Lưu Diệc Phi và La Vân Hi được bầu chọn làm 'tường thành cổ trang Trung Quốc': Người được ủng hộ tuyệt đối, kẻ thì bị cho chưa đủ tầm

Danh hiệu ''tường thành cổ trang Trung Quốc'' vẫn đang là chủ đề bàn tán sôi nổi tại xứ Trung khi thể tìm ra ai xứng đáng cho danh hiệu này.
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Trong làng giải trí xứ Trung, có rất nhiều người nam diễn viên hay nữ diễn viên sở hữu cho mình nhan sắc xinh đẹp và cực kỳ tài giỏi. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ xứng đáng để có được danh hiệu biểu tượng trong loạt phim cổ trang Trung Quốc. Mới đây nhất, một số netizen tại xứ Trung đang bàn tán về một bài viết bầu chọn ra hai cái tên đủ tầm cho danh hiệu ''tường thành cổ trang Trung Quốc''. Đó chính là Lưu Diệc Phi và La Vân Hi.
Có rất nhiều người đồng tình với việc chọn Lưu Diệc Phi làm "tường thành cổ trang Trung Quốc". Ngay từ khi bước chân vào giới giải trí Lưu Diệc Phi đã gây ấn tượng mạnh với nhan sắc xinh đẹp, khí chất thanh nhã, đài các. Không chỉ vậy, tạo hình của người đẹp trong các bộ phim cổ trang luôn được đánh giá là có thể khiến cho người khác chết mê, chết mệt.
Loạt tạo hình cổ trang của Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp… hay gần đây nhất là Mộng Hoa Lục đều khiến dân tình mê mẩn. Một số netizen xứ Trung còn khẳng định, dù rất ít khi tham gia những bộ phim cổ trang so với những đàn em như Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch nhưng tạo hình của ''Tiểu Long Nương'' 2006 rõ ràng ở một đẳng cấp cao hơn nhiều.
Ở phía nữ có Lưu Diệc Phi, phía nam có La Vân Hi được chọn là 'tường thành cổ trang Trung Quốc'.Tuy nhiên, netizen cho rằng nam diễn viên vẫn còn quá trẻ để ngồi vào vị trí này bởi ngoại hình dù có đẹp và nổi bật, nhưng nếu nhìn ra xa trong Cbiz vẫn còn đó rất nhiều cái tên nổi bật hơn anh. Tiêu biểu có thể kể đến như trường hợp của Dương Dương.
Hiện tại, ngoài Lưu Diệc Phi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối cho danh hiệu ''tường thành cổ trang Trung Quốc'', thì cái tên La Vân Hi vẫn đang vấp phải những phản ứng trái chiều cho vị trí này.