Nhan sắc được so cả với Hằng Nga, nhưng diễn xuất Lưu Diệc Phi thế hệ mới ra sao?

Sau thời của người đẹp được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi, làng giải trí hoa ngữ không xuất hiện diễn viên nữ có vẻ đẹp cổ trang siêu phàm bởi nhiều diễn viên mang vẻ đẹp hiện đại không đủ gây ấn tượng nhớ mãi không quên.

Trần Đô Linh trên phim trường. Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, tạo hình của nữ diễn viên Trần Đô Linh trên phim trường bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh mới đây đang được coi là một ứng cử viên nặng kí. Nhân vật nữ phụ Diệp Băng Thường do Trần Đô Linh đóng là một tiên tử có nhan sắc động lòng, sau vì tình yêu mà suýt nữa nhập ma. Cô còn được nhiều người so sánh với nhân vật Hằng Nga trong Tây Du Ký bởi vẻ đẹp thoát tục.