Cựu thành viên T-ara Han Ah Reum lần đầu tiết lộ lý do 'ly hôn' với chồng doanh nhân

Sao quốc tế 18/05/2022 15:20

Câu chuyện vợ chồng của thành viên T-ara Han Ah Reum và người chồng doanh nhân xuất hiện trong chương trình 'Between Marriage and Divorce'. Hai người cùng trải qua khoảng thời gian chiêm nghiệm lại cuộc hôn nhân của mình.

Trong đoạn video cut của chương trình 'Between Marriage and Divorce' phát sóng vào ngày 18/5, Han Ah Reum đã có những chia sẻ về cuộc sống của cô và anh chồng doanh nhân Kim Young Geol. 

Cựu thành viên T-ara Han Ah Reum lần đầu tiết lộ lý do 'ly hôn' với chồng doanh nhân - Ảnh 1

Trong video được đăng tải, anh chồng Kim Young Geol bày tỏ thắc mắc: "Tại sao em lại kết hôn với anh?" Và Han Ah Reum đáp: "Em chỉ nghĩ rằng sau khi kết hôn bộ mặt thật của anh sẽ lộ ra thôi".

Nói về điều này, Han Ah Reum còn bày tỏ: "Anh cứ làm cho em buồn", và trong những phân cảnh thường ngày, Han Ah Reum trách chồng mình: "Ngay cả khi những người khác có nói như vậy, anh cũng nên cẩn thận lời nói với em đi chứ. Cứ như vậy làm em nghĩ vậy tại sao mình lại lấy anh cơ chứ?".

Cựu thành viên T-ara Han Ah Reum lần đầu tiết lộ lý do 'ly hôn' với chồng doanh nhân - Ảnh 2

Chồng cô, Kim Young Geol cũng nói với Han Ah Reum rằng: “Anh không thể nói chuyện với em vì anh cũng không biết nói gì cả". Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, chồng của cô, Kim Young Geol cũng chia sẻ rằng: "Tôi nghĩ giữa chúng tôi dường như có một bức tường ngăn cách mỗi khi chúng tôi nói chuyện với nhau." 

Ngoài ra, trong một cảnh khác, Kim Young Geol đã hỏi Han Ah Reum: "Em sẽ làm gì nếu ly hôn với anh, chắc sẽ chỉ nằm xem bộ phim thôi chứ gì", Han Ah Reum nói: "Đây là lý do tại sao em chọn ly hôn với anh đó". Mọi người thắc mắc không biết mối quan hệ giữa hai người sẽ diễn ra thế nào trong tương lai. 

Được biết, Han Ah Reum Han đã kết hôn với doanh nhân Kim Young Geol vào tháng 10 năm 2019 và có một con trai vào tháng 5 năm 2020.

Theo News1korea

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