Hậu ồn ào bị phạt tiền vi phạm quảng cáo, Cảnh Điềm hạn chế hoạt động

Mới đây, Cảnh Điềm trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Elle Men. Song, đây là hoạt động đã được thực hiện trước khi xảy ra scandal bị phạt vì vi phạm luật quảng cáo sản phẩm.

Mới đây, Cảnh Điềm trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Elle Men. Tuy nhiên, đây là hoạt động đã được thực hiện trước khi xảy ra scandal bị phạt vì vi phạm luật quảng cáo sản phẩm. Theo Sina, từ sau khi xảy ra scandal, trang weibo của công ty quản lý Cảnh Điềm đã ngừng cập nhật.

Bên cạnh đó, Cảnh Điềm chỉ quay phim Nhạc du nguyên tại phim trường Hoành Điếm. Các hoạt động thương mại khác như livestream giới thiệu sản phẩm hay tham gia show giải trí đều bị hoãn. Ngoài ra, cô cũng là ngôi sao chịu khó tương tác với người hâm mộ. Nữ diễn viên thường đăng ảnh, video lên trang cá nhân hoặc trang của công ty, nhưng hiện tại, người đẹp khá im lặng.

Trước đó, vào ngày 28/5, cơ quan quản lý thị trường thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông yêu cầu diễn viên nộp hơn 7,2 triệu nhân dân tệ (hơn một triệu USD). Theo điều tra, cuối năm 2021, Cảnh Điềm ký hợp đồng làm đại diện hình ảnh cho công ty thực phẩm Wu Xian Chang ở Quảng Châu, quảng cáo một loại đồ ăn của công ty này "có tác dụng ngăn ngừa hấp thu mỡ và đường". Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào chứng minh sản phẩm đó có tác dụng này.

Cùng ngày, trên trang cá nhân, Cảnh Điềm đăng thư xin lỗi, cho biết từ khi nhận được thông báo vi phạm, cô thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu từ cơ quan chức năng. Diễn viên viết: "Tôi không kiểm tra đến nơi đến chốn giấy tờ, thông tin sản phẩm khi ký hợp đồng, gây ảnh hưởng không tốt cho người tiêu dùng, tôi thành thật xin lỗi". Nữ diễn viên chấp nhận mức phạt và đã nộp đủ tiền.

Cảnh Điềm sinh năm 1988, được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh". Cô từng diễn xuất trong Chiến quốc, Thân phận đặc biệt, Câu chuyện cảnh sát 2013, Tử chiến Trường Thành, Kong: Skull Island... Nữ diễn viên từng bị mang danh thuốc độc phòng vé, bình hoa di động vì diễn xuất yếu kém. Năm 2021, Cảnh Điềm vực dậy danh tiếng nhờ thành công của phim Tư Đằng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-on-ao-bi-phat-tien-vi-pham-quang-cao-canh-diem-han-che-hoat-dong-475299.html