Lưu Diệc Phi và La Vân Hi được bầu chọn làm 'tường thành cổ trang Trung Quốc': Người được ủng hộ tuyệt đối, kẻ thì bị cho chưa đủ tầm

Sao quốc tế 01/05/2022 09:09

Danh hiệu ''tường thành cổ trang Trung Quốc'' vẫn đang là chủ đề bàn tán sôi nổi tại xứ Trung khi thể tìm ra ai xứng đáng cho danh hiệu này.

Trong làng giải trí xứ Trung, có rất nhiều người nam diễn viên hay nữ diễn viên sở hữu cho mình nhan sắc xinh đẹp và cực kỳ tài giỏi. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ xứng đáng để có được danh hiệu biểu tượng trong loạt phim cổ trang Trung Quốc. Mới đây nhất, một số netizen tại xứ Trung đang bàn tán về một bài viết bầu chọn ra hai cái tên đủ tầm cho danh hiệu ''tường thành cổ trang Trung Quốc''. Đó chính là Lưu Diệc PhiLa Vân Hi

Có rất nhiều người đồng tình với việc chọn Lưu Diệc Phi làm "tường thành cổ trang Trung Quốc". Ngay từ khi bước chân vào giới giải trí Lưu Diệc Phi đã gây ấn tượng mạnh với nhan sắc xinh đẹp, khí chất thanh nhã, đài các. Không chỉ vậy, tạo hình của người đẹp trong các bộ phim cổ trang luôn được đánh giá là có thể khiến cho người khác chết mê, chết mệt. 

Lưu Diệc Phi và La Vân Hi được bầu chọn làm 'tường thành cổ trang Trung Quốc': Người được ủng hộ tuyệt đối, kẻ thì bị cho chưa đủ tầm - Ảnh 1
Nhan sắc đỉnh cao của Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Loạt tạo hình cổ trang của Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp… hay gần đây nhất là Mộng Hoa Lục đều khiến dân tình mê mẩn. Một số netizen xứ Trung còn khẳng định, dù rất ít khi tham gia những bộ phim cổ trang so với những đàn em như Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch nhưng tạo hình của ''Tiểu Long Nương'' 2006 rõ ràng ở một đẳng cấp cao hơn nhiều. 

Lưu Diệc Phi và La Vân Hi được bầu chọn làm 'tường thành cổ trang Trung Quốc': Người được ủng hộ tuyệt đối, kẻ thì bị cho chưa đủ tầm - Ảnh 2
Nữ diễn viên Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Ở phía nữ có Lưu Diệc Phi, phía nam có La Vân Hi được chọn là 'tường thành cổ trang Trung Quốc'.Tuy nhiên, netizen cho rằng nam diễn viên vẫn còn quá trẻ để ngồi vào vị trí này bởi ngoại hình dù có đẹp và nổi bật, nhưng nếu nhìn ra xa trong Cbiz vẫn còn đó rất nhiều cái tên nổi bật hơn anh. Tiêu biểu có thể kể đến như trường hợp của Dương Dương. 

Lưu Diệc Phi và La Vân Hi được bầu chọn làm 'tường thành cổ trang Trung Quốc': Người được ủng hộ tuyệt đối, kẻ thì bị cho chưa đủ tầm - Ảnh 3
Nam diễn viên La Vân Hi - Ảnh: Internet

Hiện tại, ngoài Lưu Diệc Phi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối cho danh hiệu ''tường thành cổ trang Trung Quốc'', thì cái tên La Vân Hi vẫn đang vấp phải những phản ứng trái chiều cho vị trí này. 

 

Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư và dàn sao nữ Cbiz bị chê 'một màu' trong kĩ năng diễn xuất

Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư và dàn sao nữ Cbiz bị chê 'một màu' trong kĩ năng diễn xuất

Dù đã tham gia rất nhiều dự án phim thế nhưng diễn xuất của các nữ diễn viên Cbiz này vẫn bị công chúng đánh giá là "một màu" và không có gì đột phá.

Xem thêm
Từ khóa:   sao châu á La Vân Hi Lưu Diệc Phi Nhan sắc Lưu Diệc Phi Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư và dàn sao nữ Cbiz bị chê 'một màu' trong kĩ năng diễn xuất

Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư và dàn sao nữ Cbiz bị chê 'một màu' trong kĩ năng diễn xuất

Thả Thí Thiên Hạ tiếp tục bị chê bai, Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng cảnh 'tình tứ' nhưng lại hóa thành thảm họa thế này đây

Thả Thí Thiên Hạ tiếp tục bị chê bai, Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng cảnh 'tình tứ' nhưng lại hóa thành thảm họa thế này đây

Cbiz tung ra quy tắc mới dành cho diễn viên, hàng loạt ngôi sao hạng A như Dương Tử rơi vào cảnh lao đao vì quy định này

Cbiz tung ra quy tắc mới dành cho diễn viên, hàng loạt ngôi sao hạng A như Dương Tử rơi vào cảnh lao đao vì quy định này

Những khoảnh khắc đời thường, bình dị hiếm gặp của các mỹ nhân Cbiz tại khu vui chơi: Nhiệt Ba đáng yêu hết phần thiên hạ, Triệu Lộ Tư xinh xắn hết nấc

Những khoảnh khắc đời thường, bình dị hiếm gặp của các mỹ nhân Cbiz tại khu vui chơi: Nhiệt Ba đáng yêu hết phần thiên hạ, Triệu Lộ Tư xinh xắn hết nấc

Kết hôn chưa lâu, DJ Koo đã xăm tên Từ Hy Viên lên cơ thể mình

Kết hôn chưa lâu, DJ Koo đã xăm tên Từ Hy Viên lên cơ thể mình

Nhậm Gia Luân muốn thay đổi hình tượng mới, netizen lập tức ngăn cản: 'Đừng anh ơi, không khéo lại thành thảm họa'

Nhậm Gia Luân muốn thay đổi hình tượng mới, netizen lập tức ngăn cản: 'Đừng anh ơi, không khéo lại thành thảm họa'

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?