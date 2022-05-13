Vào năm 2005, đạo diễn Trương Kỷ Trung đã mở một cuộc casting toàn quốc để chọn diễn viên vào vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Tôn Phi Phi cũng đã lọt vào mắt xanh của vị đạo diễn này, thậm chí cô còn được nhận xét là vô cùng hợp với vai Tiểu Long Nữ.

Tuy nhiên, sau đó nữ chính của Thần Điêu Đại Hiệp lại được giao cho Lưu Diệc Phi. Có thông tin cho biết, khi đó nhờ vào mối quan hệ của cha nuôi Trần Kim Phi nên “Thần tiên tỷ tỷ” mới dành được vai diễn để đời này. Tôn Phi Phi bị hất cẳng khỏi Thần Điêu Đại Hiệp đồng thời cũng mất đi cơ hội thăng tiến nhất trong sự nghiệp.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Năm 2006, Thần Điêu Đại Hiệp lên sóng và nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim kinh điển trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Nhan sắc xinh đẹp, khí chất tao nhã, thoát tục của Lưu Diệc Phi được cho là cực kỳ hợp với nhân vật Tiểu Long Nữ. Đến nay, đây vẫn là vai diễn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của mỹ nhân 8x này.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, nếu khi đó đạo diễn Trương Kỷ Trung chọn Tôn Phi Phi thì bộ phim này cũng sẽ thành công chẳng kém. Tôn Phi Phi từng nổi tiếng với loạt phim kiếm hiệp như Binh Tung Hiệp Ảnh, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn, Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết, Bích Huyết Kiếm. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp khí chất nhẹ nhàng, thanh nhã và diễn xuất tốt, Tôn Phi Phi sẽ chẳng khó khăn để vào vai Tiểu Long Nữ.

Đánh mất cơ hội tham gia vào Thần Điêu Đại Hiệp, Tôn Phi Phi được Trương Kỷ Trung mời vào vai A Cửu trong bộ phim Bích Huyết Kiếm. Đây là bộ phim đã giúp nàng mỹ nhân này thăng tiến trong sự nghiệp. Với loạt tạo hình tuyệt phẩm trong phim, cô được khán giả xưng tụng là “Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc”. Thậm chí, ngay cả nhà văn nổi tiếng Kim Dung cũng phải khen ngợi Tôn Phi Phi khi cô tham gia Bích Huyết Kiếm.

Bích Huyết Kiếm - Ảnh: Internet

Được biết, Tôn Phi Phi lại là cái tên làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ 20 năm về trước. Thậm chí nữ diễn viên này còn được đặt cho danh xưng “Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc”. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, người đẹp này dần rút lui khỏi giải giải trí. Gần đây, "đệ nhất mỹ nhân cổ trang" Tôn Phi Phi đã chia sẻ loạt khoảnh khắc trong cuộc sống đời thường của mình lên trang cá nhân. "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" năm nào khiến dân tình phát hoảng vì nghi ‘phẩu thuật thẩm mỹ lỗi’ phần cằm ngày càng nhọn, gò má cao vút, làm cho tổng thế gương mặt của Tôn Phi Phi mất hết sự hài hòa.