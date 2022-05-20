Cặp đôi Bi Rain - Kim Tae Hee chễm chệ chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng các ngôi sao sở hữu khối bất động sản đắt giá nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc

Sao quốc tế 20/05/2022 11:33

'Cặp đôi vàng' Bi Rain và Kim Tae Hee đứng đầu danh sách 'Những ngôi sao sở hữu bất động sản đắt giá nhất' với khối tài sản lên đến 92 tỷ won (~ 1700 tỷ VND).

Trong danh sách 'Những ngôi sao có bất động sản đắt giá nhất' được công bố trên chương trình giải trí của Mnet 'TMI News Show', được phát sóng vào ngày 18/05 đã công bố vị trí dẫn đầu trong bảng không ai khác chính là cặp vợ chồng Bi Rain và Kim Tae Hee. 

Khối bất động sản của hai vợ chồng có giá mua là 92 tỷ won (~ 1700 tỷ VND), và họ tiết lộ rằng thu nhập cho thuê hàng tháng của tòa nhà do Bi Rain và Kim Tae Hee sở hữu là 200 triệu won (~ 3,6 tỷ VND). 

Cặp đôi Bi Rain - Kim Tae Hee chễm chệ chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng các ngôi sao sở hữu khối bất động sản đắt giá nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc - Ảnh 1

Trước đây, Rain đã bán tòa nhà mà anh mua với giá 16,8 tỷ won vào năm 2008 với giá 49,5 tỷ won số tiền lãi thu được là 32,7 tỷ won. Kim Tae Hee cũng kiếm được 7,1 tỷ won sau khi tòa nhà được mua với giá 13,2 tỷ won được bán với giá 20,3 tỷ won. Rain và Kim Tae Hee gần đây đã mua một căn nhà mặt phố trị giá khoảng 2,4 tỷ won ở Irvine, Mỹ. Trong hai năm, giá trị căn nhà này đã tăng lên 3,5 tỷ won. 

Khi bảng xếp hạng được công bố, khách mời không giấu nỗi sự ngạc nhiên: "Giá trị của tổng khối bất động sản là gần 100 tỷ đó". 


Cặp đôi Bi Rain - Kim Tae Hee chễm chệ chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng các ngôi sao sở hữu khối bất động sản đắt giá nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc - Ảnh 2

Được biết, vào thời điểm tổ chức đám cưới, Bi Rain và Kim Tae Hee đã tổ chức một đám cưới nhỏ trị giá 2 triệu won chỉ với chiếc nhẫn cưới và váy cưới được thiết kế riêng. 

Ngoài ra, trên bảng xếp hạng ngày này còn có tên của Hyun Bin và Son Ye Jin đứng ở vị trí thứ 11, phát thanh viên Jang Seong Gyu đứng thứ 6, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Yoo Hee Yeol đứng thứ 4, ca sĩ Jung Yong Hwa đứng thứ 3 và nam diễn viên Jeon Ji Hyun đứng thứ 2.

Theo DongA

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