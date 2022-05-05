Phim mới của Lưu Diệc Phi sắp sửa được lên sóng, netizen đã vội vã lo lắng dùm thần tượng vì lý do này đây

Dự kiến được phát sóng, ngay sau khi phim của Triệu Lộ Tư và Dương Dương kết thúc, người hâm mộ đang lo lắng cho phim của ''Thần Tiên Tỷ Tỷ'' sẽ bị ảnh hưởng bởi những lùm xùm của Thả Thí Thiên Hạ.

Mộng Hoa Lục đang là dự án phim được rất đông đảo người hâm mộ Châu Á trông chờ ra mắt ở thời điểm hiện tại, đơn giản bộ phim có sự góp mặt của đông đảo tên tuổi lớn như ''thần tiên tỷ tỷ'' Lưu Diệc Phi hay ''Quá Nhi'' Trần Hiểu...Chính vì vậy, fan xứ Trung tin rằng Mộng Hao Lục hứa hẹn sẽ mang tới sự khác biệt trong năm nay. Dàn diễn viên trong Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet Tuy nhiên, theo nhiều netizen bộ phim đang đứng trước nguy cơ bị ngó lơ, ngay cả khi chưa lên sóng vì những lùm xùm của Thả Thí Thiên Hạ.

Cụ thể, trước khi lên sóng, cả Thả Thí Thiên Hạ và Mộng Hoa Lục đều có tin đồn về vấn đề nội dung, kịch bản. Tin đồn liên quan đến Thả Thí Thiên Hạ là việc thay đổi hoàn toàn nội dung của tiểu thuyết khi chuyển thể thành phim: từ đại nữ chủ trở thành ngôn tình thông thường. Sau khi Thả Thí Thiên Hạ kết thúc, Mộng Hoa Lục nhiều khả năng sẽ được lên sóng - Ảnh: Internet Với Mộng Hoa Lục, có tin đồn Trần Hiểu là nam chính nhưng đất diễn rất ít. Giờ tin đồn về Thả Thí Thiên Hạ đã đúng, việc khán giả lo lắng cho số phận của Mộng Hoa Lục là lẽ đương nhiên.

Tuy nhiên, trong nguyên tác, Mộng Hoa Lục vốn đã là nữ chủ, vai diễn của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu so ra ai cao ai thấp đều thấy được nên việc này tạm thời giúp khán giả yên tâm hơn. Tạo hình của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu trong phim - Ảnh: Internet Được biết, Mộng Hoa Lục nhiều khả năng sẽ ra mắt đến với khán giả vào tháng 5 tới đây, tức ngay sau khi Thả Thí Thiên Hạ kết thúc. Tuy nhiên, như đã nói ở trên mặc dù được chiếu ngay sau phim của Dương Dương và Triệu Lộ Tư nhưng với nội dung kịch bản không có gì đặc sắc, lẫn những tai tiếng từ Thả Thí Thiên Hạ việc phim của Lưu Diệc Phi gặp thất bại là hoàn toàn có thể xảy ra.

'Bật ngửa' với lý do khiến Lưu Diệc Phi 'sống ẩn', không đóng phim suốt nhiều năm qua Mới đây, truyền thông xứ Trung bất ngờ tiết lộ lý do lớn nhất khiến sự nghiệp Lưu Diệc Phi "im hơi lặng tiếng" trong nhiều năm.

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