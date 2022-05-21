Sau 'bão scandal' của thành viên Kim Garam, liệu hình ảnh của LE SSERAFIM có còn hoàn hảo trong mắt fan hâm mộ hay không?

Sao quốc tế 21/05/2022 08:10

Cư dân mạng hiện đang tranh luận sôi nổi về chủ đề liệu hình ảnh của LE SSERAFIM có thể khôi phục và tương lai của nhóm sẽ thế nào sau vụ lùm xùm của thành viên Kim Garam.

Với ngày càng nhiều bằng chứng và tuyên bố chống lại Kim Garam trong vụ lùm xùm về bạo lực học đường gần đây đã làm cho hình ảnh và các hoạt động quảng bá của LE SSERAFIM bị ảnh hưởng nặng nề. 

Sau 'bão scandal' của thành viên Kim Garam, liệu hình ảnh của LE SSERAFIM có còn hoàn hảo trong mắt fan hâm mộ hay không? - Ảnh 1

LE SSERAFIM đã hủy bỏ tất cả các lịch trình do những diễn biến gần đây trong vụ bắt nạt học đường của Kim Garam và Source Music đưa ra thông báo rằng Kim Garam sẽ tạm thời ngừng hoạt động với tư cách là thành viên của nhóm. 

Dù đã đưa ra thông báo thành viên Kim Garam sẽ tạm thời rời khỏi các hoạt động quảng bá của nhóm, nhưng cư dân mạng cho rằng điều này cũng không thể giúp khôi phục hình ảnh vốn có của nhóm sau khoảng thời gian nổ ra vụ việc. 

Cư dân mạng bình luận: 

"Tôi nghĩ sẽ không thể khôi phục lại được hình ảnh của LE SSERAFIM như trước nữa. Cả Kim Garam và công ty cũng như vậy"

"Tôi cảm thấy dù Kim Garam có rời nhóm, họ cũng sẽ thất bại"

"Bây giờ đã quá muộn, ngay cả khi Kim Garam rời đi, họ cũng phải thay đổi tên nhóm và làm lại mọi thứ"

"Điều này thật đáng tiếc nhưng không thể làm gì khác được"

"Tôi cảm thấy tiếc cho các thành viên khác"

"Hình ảnh của họ đã sụp đổ hoàn toàn"

"Công ty lẽ ra có thể giải quyết tình hình tốt hơn nhưng bây giờ đã quá muộn"

"Ừ, đã quá muộn, lẽ ra họ phải đưa ra tuyên bố và chính thức xin lỗi ngay lập tức thay vì bảo rằng họ sẽ thực hiện hành động pháp lý. HYBE thực sự không lường trước chuyện này sẽ xảy ra sao?"

Sau 'bão scandal' của thành viên Kim Garam, liệu hình ảnh của LE SSERAFIM có còn hoàn hảo trong mắt fan hâm mộ hay không? - Ảnh 2

Kim Garam là nữ idol sinh năm 2005 tại Hàn Quốc. Từ những năm học trung học, Kim Garam đã nuôi ước mơ trở thành idol. Thế nhưng, con đường nghệ thuật của cô tân binh không thuận lợi khi bị lộ quá khứ bắt nạt. 

Chỉ mới debut không lâu, cộng đồng mạng tại Hàn Quốc đã truyền tay nhau những bức ảnh và đoạn đối thoại gây sốc, dấy lên nghi vấn nữ thần tượng này có quá khứ bạo lực học đường và có lời lẽ thô tục khi còn đi học.

Theo Allkpop

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Từ khóa:   Kim Garam LE SSERAFIM sao hàn

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