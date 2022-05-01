Lưu Diệc Phi và La Vân Hi được bầu chọn làm 'tường thành cổ trang Trung Quốc': Người được ủng hộ tuyệt đối, kẻ thì bị cho chưa đủ tầm

Trong làng giải trí xứ Trung, có rất nhiều người nam diễn viên hay nữ diễn viên sở hữu cho mình nhan sắc xinh đẹp và cực kỳ tài giỏi. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ xứng đáng để có được danh hiệu biểu tượng trong loạt phim cổ trang Trung Quốc. Mới đây nhất, một số netizen tại xứ Trung đang bàn tán về một bài viết bầu chọn ra hai cái tên đủ tầm cho danh hiệu ''tường thành cổ trang Trung Quốc''. Đó chính là Lưu Diệc Phi và La Vân Hi.

Có rất nhiều người đồng tình với việc chọn Lưu Diệc Phi làm "tường thành cổ trang Trung Quốc". Ngay từ khi bước chân vào giới giải trí Lưu Diệc Phi đã gây ấn tượng mạnh với nhan sắc xinh đẹp, khí chất thanh nhã, đài các. Không chỉ vậy, tạo hình của người đẹp trong các bộ phim cổ trang luôn được đánh giá là có thể khiến cho người khác chết mê, chết mệt.