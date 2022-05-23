Phim mới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện: Tung poster đầu tiên gây khó hiểu vì nam nữ chính bị tàng hình?

Mới đây, đài Hồ Nam đã thực hiện đại hội chiêu thương và công bố phim Đi Đến Nơi Có Gió. Tác phẩm do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính, đạo diễn bởi Đinh Tử Quang, biên kịch gồm bộ đôi Thủy Thiên Mặc và Vương Hùng Thành.

Được biết, trong phim Đi Đến Nơi Có Gió, Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Đậu Hồng sau cái chết của người bạn thân, cuộc sống và công việc của cô đều rơi vào bế tắc. Để vực dậy tinh thần, Hứa Đậu Hồng đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý nghỉ ngơi. Nơi đây, cô gặp Tạ Chi Dao (do Lý Hiện thủ vai), một người đã từ bỏ công việc lương cao và trở về quê hương để khởi nghiệp. Sau nhiều lần trò chuyện, Tạ Chi Dao mời Hứa Đậu Hồng cùng mình xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch, giúp quê hương đổi mới.