Vừa tái xuất, phim của Lưu Diệc Phi không tìm được nam chính, Ngô Lỗi sẽ ra tay 'anh hùng cứu mỹ nhân' như Trường Ca Hành?

Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết bộ phim Trường Lăng của Lưu Diệc Phi mãi vẫn chưa tìm được nam chính. Do vậy bộ phim này vẫn bị hoãn và chưa thể khai máy được. Trước đó, có tin phía nhà sản xuất đang đàm phán với Trương Bân Bân và Trương Lăng Hách để vào vai nam chính trong dự án phim này.

Vì chưa tìm được nam chính phù hợp nên có vẻ như đạo diễn Trường Lăng đang tìm đến Ngô Lỗi để bàn bạc. Nội dung của bộ phim này kể về chuyện tình chị em vậy nên nếu Ngô Lỗi đồng ý thì sẽ rất hợp nguyên tác. Tuy nhiên, hiện tại phía đoàn đội của Ngô Lỗi vẫn chưa phản hồi.

Nếu Ngô Lỗi đồng ý trở thành nam chính của Trường Lăng, vậy anh chàng sẽ lặp lại lịch sử hồi đóng Trường Ca Hành. Được biết, khi Trường Ca Hành đang sắp khởi quay thì nam chính Khuất Sở Tiêu vương bê bối, phía đoàn làm phim phải tìm đến Ngô Lỗi để đóng thế. Không thể phủ nhận được rằng, thành công của Trường Ca Hành có sự đóng góp rất lớn của Ngô Lỗi.

Tuy nhiên, có một điểm khiến khán giả lo ngại đó là chemistry của nam nữ chính. Khi đóng cặp cùng Địch lệ Nhiệt Ba trong Trường Ca Hành cặp đôi này đã bị nhận xét là không đẹp đôi, chemistry mờ nhạt. Do vậy, nếu nhận lời đóng cùng Lưu Diệc Phi, Ngô Lỗi sẽ càng khó để tạo ra phản ứng hóa học với đàn chị dù diễn xuất có tốt đến mấy.

Trường Ca Hành - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những thông tin được lan truyền trên mạng và chưa được xác nhận. Nhiều khán giả vẫn hy vọng Ngô Lỗi và Lưu Diệc Phi có thể hợp tác cùng nhau trong một dự án phim. Vừa có visual đỉnh chóp lại vừa có diễn xuất ổn áp, cặp tỷ đệ này được hi vọng sẽ làm nên chuyện nếu hợp tác chung.

Trường Lăng - Ảnh minh họa: Internet

Trường lăng là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cổ trang, võ hiệp của tác giả Dung Cửu xoay quanh nhân vật chính Việt Trường Lăng. Trường lăng xoay quanh câu chuyện về một nữ chiến thần Việt Trường Lăng. Sau khi bị tiểu nhân hãm hại, nàng tính kế phải nhảy vực, sống chết chưa rõ. Mười năm sau, nàng trùng sinh, không những dung mạo không già đi mà còn trở thành một thiếu nữ yêu kiều, xinh đẹp tuyệt sắc. Vì báo thù cho ca ca và các tướng sĩ đã chết, Trường Lăng trở lại võ lâm với thân phận mới, quyết tìm ra chân tướng. Trong thời gian này, nàng gặp lại cố nhân, chính là chàng trai trẻ từng thề hẹn cùng nhau đoạt thiên hạ - Hạ Du. Giờ đây, chàng đã trở thành Đông Kỳ Hầu danh chấn thiên hạ. Hai người cùng nhau liên thủ, phá vỡ mọi sự thật, tự tay giết chết Phó Lưu Cảnh - kẻ phản bội, hãm hại Trường Lăng nhảy xuống vực năm xưa. Ân oán giữa ba người họ đã viết nên một câu chuyện ân oán tình thù danh chấn trong giang hồ.