhăng ít ai biết của Đổng Khiết, ‘ngọc nữ’ màn ảnh nhỏ Hoa ngữ một thời

Lộ quá khứ lăng nhăng ít ai biết của Đổng Khiết, ‘ngọc nữ’ màn ảnh nhỏ Hoa ngữ một thời

Đổng Khiết không thể tái hôn với doanh nhân giàu có vì con trai

Đổng Khiết không thể tái hôn với doanh nhân giàu có vì con trai

Vương Nhất Bác nhận nhiều lời khen có cánh trong phim mới: Thế hệ tương lai đáng gờm, diễn cùng Lương Triều Vỹ nhưng không bị lép vế

Vương Nhất Bác nhận nhiều lời khen có cánh trong phim mới: Thế hệ tương lai đáng gờm, diễn cùng Lương Triều Vỹ nhưng không bị lép vế

'Đệ nhất nam thần mặt đơ' Vương Nhất Bác được khen diễn hay ngang cơ Lương Triều Vỹ?

'Đệ nhất nam thần mặt đơ' Vương Nhất Bác được khen diễn hay ngang cơ Lương Triều Vỹ?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?