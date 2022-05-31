Trước khi vướng ồn ào phạt tiền, Cảnh Điềm từng khiến Thành Long, Vương Tư Thông và Chân Tử Đan phải 'dè chừng'

Kể từ ngày gia nhập làng giải trí Hoa Ngữ đến nay, Cảnh Điềm chỉ đóng vai nữ chính. Tuy nhiên, những vai diễn mà cô tham gia đều bị khán giả chê bai thậm tệ. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn đều đặn góp mặt trong những dự án lớn bên cạnh những ngôi sao tên tuổi như Chân Tử Đan , Thành Long , Châu Nhuận Phát,.. Thậm chí, đến cả "ông lớn" như Thành Long cũng phải đối đãi nhẹ nhàng với Cảnh Điềm trong mỗi lần hợp tác. Chân Tử Đan cũng bị cô từ chối thẳng thừng khi có ý tốt muốn đỡ nữ diễn viên xuống sân khấu. Thái độ khước từ của Cảnh Điềm không hề sợ "đàn anh" mất mặt.

Theo trang tin Appledaily, cha của Cảnh Điềm là người có quyền cao chức trọng. Ông chính là Cảnh Tuấn Hải, hiện giữ ghế Thứ trưởng Bộ tuyên truyền Trung ương Trung Quốc. Nguồn tin khác khẳng định Cảnh Điềm có quan hệ đặc biệt với Vương Kiện Lâm - người giàu nhất Trung Quốc, đồng thời là chủ tịch tập đoàn Dalian Wanda. Những bộ phim do tập đoàn Wanda đầu tư thì người đẹp luôn được giao vai nữ chính.

Bên cạnh đó, Vương Tư Thông – thiếu gia giàu nhất nhì Trung Quốc thích mỉa mai các sao nữ trong Cbiz cũng không dám có bất kỳ hành động vô lễ nào với cô. Do đó, thay vì quan tâm đến diễn xuất của Cảnh Điềm, người hâm mộ lại tập trung vào thế lực "chống lưng" cho cô.

Ngoài ra, nhiều nguồn tin còn cho rằng, bạn trai của Cảnh Điềm là Lộ Chinh - cổ đông lớn của tập đoàn Wanda. Riêng bản thân Lộ Chinh còn là người đứng đầu sáng lập nên tập đoàn điện ảnh Beijing Starlit Entertainment. Nhờ thế lực hoành tráng nên ngay từ khi mới vào nghề, Cảnh Điềm đã được mời tham gia nhiều vai diễn "nặng ký".

Người đẹp cũng từng xuất hiện trong phim điện ảnh bom tấn Hollywood - Kong: Đảo Đầu Lâu. Tuy nhiên, Cảnh Điềm bị gắn mác "thuốc độc phòng vé" vì diễn xuất kém cỏi, mờ nhạt khiến cho doanh thu các bộ phim bom tấn có sự tham gia của cô đều ở mức thảm hại. Sau những thất bại liên tiếp, nữ diễn viên dần bị khán giả nghi ngờ về năng lực và các nhà sản xuất cũng dè chừng khi mời cô cộng tác.

Mãi đến đầu năm 2021, Cảnh Điềm mới giành được thiện cảm từ công chúng nhờ hóa thân thành công vào vai yêu nữ xinh đẹp trong bộ phim truyền hình Tư Đằng. Đây là tác phẩm đầu tiên mà cô được đánh giá cao về diễn xuất.

Song, gần đây, vào ngày 28/5, báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin về vụ Cảnh Điềm bị phạt hành chính vì vi phạm luật quảng cáo. Theo đó, Cục giám sát thị trường thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với nữ diễn viên Cảnh Điềm vì tham gia hoạt động quảng cáo bất hợp pháp. Tổng số tiền mà người đẹp phải nộp là 7,2 triệu NDT (25 tỷ đồng), bao gồm khoản thu nhập bất hợp pháp và 4,6 triệu NDT tiền phạt (16 tỷ đồng).