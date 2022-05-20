Lưu Diệc Phi 'nên duyên' cùng Lý Hiện trong phim mới, khán giả ngán ngẩm vì lý do này

Lưu Diệc Phi và Lý Hiện chuẩn bị tham gia bộ phim Đi về nơi có gió, khiến khán giả hết sức mong chờ.

Sau "Mộng Hoa Lục", Lưu Diệc Phi tiếp tục tham gia dự án phim truyền hình có tên "Đi Đến Nơi Có Gió". Trong bộ phim này, thần tiên tỷ tỷ sẽ đóng cặp cùng với Lý Hiện. Ngay từ khi khai máy, bộ phim này đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Tuy nhiên, bộ phim sẽ không có gì đáng bàn cãi nếu phim được xây dựng bởi bộ đôi Thuỷ Thiên Mặc, Vương Hùng Thành cùng đạo diễn Đinh Tử Quang – bộ ba từng thành công với những phim siêu nổi tiếng như Lấy danh nghĩa người nhà, hay Trạm kế tiếp là hạnh phúc. Đây đều là những phim có khởi đầu khá hấp dẫn, tình tiết duyên dáng nhưng càng về sau lại gây tranh cãi khi có tình tiết “đầu voi đuôi chuột”, khiến khán giả hết sức bất bình.

Do đó, rất nhiều cư dân mạng dự đoán Đi về nơi có gió có thể cũng sẽ gây thiện cảm ban đầu, nhưng nội dung về sau thế nào thì chưa dám chắc. Hiện giờ đa số người xem còn bất bình với phim Lấy danh nghĩa người nhà vì một cái kết lửng lơ và vô lý.

Bên cạnh đó, bộ phim còn thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi chuỗi drama tranh phiên vị (thời lượng lên sóng). Theo đó, trong poster này hình ảnh hạt đậu đỏ tức chỉ nhân vật Hứa Hồng Đậu do Lưu Diệc Phi đóng xuất hiện trước, sau đó đến chú ngựa trắng ý chỉ nhân vật của Lý Hiện. Như vậy, có thể xác định được trong "Đi Đến Nơi Có Gió", Lưu Diệc Phi sẽ đảm nhận phiên 1 và Lý Hiện phiên 2. Với địa vị của cả hai hiện nay, khán giả đều cho rằng xếp như vậy là đúng, tuy nhiên fan của nhà trai lại không nghĩ vậy.

Trong phim "Đi Đến Nơi Có Gió", Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Đậu Hồng sau cái chết của người bạn thân, cuộc sống và công việc của cô đều rơi vào bế tắc. Để vực dậy tinh thần, Hứa Đậu Hồng đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý nghỉ ngơi. Nơi đây, cô gặp Tạ Chi Dao (do Lý Hiện thủ vai), một người đã từ bỏ công việc lương cao và trở về quê hương để khởi nghiệp. Sau nhiều lần trò chuyện, Tạ Chi Dao mời Hứa Đậu Hồng cùng mình xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch, giúp quê hương đổi mới.

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