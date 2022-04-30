Nhậm Gia Luân muốn thay đổi hình tượng mới, netizen lập tức ngăn cản: 'Đừng anh ơi, không khéo lại thành thảm họa'

Netizen đang xôn xao việc Nhậm Gia Luân đang muốn thay đổi hình tượng trong những tác phẩm sắp tới.

Nhậm Gia Luân hiện đang là một trong những cái tên đình đám tại Cbiz, không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, cộng khả năng diễn xuất cực ổn trong những tác phẩm gần đây khiến anh luôn là cái tên được nhiều nhà sản xuất săn đón.

Nam diễn viên Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

Theo thông tin được đưa ra, gần đây, Nhậm Gia Luân đang tìm kiếm kịch bản mới. Nam diễn viên hiện đang muốn có sự đổi mới trong phong cách diễn của mình khi muốn thử sức tại một vai phản diện.

Tuy nhiên, lại có rất nhiều ý kiến cho rằng Nhậm Gia Luân không nên chuyển hình. Nguyên nhân cũng bởi diễn xuất của anh chàng ngày càng thụt lùi nên sẽ rất khó diễn được dạng vai mới. Bởi lẽ anh chàng vẫn đang đủ sức để có thể thay đổi hình tượng phản diện, vai diễn đòi hỏi người diễn phải mang được nội tâm nhân vật đến với khán giả.

Anh chàng được netizen khuyên chưa nên vội vàng trong việc thay đổi hình tượng - Ảnh: Internet

Một lý do nữa khiến Nhậm Gia Luân bị khán giả phản đối chuyển hình là do yếu điểm ngoại hình. Chàng mỹ nam này được nhận xét là có gương mặt điển trai, trẻ trung nhưng lại có phần… trẻ con. Đa số đều cho rằng ngoại hình này sẽ khó cho Nhậm Gia Luân khi vào vai phản diện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nham-gia-luan-muon-thay-doi-hinh-tuong-moi-netizen-lap-tuc-ngan-can-dung-anh-oi-khong-kheo-lai-thanh-tham-hoa-465610.html