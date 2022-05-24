Không còn là tin đồn, Dữ Phượng Hành 'chốt' Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh vào vai chính

Dự án phim cổ trang lớn của Tencent "Dữ Phượng Hành" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương đã chính thức công bố đội hình diễn viên.
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Vào sáng ngày 24/5, dự án phim cổ trang lớn của Tencent là "Dữ Phượng Hành" đã chính thức công bố đội hình diễn viên. Khán giả không khỏi phấn khích khi cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ tái hợp sau 5 năm kể từ ngày "Sở Kiều Truyện" lên sóng.
Với dàn diễn viên nổi tiếng cùng đội ngũ sản xuất có nhiều kinh nghiệm, bộ phim đang được kỳ vọng là sẽ tạo nên một cơn sốt thực sự khi được lên sóng.
Ngay khi Triệu Lệ Dĩnh thông báo về phim mới đóng cùng với Lâm Canh Tân, người hâm mộ tỏ ra rất vui mừng. Nhiều người cho rằng đây chính là cơ hội để nữ diễn viên khẳng định lại tên tuổi và sức hút của bản thân trên màn ảnh Hoa ngữ.
Nhìn lại quá khứ có thể thấy Triệu Lệ Dĩnh đa số thành công nhờ vào những vai diễn trong phim cổ trang, từ Cung Tỏa Trầm Hương đến Hoa Thiên Cốt, Hữu Phỉ, Sở Kiều Truyện… Thay đổi hình ảnh là một điều tốt nhưng có vẻ sự thay đổi này không đem lại may mắn cho sự nghiệp của nàng tiểu hoa đán.
"Dữ Phượng Hành" kể về câu chuyện giữa Bích Thương Vương nổi danh của ma giới - Thẩm Ly và vị Thần quân từ thời thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới - Hành Chỉ.
Thẩm Ly là Bích Thương Vương của ma giới, cuộc đời của nàng vốn dĩ luôn rực rỡ hào quang, tuy là một cô gái nhưng có thể cầm quân ma giới chinh phạt sa trường, chỉ cần nhắc đến tên là không ai không nể sợ. Thẩm Ly bị chỉ hôn với Phất Dung Quân là một người nổi tiếng háo sắc và lăng nhăng, Thẩm Ly vì không chấp nhận được cuộc hôn nhân này mà bỏ trốn khỏi ma giới. Trên đường bỏ trốn thì xảy ra biến cố khiến nàng bị trọng thương rơi xuống nhân gian, bị coi là một con gà mập trụi lông không có pháp lực bị nhốt trong lồng đợi bán, lúc này tình cờ Thẩm Ly được Hành Vân (Hành Chỉ) mua về, cưu mang.
Ở bên nhau lâu dần Thẩm Ly đã thích Hành Vân, còn bày tỏ với Hành Vân rất mạnh mẽ. Hai người hạnh phúc không được bao lâu thì sóng gió lại ập tới, Thẩm Ly phải quay trở về lại Ma giới làm Bích Thương Vương, còn Hành Vân vốn là một con người phải trải qua sinh lão bệnh tử. Thật ra Hành Vân chính là Thần quân Hành Chỉ - lại còn chính là người chỉ hôn cho Thẩm Ly với Phất Dung Quân.