Lưu Diệc Phi 'suýt bỏ mạng' lúc 18 tuổi khi đóng 'Thần Điêu Đại Hiệp', phá vỡ định kiến 'bình hoa di động' của CĐM

Với bộ phim "Thần điêu đại hiệp", Lưu Diệc Phi tham gia đóng khi chỉ mới 18 tuổi và tự thực hiện phần lớn cảnh đấu võ trên không.

Lưu Diệc Phi là một trong những mỹ nữ cổ trang hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ, từng ghi điểm tuyệt đối với hình ảnh Tiểu Long Nữ và "thần tiên tỷ tỷ" Vương Ngữ Yên trong vũ trụ Kim Dung. Đặc biệt, với bộ phim "Thần điêu đại hiệp", Lưu Diệc Phi tham gia đóng khi mới 18 tuổi, tự thực hiện phần lớn cảnh đấu võ trên không. Người đẹp từng bị bạn diễn đánh vào đầu, đau đến mức nằm bất động dưới đất. Lưu Diệc Phi còn bị thương ở cổ, đến nay, vết thương thi thoảng tái phát, cô phải điều trị bằng Đông y.

Theo đó, trong một lần thực hiện cảnh quay tuyệt đẹp tại thác nước, Lưu Diệc Phi đã không may gặp tai nạn vô cùng nguy hiểm. Do dòng nước chảy rất mạnh, cô đã không thể đứng vững và bị kéo đi, ngã xuống dòng nước. Lúc đó, nữ diễn viên đã vô cùng hoảng loạn nhưng may sao ê-kíp bộ phim đã nhanh chóng lao đến và kéo Lưu Diệc Phi ra khỏi dòng nước "tử thần".

Một lần khác, khi đang treo mình trên không trung bằng dây cáp để quay cảnh cháy nhà, Lưu Diệc Phi tiếp tục gặp nguy hiểm khi bỗng nhiên chiếc dây giúp cô treo mình trên không trung gặp trục trặc. Điều đó đã khiến nữ thần bị lơ lửng trên không trung một lúc lâu trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Trong khi đó, xung quanh mọi thứ đang cháy rụi, khói bụi nghi ngút dẫn đến khó thở. Mỹ nhân Trung Quốc mới 18 tuổi, điều này càng làm khán giả phải nể phục và công nhận sự cố gắng của cô nàng. Đồng thời, Lưu Diệc Phi phá vỡ được định kiến "bình hoa di động" mà cộng đồng mạng đã gán cho cô kể từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật.

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