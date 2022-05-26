Tái xuất phim cổ trang sau 16 năm, Lưu Diệc Phi vẫn 'gây bão' bởi điều này

Vào ngày 26/5, đoàn phim "Mộng hoa lục" giới thiệu trailer với các cảnh Triệu Phán Nhi nhảy múa, đấu trí với đàn ông. Đây là nhân vật do Lưu Diệc Phi đảm nhận. Các câu thoại hé lộ tính cách mạnh mẽ, quyết liệt của Triệu Phán Nhi. Thậm chí, trailer mới thu hút quan tâm của nhiều khán giả, cụm từ khóa "Lưu Diệc Phi đóng phim cổ trang sau 16 năm" vào top chủ đề bình luận nhiều trên Weibo ngày 26/5.

Lư Diệc Phi hóa thân thành Triệu Phán Nhi - Ảnh: Internet

Trước đó, nữ diễn viên từng "làm mưa làm gió" với công chúng qua 2 vai diễn kinh điển là Tiểu Long Nữ (Thần Điêu Đại Hiệp) và Vương Ngữ Yên (Thiên Long Bát Bộ). Vẻ đẹp như hoa như ngọc của cô luôn nằm trong top mỹ nhân cổ trang của Cbiz. Đặc biệt, khi tham gia Thần Điêu Đại Hiệp. Công chúng đã ưu ái dành cho mỹ nhân danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" qua những vai diễn để đời này.