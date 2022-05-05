Nhan sắc được so cả với Hằng Nga, nhưng diễn xuất Lưu Diệc Phi thế hệ mới ra sao?

Nữ diễn viên này được đánh giá sẽ trở thành "thần tiên tỷ tỷ" thay thế Lưu Diệc Phi trong tương lai.
- 'Bật ngửa' với lý do khiến Lưu Diệc Phi 'sống ẩn', không đóng phim suốt nhiều năm qua
- Lưu Diệc Phi và La Vân Hi được bầu chọn làm 'tường thành cổ trang Trung Quốc': Người được ủng hộ tuyệt đối, kẻ thì bị cho chưa đủ tầm
Sau thời của người đẹp được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi, làng giải trí hoa ngữ không xuất hiện diễn viên nữ có vẻ đẹp cổ trang siêu phàm bởi nhiều diễn viên mang vẻ đẹp hiện đại không đủ gây ấn tượng nhớ mãi không quên.
Thế nhưng mới đây, tạo hình của nữ diễn viên Trần Đô Linh trên phim trường bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh mới đây đang được coi là một ứng cử viên nặng kí. Nhân vật nữ phụ Diệp Băng Thường do Trần Đô Linh đóng là một tiên tử có nhan sắc động lòng, sau vì tình yêu mà suýt nữa nhập ma. Cô còn được nhiều người so sánh với nhân vật Hằng Nga trong Tây Du Ký bởi vẻ đẹp thoát tục.
Là hoa khôi của trường đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh, Trần Đô Linh được đánh giá cao về nhan sắc. Tuy nhiên, khi xuất hiện trong nhiều bộ phim hiện đại như Tai Trái, Thất Nguyệt và An Sinh bản truyền hình Trần Đô Linh khá mờ nhạt. Kể từ khi lấn sân sang cổ trang, Trần Đô Linh mới được chú ý hơn nhờ vẻ đẹp thanh tú thoát tục.
Dù vậy, khả năng diễn xuất của Trần Đô Linh được đánh giá là còn rất nhiều hạn chế . Nhiều người chê bai nữ diễn viên chỉ đẹp trên ảnh, chứ diễn xuất không có hồn. Vì vậy, muốn trở thành "thần tiên tỷ tỷ" trong tương lai, Trần Đô Linh phải học hỏi thêm nhiều từ đàn anh, đàn chị đi trước.