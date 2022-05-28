Trong làng giải trí Hoa ngữ có nhiều mỹ nhân như vậy, tại sao chỉ có Cảnh Điềm được mệnh danh là "đóa hoa phú quý nhân gian”?

Hôm nay, chúng ta hãy cùng phân tích những đường nét trên gương mặt của Cảnh Điềm, đẹp như thế nào mà có thể làm cô nổi bật giữa đám đông nhé!

Cảnh Điềm thật sự rất xinh đẹp, mặc dù nhan sắc của Cảnh Điềm cũng từng là chủ đề bàn tán xôn xao trước đây, nhưng vẫn không ít người đặt ra nghi vấn về nhan sắc của cô. Trong giới giải trí Cbiz , có rất nhiều mỹ nữ nhưng tại sao Cảnh Điềm lại nổi bật đến vậy?

Vẻ đẹp của Cảnh Điềm nổi bật nhất ở điểm nào, chắc chắn phải là sự cao quý hiện lên trên gương mặt và khí chất toát ra trên người cô. Vậy thì, gương mặt của cô ấy có nét gì toát lên sự cao quý?

Dễ chịu không gây khó gần

Cảm thấy lời khen lớn nhất đối với một cô gái bình thường không hẳn là bạn thật xinh đẹp mà là bạn trông thật dễ gần. Và loại thoải mái dễ gần này không chỉ chứa đựng vẻ đẹp của khuôn mặt bạn, mà còn là tỏa lên một khí chất và sự không hiếu thắng trên khuôn mặt của bạn. Bản thân loại thoải mái này còn hiếm hơn cả xinh đẹp.

Gương mặt của Cảnh Điềm rất dễ gần luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái, đồng thời cũng công nhận cô thật sự cực kỳ xinh đẹp. Không giống như nét đẹp sắc lạnh của Lý Gia Hân hay sắc đẹp diễm lệ của Quan Chi Lâm, thì Cảnh Điềm thuộc kiểu nét đẹp thanh tú dễ gần tạo cảm giác thoải mái cho mọi người khi tiếp xúc với cô. Trên khuôn mặt của Cảnh Điềm, bạn có thể thấy những khí chất khác nhau như ôn hòa, sang trọng và thanh tú.

Mà nét đẹp này của cô trong làng giải trí vô cùng hiếm thấy, bởi vì trong làng giải trí có quá nhiều mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa sắc lạnh.

Gương mặt thanh tú, tỷ lệ ngũ quan lớn hài hòa

Các đường nét trên khuôn mặt của người đẹp phải nổi bật và thanh tú, điều này không chỉ giúp cô ấy thu hút hơn trước ống kính mà còn khiến người đẹp nổi bật trong đám đông.

Cảnh Điềm thuộc về người đẹp có gương mặt đặc biệt thanh tú, dù cằm của cô tương đối ngắn, nhưng gương mặt của cô rất hài hòa, xương gò má không quá nổi nên trông gương mặt cô rất nhỏ nhắn, đồng thời những đường nét ngũ quan lớn nổi trội.

Cảnh Điềm là cô gái điển hình cho tỷ lệ các ngũ quan lớn hài hòa, các đường nét trên khuôn mặt của cô đều rất đẹp, cho dù là mũi, mắt hay là miệng hầu như đều đẹp. Và bởi vì các đường nét trên khuôn mặt tương đối lớn cộng với sự phối hợp rất cân đối, không gây cảm giác khó gần và sắc sảo do các đường nét trên khuôn mặt không cân xứng mang lại.

Ngũ quan tinh tế lại dài

Nhiều cô gái có những đường nét trên khuôn mặt dài như là mắt dài, miệng dài khiến gương mặt trông có chút buồn khổ. Tuy nhiên, dù các đường nét ngũ quan của Cảnh Điềm hơi dài nhưng trông cô vẫn nhìn ra được khí chất cao quý. Tại sao lại như vậy?

Rât đơn giản, đầy là vì khuôn mắt tương đối ngắn của cô, nên Cảnh Điềm có thể trung hòa độ dài của các đường nét trên khuôn mặt, để các đường nét trên khuôn mặt trông tròn trịa một chút so với chiều dài của khuôn mặt. Kiểu khuôn mặt tròn và ngũ quan dài này, bản thân liền nhìn ra được nét đẹp vô cùng khí chất. Kiểu kết hợp này trông sẽ thanh tú và đẹp hơn so với những nét mặt dài truyền thống, hoặc những nét mặt tròn thuần túy.

Hãy cùng đánh giá gương mặt của Trần Ngọc Kỳ, nhìn cô ấy trông thấy được sự “cổ linh tinh quái có thể được hiểu là vẻ đẹp đáng yêu đến kỳ lạ, có chút gì đó nghịch ngợm và thông minh. Đó là bởi vì các đường nét trên khuôn mặt tròn và có nhiều khí chất hơn. Tuy nhiên, cô sẽ không tạo cho người đối diện cảm giác quyến rũ đặc biệt, bởi đường nét khuôn mặt của mỹ nhận phải dài và tròn một chút.

Còn Quan Chi Lâm thì những đường nét trên gương mặt cô vừa dài và tròn đều rất hài hòa và cực kỳ đẹp, cho nên có thể nhìn ra khí chất ngút ngàn trên người cô, là kiểu đại mỹ nữ khí chất bất phàm.

Khóe môi hướng lên, làm khuôn mặt trông tươi tắn

Trên thực tế, không ít mỹ nhân sở hữu khuyết điểm do dáng môi kém duyên, quá mỏng hoặc là quá dày. Khuôn miệng Cảnh Điềm thuộc vào loại vừa phải, hơi đầy đặn, nhưng dáng môi đặc biệt tốt. Và khóe môi luôn hướng lên, tạo cảm giác như đang cười.





Đánh giá từ một số bức ảnh khi không cười của Cảnh Điềm có thể nhìn ra được, bề môi của cô ấy cực kỳ đẹp và tươi tắn, vừa khí chất lại vừa diễm lệ, nếu chỉ cần mỉm cười nhẹ thì khuôn mặt cô cũng trong rất tươi. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến cô vượt mặt người khác về ngoại hình. Nụ cười do dáng môi mang lại sẽ khiến cô nhận được nhiều người yêu thích hơn.

Làn da trắng nõn

Để xem một người có xinh đẹp hay không còn phụ thuộc vào việc người đó có đẹp khi chụp ảnh với người khác hay không. Nét đẹp của Cảnh Điềm trong ảnh chụp chung với Lưu Diệc Phi, nhan sắc không hề kém cạnh. Ngoài ngoại hình nổi trội, cô còn là nữ minh tinh có chiều cao và nước da đặc biệt trắng nõn của mình. Da của Cảnh Điềm thật sự rất trắng, có thể nói là trắng như sữa.

Bình thường thông qua một bức ảnh chụp qua đường thôi, cũng có thể nhận thấy Cảnh Điềm cô ấy thật sự rất trắng. Và với danh hiệu “đóa hoa phú quý nhân gian” của cô, mọi người cũng có thể hiểu là phúc hậu, cao quý và xinh đẹp như hoa.

Sự phúc hậu đến từ ngoại hình nổi trội hơn hẳn của cô, cao quý đến từ đôi môi đầy đặn vừa phải hơi khóe miệng hướng lên, và nụ cười đầy đặn. Tạo cảm giác luôn khiên người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu khi nhìn, một vẻ xinh đẹp như hoa.

Thành thật mà nói, vẻ đẹp của Cảnh Điềm thực sự rất khác biệt, không biết bạn có thích một nét đẹp như vậy không?