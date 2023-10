Lưu Diệc Phi 'suýt bỏ mạng' lúc 18 tuổi khi đóng 'Thần Điêu Đại Hiệp', phá vỡ định kiến 'bình hoa di động' của CĐM

Theo đó, trong một lần thực hiện cảnh quay tuyệt đẹp tại thác nước, Lưu Diệc Phi đã không may gặp tai nạn vô cùng nguy hiểm. Do dòng nước chảy rất mạnh, cô đã không thể đứng vững và bị kéo đi, ngã xuống dòng nước. Lúc đó, nữ diễn viên đã vô cùng hoảng loạn nhưng may sao ê-kíp bộ phim đã nhanh chóng lao đến và kéo Lưu Diệc Phi ra khỏi dòng nước "tử thần".