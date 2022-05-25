Vừa tái ngộ sau 5 năm tại Dữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân khiến người hâm mộ bất ngờ với lời cảm ơn ngọt ngào dành cho Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 25/05/2022 16:42

Câu cảm ơn của nam diễn viên họ Lâm nhận về nhiều sự chú ý và quan tâm lớn từ phía người hâm mộ.

Sau rất nhiều lời đồn đoán, mới đây trong buổi họp báo bộ phim Dữ Phượng Hành sắp sửa được bấm máy đã chính thức công bố dàn diễn viên chính khiến người hâm mộ háo hức tột độ, đó chính là màn comeback giữa Lâm Canh TânTriệu Lệ Dĩnh trên màn ảnh nhỏ. 

Vừa tái ngộ sau 5 năm tại Dữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân khiến người hâm mộ bất ngờ với lời cảm ơn ngọt ngào dành cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã cập nhật bài viết về phim ngay trên trang cá nhân. Ngay lập tức, dân tình phát hiện ra một chi tiết khá thú vị đó là bạn diễn của cô - Lâm Canh Tân có để lại bình luận ngay bên dưới với dòng chữ "栓q 小赵" (Cảm ơn Tiểu Triệu). 

Vừa tái ngộ sau 5 năm tại Dữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân khiến người hâm mộ bất ngờ với lời cảm ơn ngọt ngào dành cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2
Vừa tái ngộ sau 5 năm tại Dữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân khiến người hâm mộ bất ngờ với lời cảm ơn ngọt ngào dành cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3
Nam diễn viên có hành động cảm ơn với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Nhiều người suy đoán rằng Lâm Canh Tân có thể đang muốn cảm ơn Triệu Lệ Dĩnh vì đã giới thiệu và kiên định chọn anh cho vai diễn Hành Chỉ trong Dữ Phượng Hành bởi dạo gần đây nam diễn viên đang không có được thành công như ý muốn với nhiều vai diễn không tốt. Vì vậy việc kết hợp với ''nữ hoàng rating'' là cơ hội không thể nào tuyệt vời hơn để anh chàng có thể lấy lại hình ảnh vốn có của mình trong mắt khán giả. 

Bằng chứng là Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân từng có khoảng thời gian làm việc chung trong Sở Kiều Truyện và nhận được vô số tình cảm từ khán giả.

Vừa tái ngộ sau 5 năm tại Dữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân khiến người hâm mộ bất ngờ với lời cảm ơn ngọt ngào dành cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 4
Cả 2 từng có màn kết hợp ăn ý trong Sở Truyện Kiều - Ảnh: Internet

Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, do Tencent sản xuất. Trong đó, Triệu Lệ Dĩnh sẽ đảm nhận vai Thẩm Ly, còn Lâm Canh Tân thủ vai Hành Chỉ Thần Quân. 

Được biết, phim đã làm lễ khai máy và dựng cảnh từ sớm. Tuy nhiên, tạo hình nhân vật và các diễn viên phụ trong Dữ Phượng Hành vẫn còn là ẩn số. 

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Mới đây, loạt ảnh mới của Triệu Lệ Dĩnh tuyên truyền cho dự án phim "Dữ Phượng Hành" khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ.

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