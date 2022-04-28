Vừa ra mắt, Lam Diễm Đột Kích bị flop thảm, Nhậm Gia Luân từ chối xào couple với bạn diễn

Nhậm Gia Luân hiện đang là một trong những nam diễn viên được săn đón bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Bộ phim Lam Diễm Đột Kích của anh và Trần Tiểu Vân đóng chính sau hơn 3 năm trong tình trạng "đắp chiếu đã chính thức lên sóng phục vụ khán giả.

Bộ phim kể về anh chàng Lý Khê Thành, một thanh niên vừa gia nhập đội cứu hỏa. Sau khi trải qua hàng tá các khoảng khắc sinh tử cùng đồng đội như: Cháy nhà kho, rò rỉ hóa chất, tai nạn xe và những vụ nổ hàng loạt, Lý Khê Thành nhận ra bản thân đã trở thành một người lính cứu hỏa thực thụ. Bên cạnh đó, Khê Thành cũng nhìn thấy được những tâm hồn cao cả, những sự hy sinh thầm lặng của cộng sự. Từ đó, anh quyết tâm cống hiến sức trẻ và máu thịt của mình cho sự nghiệp phòng cháy chữa cháy.

Mặc dù thành công thu hút được sự chú ý của khán giả nhưng thành tích của Lam Diễm Đột Kích có vẻ không mấy khả quan. Bị chê là kịch bản và hình tượng nhân vật xây dựng không ổn nên rating phim chỉ đạt 0.1%, thấp hơn rất nhiều so với mong đợi. Lượng view của phim cũng thấp thảm hại. Nhiệt độ của phim trên Youku cũng chỉ dừng lại ở mức tạm ổn so với một bộ phim truyền hình có sự góp măt của một lưu lượng như Nhậm Gia Luân.

Lam Diễm Đột Kích bị flop thảm - Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, có một nguồn thông tin cho biết Lam Diễm Đột Kích được phát sóng là nhờ vào sự thành công của Ngự Giao Ký nên Ngự Giao Ký hết "nhiệt" thì Lam Diễm Đột Kích cũng sẽ rớt hạng thảm hại.

Nguồn tin cũng cho biết thêm, nữ diễn viên Triệu Tiểu Vân đã đề nghị xào couple với Nhậm Gia Luân để tăng nhiệt độ cho phim nhưng bị phía Nhậm Gia Luân từ chối và cảnh cáo.

Nhậm Gia Luân từ chối xào couple với Trần Tiểu Vân - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người lý giải nguyên nhân khiến Lam Diễm Đột Kích ngày càng xuống dốc là do bộ phim này đã bị "đắp chiếu" tới tận 3 năm, lại thuộc thể loại phim nghiệp vụ khá kén người xem nên bộ phim không nhận được sự yêu thích rộng rãi.

Còn về lý do Nhậm Gia Luân từ chối gần gũi với Trần Tiểu Vân vì nam diễn viên đã có vợ con, việc xào couple với bạn diễn cũng phải hạn chế để tránh gây ra những tin đồn không đáng có.

Dẫu vậy, Lam Diễm Đột Kích vẫn là một trong những bộ phim đáng xem nhất ở thời điểm hiện tại.