5 nhan sắc mỹ nhân cbiz ‘đỉnh của chóp’, hình mẫu lý tưởng để các chị em 'tu sửa nhan sắc': Lưu Diệc Phi đứng đầu danh sách

Với một vẻ đẹp xuất chúng đến như vậy, Lưu Diệc Phi là nữ thần trong lòng rất nhiều người, thậm chí có không ít sao nam trong showbiz coi cô ấy là hình mẫu lý tưởng. Ở tuổi 35, Lưu Diệc Phi đã qua thời kỳ đỉnh cao nhan sắc nhưng sức hút vẫn không hề thuyên giảm chút nào.

Diễn xuất của Lưu Diệc Phi không tốt lắm nhưng nhan sắc của cô lại khiến cho mọi người phải trầm trồ khen ngợi. Xuất hiện trong Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1 rồi Thần Điêu Đại Hiệp, khán giả ai cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thoát tục như tiên nữ của Lưu Diệc Phi.

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm đóng Hoàn Châu Cách Cách, vẻ non nớt của Phạm Băng Băng không được mọi người chú ý đến nhiều. Nhưng thời gian trôi đi, Phạm Băng Băng ngày càng trưởng thành và xinh đẹp hơn, gương mặt sắc sảo với đường nét hoàn hảo, hình thể cực quyến rũ khiến người ta không thể quên được mỗi khi nhìn thấy cô ấy. Mặc dù dính nhiều thị phi trốn thuế năm 2018, khó lòng xuất hiện hình ảnh trên showbiz. Nhưng không thể phủ nhận nhan sắc ấy lại kèm thêm khí chất sang chảnh, vương giả như một nữ hoàng ngoài đời thật khiến cho Phạm Băng Băng dễ dàng chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện.

Angelababy

Angela Baby - Ảnh minh họa: Internet

Angelababy từng vướng nghi vấn “tút tá” nhưng dù thực hư ra sao thì cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Nàng mỹ nhân lai nổi tiếng này sở hữu gương mặt với đường nét hoàn hảo không chê vào đâu được, điểm thu hút nhất chính là đôi mắt to tròn cùng bờ môi trái tim quyến rũ.

Hơn nữa, việc có xuất phát điểm là người mẫu đã giúp Angelababy có gu thời trang ấn tượng và đẹp mắt, công chúng hiếm khi thấy cô ấy bị dìm trong mỗi lần xuất hiện sự kiện. Ngoài ra, Angelababy còn rất nổi tiếng ở Hàn Quốc và người dân nước này cũng coi cô ấy là hình mẫu thẩm mỹ lý tưởng.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Nếu so với Lưu Diệc Phi, Phạm Băng Băng hay Angelababy thì Triệu Lệ Dĩnh không được coi là thịnh thế mỹ nhan vì đường nét trên gương mặt cô không có gì quá nổi bật cả. Nhưng giữa rừng mỹ nhân với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì một Triệu Lệ Dĩnh đáng yêu và trong sáng ấy lại đặc biệt khiến người ta chú ý đến. Nhất là sau khi sinh con xong, nhan sắc và khí chất của Triệu Lệ Dĩnh thăng hạng nhanh chóng, cô như biến hóa thành một người khác. Theo thời gian, nàng Tiểu Cốt năm nào nay đã ngày càng mặn mà và kiều diễm hơn.

Cúc Tịnh Y

Cúc Tịnh Y - Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như Angelababy, Cúc Tịnh Y được cho là đã từng “chỉnh sửa” để khiến cho bản thân thêm đẹp hơn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì Cúc Tịnh Y thật sự rất đẹp, nhất là khi khám phá được kiểu makeup mới đã giúp nhan sắc của cô ngày càng lên hương, nhìn cô ấy kiêu kỳ và kiều diễm như những nàng tiểu thư quý tộc ấy. Theo Carole được biết thì có nhiều sao nữ trong showbiz Hoa ngữ muốn quảng bá nhan sắc thành công như Cúc Tịnh Y và học hỏi cách makeup xuất sắc của cô nàng nhưng cho đến nay vẫn chưa ai làm được điều này cả đâu.