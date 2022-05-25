Sao nữ khiến Lưu Diệc Phi 'thái độ ra mặt': Đạo nhái tác phẩm của người khác, thanh danh mất hết vì làm kẻ thứ 3

Vì một lần lỡ miệng của sao nữ này mà Lưu Diệc Phi đã nổi giận, không kiểm soát được cơ mặt của mình ngay trên sóng truyền hình.

Ít ai biết rằng, trước Lưu Thi Thi, có một sao nữ đã được chọn vào vai diễn này nhưng lại từ chối tới 1000 lần, đó chính là Giang Nhất Yến. Tuy cũng có một số tác phẩm thành công, nữ minh tinh này lại được biết đến nhiều hơn bởi EQ thấp và các ồn ào tình ái của mình. Giang Nhất Yến và Lưu Thi Thi vốn là bạn học nhưng không quá than thiết Theo truyền thông Trung Hoa, Giang Nhất Yến vốn là bạn học với "thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi nhưng cả hai không quá thân thiết mà chỉ giữ mức xã giao. Tuy nhiên, trong một lần góp mặt chung trên sóng truyền hình, nữ minh tinh họ Giang đã vô tình lỡ lời, khiến cho mối quan hệ của cả hai chấm dứt.

Cụ thể, khi được hỏi về ấn tượng lúc gặp Lưu Diệc Phi, Giang Nhất Yến đã vô tư nói rằng: "Thực chất tôi cũng có chút tò mò về cô ấy, bởi vì Lưu Diệc Phi rất ít khi tới lớp đi học... Cô ấy cũng không phải là người thích trò chuyện". Sau khi nhận ra mình đã lỡ lời, Giang Nhất Yến bổ sung: "Tớ không nói cậu đi quay hay trốn học đâu!". Lưu Diệc Phi tỏ thái độ ngay sau khi nghe Giang Nhất Yến phát ngôn Phát ngôn này của Giang Nhất Yến đã khiến cho Lưu Diệc Phi khó chịu ra mặt dù trước giờ cô luôn được công chúng biết đến với tình cách thân thiện và hiền lành. Netizen khẳng định rằng, đây cũng là khoảnh khắc mà "thần tiên tỷ tỷ" quyết định đặt dấu chấm hết cho tình bạn với nữ minh tinh họ Giang.

Bên cạnh việc có EQ thấp, Giang Nhất Yến còn bị nhiều người ghét vì nhiều lần cướp vai của đồng nghiệp. Hai lần cướp vai ồn ào nhất của Giang Nhất Yến phải kể đến lần cô mang vốn đầu tư tới tìm biên kịch Vu Chính để cướp nhân vật của Vương Lạc Đan và lúc cướp vai trong Tứ Đại Danh Bộ của Tiết Khải Kỳ. Bên cạnh việc có EQ thấp, Giang Nhất Yến còn bị nhiều người ghét vì nhiều lần cướp vai của đồng nghiệp và đạo nhái tác phẩm dự thi Bên cạnh sự nghiệp không vẻ vang cho lắm, Giang Nhất Yến còn từng bị tố "sao chép" tác phẩm của một kiến trúc sư khác sau khi nhận được giải thưởng về kiến trúc năm 2018. Trước nhiều cáo buộc, nữ minh tinh vẫn giữ thái độ im lặng cho đến hiện tại. Giang Nhất Yến bị cho là người khiến hôn nhân của La Hồng tan vỡ Chưa dừng ở đó, khán giả còn tỏ ra chán trường về chuyện tình cảm của sao nữ này. Cụ thể, cô từng qua lại với doanh nhân La Hồng - vị đại gia sở hữu chuỗi cửa hàng bánh nổi tiếng đã có một vợ và 2 con. Thậm chí có tin đồn rằng La Hồng lúc ấy vì muốn chứng minh tình cảm của mình cho Giang Nhất Yến mà đã giao quyền quản lý cả chuỗi nhà hàng lại cho cô. Cũng trong thời điểm này, La Hồng có lục đục với vợ dẫn đến ly hôn, Giang Nhất Yến ngay lập tức bị gán cho các mác "kẻ thứ 3". Dù đã được vợ cũ đứng ra thanh minh giúp, nữ diễn viên họ Giang vẫn bị mất hết thanh danh. Giang Nhất Yến và Triệu Hán Đường yêu nhau nhờ đóng chung phim 77 Hiện tại, ở độ tuổi gần 40, Giang Nhất Yến không còn xuất hiện trên màn ảnh nữa. Cô cũng đã chia tay với vị đại gia La Hồng và sánh đôi bên bạn trai mới. Ảnh: Internet

So kè tạo hình "cái bang" của các mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh chưa bằng Giang Nhất Yến Để phù hợp với hình tượng nhân vật trong phim, các mỹ nhân Hoa ngữ đình đám đã thử sức với style “cái bang” trên màn ảnh. Mặc dù vậy, tạo hình lem luốc cũng không che được vẻ đẹp và khí chất của các nữ diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-nu-khien-luu-diec-phi-thai-do-ra-mat-dao-nhai-tac-pham-cua-nguoi-khac-thanh-danh-mat-het-vi-lam-ke-thu-3-471251.html