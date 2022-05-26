Tái xuất phim cổ trang sau 16 năm, Lưu Diệc Phi vẫn 'gây bão' bởi điều này

Mới đây, đoàn phim "Mộng hoa lục" giới thiệu trailer với các cảnh Lưu Diệc Phi nhảy múa, đấu trí với đàn ông.
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Vào ngày 26/5, đoàn phim "Mộng hoa lục" giới thiệu trailer với các cảnh Triệu Phán Nhi nhảy múa, đấu trí với đàn ông. Đây là nhân vật do Lưu Diệc Phi đảm nhận. Các câu thoại hé lộ tính cách mạnh mẽ, quyết liệt của Triệu Phán Nhi. Thậm chí, trailer mới thu hút quan tâm của nhiều khán giả, cụm từ khóa "Lưu Diệc Phi đóng phim cổ trang sau 16 năm" vào top chủ đề bình luận nhiều trên Weibo ngày 26/5.
Trước đó, nữ diễn viên từng "làm mưa làm gió" với công chúng qua 2 vai diễn kinh điển là Tiểu Long Nữ (Thần Điêu Đại Hiệp) và Vương Ngữ Yên (Thiên Long Bát Bộ). Vẻ đẹp như hoa như ngọc của cô luôn nằm trong top mỹ nhân cổ trang của Cbiz. Đặc biệt, khi tham gia Thần Điêu Đại Hiệp. Công chúng đã ưu ái dành cho mỹ nhân danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" qua những vai diễn để đời này.
Do đó, với phản hồi tích cực ban đầu về tạo hình trong "Mộng hoa lục", người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là lần trở lại thành công của Lưu Diệc Phi sau nhiều năm vắng bóng ở mảng truyền hình, một lần nữa khẳng định vị thế "đỉnh lưu" trong làng giải trí Hoa Ngữ.
Đoàn phim Mộng họa lục chưa công bố ngày ra mắt nhưng theo nhiều blogger giải trí, tác phẩm sẽ phát ngày 2/6. Phim xoay quanh Triệu Phán Nhi - cô gái kinh doanh tiệm trà ở Hàng Châu chờ đợi vị hôn phu Âu Dương Húc trở về làm đám cưới. Nhưng sau khi Âu Dương Húc thi đỗ làm quan ở kinh thành, Phán Nhi bị bỏ rơi. Nàng tới tới kinh thành vạch mặt Âu Dương Húc, trên đường cứu được Tống Dẫn Chương (Lâm Doãn đóng) - cô gái bị lừa kết hôn, chịu ngược đãi. Hai người đi cùng nhau, cứu được Tôn Tam Nương (Liễu Nham) - người phụ nữ tự tử vì hôn nhân bất hạnh. Ở kinh thành, Triệu Phán Nhi bị Âu Dương Húc hãm hại, nàng cùng hai chị em Tống Dẫn Chương, Tôn Tam Nương kiên quyết lưu lại đây để mở tiệm trà, rượu và biến nó thành tửu lầu lớn nhất kinh thành.
Ngoài xoay quanh thân phận phụ nữ trong xã hội cũ, phim còn khắc họa mối tình Triệu Phán Nhi và Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu đóng), chàng trai khâm phục tài năng của Phán Nhi.