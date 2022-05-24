Không còn là tin đồn, Dữ Phượng Hành 'chốt' Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh vào vai chính

Vào sáng ngày 24/5, dự án phim cổ trang lớn của Tencent là "Dữ Phượng Hành" đã chính thức công bố đội hình diễn viên. Khán giả không khỏi phấn khích khi cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ tái hợp sau 5 năm kể từ ngày "Sở Kiều Truyện" lên sóng.

Với dàn diễn viên nổi tiếng cùng đội ngũ sản xuất có nhiều kinh nghiệm, bộ phim đang được kỳ vọng là sẽ tạo nên một cơn sốt thực sự khi được lên sóng.