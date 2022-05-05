'Bật ngửa' với lý do khiến Lưu Diệc Phi 'sống ẩn', không đóng phim suốt nhiều năm qua

Mới đây, truyền thông xứ Trung bất ngờ tiết lộ lý do lớn nhất khiến sự nghiệp Lưu Diệc Phi "im hơi lặng tiếng" trong nhiều năm.

Kể từ khi bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô đặc biệt phù hợp với các vai diễn trong phim cổ trang nhờ phong thái thần tiên thoát tục như Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp, Tiên kiếm kỳ hiệp... Song, sự nghiệp của nữ diễn viên bắt đầu "chững lại" trong thời gian gần đây.

Mới đây, tờ báo Sina mới đây cho biết lý do lớn nhất khiến sự nghiệp Lưu Diệc Phi chững lại chính là do "thần tiên tỷ tỷ" chính là lười đóng phim. Hơn nữa, với việc chỉ đóng 1 bộ phim mỗi năm, cộng với việc thời gian hậu kì và chờ xếp lịch lên sóng kéo dài khiến tên tuổi của Lưu Diệc Phi ngày càng nhạt nhoà trong mắt khán giả.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Hiện tại, dự án "Mộng Hoa Lục" hợp tác với Trần Hiểu sắp sửa được phát sóng. Thông qua chia sẻ hình ảnh hậu trường buổi chụp hình của cặp đôi, những thước phim tình tứ, ngoại hình nổi bật của hai nghệ sĩ cũng nhận được sự khen ngợi của khán giả.

Một tin vui khác đến với Lưu Diệc Phi là bộ phim Nam yên trai bút lục đã đổi tên thành "Nhất khúc tam sênh", vượt qua vòng kiểm duyệt và đang chờ sắp xếp lịch chiếu. Trong phim, Lưu Diệc Phi đóng cặp với Tỉnh Bách Nhiên. Dự án khởi quay từ năm 2017, song do một diễn viên phụ vướng scandal bị cấm sóng nên phim phải hoãn lại tới 5 năm.

Ngoài ra, Lưu Diệc Phi đang tham gia dự án "Đi đến nơi có gió", đóng cặp cùng nữ diễn viên trong phim là tài tử Lý Hiện. Phim đang được khởi quay tại Đại Lý, Trung Quốc.

Tạo hình của Lưu Diệc Phi trong 'Mộng Hoa Lục' - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, ngoại hình trẻ trung không tưởng của nữ diễn viên từng tốn không ít giấy mực của truyền thông. Kể từ khi gia nhập làng giải trí khi độ tuổi còn rất nhỏ, đến vai Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ, đến khi đã ngoài 35, vẻ đẹp không tỳ vết của Lưu Diệc Phi vẫn khiến bao người phải đắm đuối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngua-voi-ly-do-khien-luu-diec-phi-song-an-khong-dong-phim-suot-nhieu-nam-qua-466525.html