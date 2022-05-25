Sao nữ khiến Lưu Diệc Phi 'thái độ ra mặt': Đạo nhái tác phẩm của người khác, thanh danh mất hết vì làm kẻ thứ 3

Sao quốc tế 25/05/2022 18:05

Vì một lần lỡ miệng của sao nữ này mà Lưu Diệc Phi đã nổi giận, không kiểm soát được cơ mặt của mình ngay trên sóng truyền hình.

Ít ai biết rằng, trước Lưu Thi Thi, có một sao nữ đã được chọn vào vai diễn này nhưng lại từ chối tới 1000 lần, đó chính là Giang Nhất Yến. Tuy cũng có một số tác phẩm thành công, nữ minh tinh này lại được biết đến nhiều hơn bởi EQ thấp và các ồn ào tình ái của mình.

giang nhat yen 1
Giang Nhất Yến và Lưu Thi Thi vốn là bạn học nhưng không quá than thiết

Theo truyền thông Trung Hoa, Giang Nhất Yến vốn là bạn học với "thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi nhưng cả hai không quá thân thiết mà chỉ giữ mức xã giao. Tuy nhiên, trong một lần góp mặt chung trên sóng truyền hình, nữ minh tinh họ Giang đã vô tình lỡ lời, khiến cho mối quan hệ của cả hai chấm dứt.

Cụ thể, khi được hỏi về ấn tượng lúc gặp Lưu Diệc Phi, Giang Nhất Yến đã vô tư nói rằng: "Thực chất tôi cũng có chút tò mò về cô ấy, bởi vì Lưu Diệc Phi rất ít khi tới lớp đi học... Cô ấy cũng không phải là người thích trò chuyện". Sau khi nhận ra mình đã lỡ lời, Giang Nhất Yến bổ sung: "Tớ không nói cậu đi quay hay trốn học đâu!".

giang nhat yen 2
Lưu Diệc Phi tỏ thái độ ngay sau khi nghe Giang Nhất Yến phát ngôn

Phát ngôn này của Giang Nhất Yến đã khiến cho Lưu Diệc Phi khó chịu ra mặt dù trước giờ cô luôn được công chúng biết đến với tình cách thân thiện và hiền lành. Netizen khẳng định rằng, đây cũng là khoảnh khắc mà "thần tiên tỷ tỷ" quyết định đặt dấu chấm hết cho tình bạn với nữ minh tinh họ Giang.

Bên cạnh việc có EQ thấp, Giang Nhất Yến còn bị nhiều người ghét vì nhiều lần cướp vai của đồng nghiệp. Hai lần cướp vai ồn ào nhất của Giang Nhất Yến phải kể đến lần cô mang vốn đầu tư tới tìm biên kịch Vu Chính để cướp nhân vật của Vương Lạc Đan và lúc cướp vai trong Tứ Đại Danh Bộ của Tiết Khải Kỳ.

giang nhat yen 3
Bên cạnh việc có EQ thấp, Giang Nhất Yến còn bị nhiều người ghét vì nhiều lần cướp vai của đồng nghiệp và đạo nhái tác phẩm dự thi

Bên cạnh sự nghiệp không vẻ vang cho lắm, Giang Nhất Yến còn từng bị tố "sao chép" tác phẩm của một kiến trúc sư khác sau khi nhận được giải thưởng về kiến trúc năm 2018. Trước nhiều cáo buộc, nữ minh tinh vẫn giữ thái độ im lặng cho đến hiện tại.

giang nhat yen 4
Giang Nhất Yến bị cho là người khiến hôn nhân của La Hồng tan vỡ

Chưa dừng ở đó, khán giả còn tỏ ra chán trường về chuyện tình cảm của sao nữ này. Cụ thể, cô từng qua lại với doanh nhân La Hồng - vị đại gia sở hữu chuỗi cửa hàng bánh nổi tiếng đã có một vợ và 2 con. Thậm chí có tin đồn rằng La Hồng lúc ấy vì muốn chứng minh tình cảm của mình cho Giang Nhất Yến mà đã giao quyền quản lý cả chuỗi nhà hàng lại cho cô.

Cũng trong thời điểm này, La Hồng có lục đục với vợ dẫn đến ly hôn, Giang Nhất Yến ngay lập tức bị gán cho các mác "kẻ thứ 3". Dù đã được vợ cũ đứng ra thanh minh giúp, nữ diễn viên họ Giang vẫn bị mất hết thanh danh.

giang nhat yen 5
Giang Nhất Yến và Triệu Hán Đường yêu nhau nhờ đóng chung phim 77

Hiện tại, ở độ tuổi gần 40, Giang Nhất Yến không còn xuất hiện trên màn ảnh nữa. Cô cũng đã chia tay với vị đại gia La Hồng và sánh đôi bên bạn trai mới.

Ảnh: Internet

So kè tạo hình "cái bang" của các mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh chưa bằng Giang Nhất Yến

So kè tạo hình "cái bang" của các mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh chưa bằng Giang Nhất Yến

Để phù hợp với hình tượng nhân vật trong phim, các mỹ nhân Hoa ngữ đình đám đã thử sức với style “cái bang” trên màn ảnh. Mặc dù vậy, tạo hình lem luốc cũng không che được vẻ đẹp và khí chất của các nữ diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Giang Nhất Yến Lưu Diệc Phi diễn viên Giang Nhất Yến sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

So kè tạo hình "cái bang" của các mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh chưa bằng Giang Nhất Yến

So kè tạo hình "cái bang" của các mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh chưa bằng Giang Nhất Yến

'Bao công đẹp trai nhất màn ảnh' Lục Nghị phong độ bất ngờ ở U50 hậu phát tướng

'Bao công đẹp trai nhất màn ảnh' Lục Nghị phong độ bất ngờ ở U50 hậu phát tướng

Bị chê lớn tuổi không còn hợp đóng phim thần tượng, fan hâm mộ lo lắng: Dương Mịch rồi sẽ thế nào đây?

Bị chê lớn tuổi không còn hợp đóng phim thần tượng, fan hâm mộ lo lắng: Dương Mịch rồi sẽ thế nào đây?

Vừa tái ngộ sau 5 năm tại Dữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân khiến người hâm mộ bất ngờ với lời cảm ơn ngọt ngào dành cho Triệu Lệ Dĩnh

Vừa tái ngộ sau 5 năm tại Dữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân khiến người hâm mộ bất ngờ với lời cảm ơn ngọt ngào dành cho Triệu Lệ Dĩnh

Xôn xao nhan sắc tình đầu của Trương Bá Chi, ra sao mà còn được nhận xét là 'trên cơ' Tạ Đình Phong?

Xôn xao nhan sắc tình đầu của Trương Bá Chi, ra sao mà còn được nhận xét là 'trên cơ' Tạ Đình Phong?

'Team soi' lại bắt chụp thêm hint hẹn hò của Tiêu Chiến và Lý Thấm trên phim trường Vùng Biển Trong Mơ

'Team soi' lại bắt chụp thêm hint hẹn hò của Tiêu Chiến và Lý Thấm trên phim trường Vùng Biển Trong Mơ

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 9 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 59 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI