Nhậm Gia Luân muốn thay đổi hình tượng mới, netizen lập tức ngăn cản: 'Đừng anh ơi, không khéo lại thành thảm họa'

Sao quốc tế 30/04/2022 22:01

Netizen đang xôn xao việc Nhậm Gia Luân đang muốn thay đổi hình tượng trong những tác phẩm sắp tới.

Nhậm Gia Luân hiện đang là một trong những cái tên đình đám tại Cbiz, không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, cộng khả năng diễn xuất cực ổn trong những tác phẩm gần đây khiến anh luôn là cái tên được nhiều nhà sản xuất săn đón. 

Nhậm Gia Luân muốn thay đổi hình tượng mới, netizen lập tức ngăn cản: 'Đừng anh ơi, không khéo lại thành thảm họa' - Ảnh 1
Nam diễn viên Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

Theo thông tin được đưa ra, gần đây, Nhậm Gia Luân đang tìm kiếm kịch bản mới. Nam diễn viên hiện đang muốn có sự đổi mới trong phong cách diễn của mình khi muốn thử sức tại một vai phản diện. 

Tuy nhiên, lại có rất nhiều ý kiến cho rằng Nhậm Gia Luân không nên chuyển hình. Nguyên nhân cũng bởi diễn xuất của anh chàng ngày càng thụt lùi nên sẽ rất khó diễn được dạng vai mới. Bởi lẽ anh chàng vẫn đang đủ sức để có thể thay đổi hình tượng phản diện, vai diễn đòi hỏi người diễn phải mang được nội tâm nhân vật đến với khán giả. 

Nhậm Gia Luân muốn thay đổi hình tượng mới, netizen lập tức ngăn cản: 'Đừng anh ơi, không khéo lại thành thảm họa' - Ảnh 2
Anh chàng được netizen khuyên chưa nên vội vàng trong việc thay đổi hình tượng - Ảnh: Internet

Một lý do nữa khiến Nhậm Gia Luân bị khán giả phản đối chuyển hình là do yếu điểm ngoại hình. Chàng mỹ nam này được nhận xét là có gương mặt điển trai, trẻ trung nhưng lại có phần… trẻ con. Đa số đều cho rằng ngoại hình này sẽ khó cho Nhậm Gia Luân khi vào vai phản diện.

 

Vừa ra mắt, Lam Diễm Đột Kích bị flop thảm, Nhậm Gia Luân từ chối xào couple với bạn diễn

Vừa ra mắt, Lam Diễm Đột Kích bị flop thảm, Nhậm Gia Luân từ chối xào couple với bạn diễn

Lam Diễm Đột Kích của Nhậm Gia Luân vừa ra mắt nối tiếp Ngự Giao Ký nhưng bị flop thảm.

Xem thêm
Từ khóa:   sao châu á Nhậm Gia Luân sao Hoa Ngữ Cbiz Nhậm Gia Luân thay đổi hình tượng

TIN LIÊN QUAN

Vừa ra mắt, Lam Diễm Đột Kích bị flop thảm, Nhậm Gia Luân từ chối xào couple với bạn diễn

Vừa ra mắt, Lam Diễm Đột Kích bị flop thảm, Nhậm Gia Luân từ chối xào couple với bạn diễn

Người được hưởng lợi nhiều nhất sau Ngự Giao Ký, không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân càng không, vậy thì là ai đây?

Người được hưởng lợi nhiều nhất sau Ngự Giao Ký, không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân càng không, vậy thì là ai đây?

CĐM gọi Nhậm Gia Luân 'mắc bệnh ngôi sao', hét giá cát xê trên trời khiến nhà sản xuất Giang Sơn Vi Sính chào thua, điều ước tái hợp với Đàm Tùng Vận của netizen khó lòng được thực hiện

CĐM gọi Nhậm Gia Luân 'mắc bệnh ngôi sao', hét giá cát xê trên trời khiến nhà sản xuất Giang Sơn Vi Sính chào thua, điều ước tái hợp với Đàm Tùng Vận của netizen khó lòng được thực hiện

Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận cảm thấy hạnh phúc vì được 'yêu' Nhậm Gia Luân trong 'Ngự Giao Ký'

Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận cảm thấy hạnh phúc vì được 'yêu' Nhậm Gia Luân trong 'Ngự Giao Ký'

'Ngự Giao Ký' nhận điểm cực thấp trên Douban, phải chăng vì Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân diễn quá dở?

'Ngự Giao Ký' nhận điểm cực thấp trên Douban, phải chăng vì Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân diễn quá dở?

7749 nỗi khổ khi diễn cảnh hôn của sao hoa ngữ: Nhậm Gia Luân né cảnh hôn, Angela Baby Đường Yên phải nhờ người đóng thế

7749 nỗi khổ khi diễn cảnh hôn của sao hoa ngữ: Nhậm Gia Luân né cảnh hôn, Angela Baby Đường Yên phải nhờ người đóng thế

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 59 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 29 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 59 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?