'Bao công đẹp trai nhất màn ảnh' Lục Nghị phong độ bất ngờ ở U50 hậu phát tướng

Sao quốc tế 25/05/2022 17:16

Từng gây sốc với hình ảnh bụng bia của mình, nam tài tử Lục Nghị vừa mới tái xuất với dáng vẻ vô cùng phong độ.

Bộ phim Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên là một trong những tác phẩm nổi bật nhất kể về nhân vật Bao Thanh Thiên, đây cũng là phiên bản vô cùng đáng nhớ khi có sự kết hợp của hai ngôi sao là Lục Nghị và Phạm Băng Băng.

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Lục Nghị và Phạm Băng Băng trong Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên - Ảnh: Internet

Vốn sở hữu vẻ ngoài điển trai và dáng vóc cao ráo, Lục Nghị dù phải bôi đen da nhưng vẫn đủ sức "hớp hồn" bao khán giả. Cũng chính vì lý do này mà nam tài tử được công chúng đặt cho biệt danh "Bao Công đẹp trai nhất màn ảnh".

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Làn da tối màu cũng không 'dìm' được sự đẹp trai cảu Lục Nghị - Ảnh: Internet

Qua một thời gian, vào năm 2020 vừa qua, Lục Nghị bỗng dưng gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung bởi ngoại hình phát tướng và khuôn mặt chảy xệ, nhiều nếp nhăn. Quá sốc với dáng vẻ này của nam tài tử, netizen đã gọi anh là "ông chú dầu mỡ".

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Hình ảnh phát tướng vào năm 2020 của Lục Nghị - Ảnh: Internet

Tuy vậy, thời gian đã làm thay đổi tất cả, hai năm sau khi bị chê vì phát tướng, Lục Nghị vừa qua đã tái xuất với ngoại hình vô cùng phong độ, mọi đường nét trên khuôn mặt của anh trông rõ ràng hơn trước rất nhiều. Ở tuổi 46, Lục Nghị được nhận xét là trẻ hơn nhiều so với tuổi, khuôn mặt vừa đẹp trai vừa nam tính, lại vô cùng rắn rỏi.

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Lục Nghị năm 2022 giảm cân thành công và vô cùng điển trai - Ảnh: Internet

Sinh năm 1976, ngoài Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên, Lục Nghị còn từng góp mặt trong bộ phim nổi tiếng như Mãi Không Nhắm Mắt, Cung Tỏa Trầm Hương, Bát Đại Hào Hiệp, Màn Đêm Ở Cáp Nhĩ Tân, Tam Quốc, Vân Trung Ca,…

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Gia đình hạnh phúc của Lục Nghị - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lục Nghị đã xây mái ấm với bà xã Bào Lôi, cặp đôi có hai bé gái vô cùng đáng yêu. Chuyện tình của họ được nhắc đến danh xưng mỹ miều "truyện cổ tích có thật của làng giải trí Hoa ngữ".

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