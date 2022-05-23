Phim mới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện: Tung poster đầu tiên gây khó hiểu vì nam nữ chính bị tàng hình?

Đài Hồ Nam đã thực hiện đại hội chiêu thương và công bố phim Đi Đến Nơi Có Gió. Poster phim cũng được tung lên cùng ngày nhưng gây xôn xao cộng đồng mạng vì nam nữ chính bị tàng hình.
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Mới đây, đài Hồ Nam đã thực hiện đại hội chiêu thương và công bố phim Đi Đến Nơi Có Gió. Tác phẩm do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính, đạo diễn bởi Đinh Tử Quang, biên kịch gồm bộ đôi Thủy Thiên Mặc và Vương Hùng Thành.
Được biết, trong phim Đi Đến Nơi Có Gió, Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Đậu Hồng sau cái chết của người bạn thân, cuộc sống và công việc của cô đều rơi vào bế tắc. Để vực dậy tinh thần, Hứa Đậu Hồng đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý nghỉ ngơi. Nơi đây, cô gặp Tạ Chi Dao (do Lý Hiện thủ vai), một người đã từ bỏ công việc lương cao và trở về quê hương để khởi nghiệp. Sau nhiều lần trò chuyện, Tạ Chi Dao mời Hứa Đậu Hồng cùng mình xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch, giúp quê hương đổi mới.
Cùng ngày, bộ phim cũng đã tung poster đầu tiên. Tuy nhiên, hình tượng trên poster khiến khán giả phải hoang mang vì quá khó hiểu. Cụ thể, poster của Đi Đến Nơi Có Gió không xuất hiện ảnh của cặp đôi chính. Ngoài ra, trên hình cũng không có bóng dáng của bất kỳ người nào. Poster biểu thị phép tính cộng, gồm hạt đậu đỏ kết hợp với chú ngựa trắng để cho ra một đường kẻ ngang. Sau khi giải mã hình tượng trên, khán giả mới hiểu rõ ý nghĩa của poster.
Hạt đậu đỏ tượng trưng cho nữ chính Hứa Hồng Đậu. Trong khi chú ngựa trắng chính là nam chính Tạ Chi Dao. Khi cả hai gặp gỡ và kết hợp với nhau, họ sẽ trở thành cặp đôi tuyệt vời nhất.
Lý Hiện và Lưu Diệc Phi đều được đánh giá cao về nhan sắc. Nếu bên nữ mang nét dịu dàng nhã nhặn thì bên nam lại có sự nam tính trưởng thành. Vì vậy, đa số khán giả đều khen ngợi ngoại hình của cặp đôi.Tuy nhiên, khi nhìn thấy tấm poster đầu tiên, cư dân mạng đều thấy hoang mang vì không có sự xuất hiện của đôi chính. Đoàn phim bảo mật khá kỹ khiến khán giả chưa thể hình dung tạo hình của cả hai nhân vật.