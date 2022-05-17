"Nữ đại gia ngầm" - Sunny (SNSD) đón sinh nhật tuổi mới, chụp ảnh cùng món quà đặc biệt do chính người hâm mộ chuẩn bị

“Cô gái nấm lùn” Sunny (SNSD) đã tổ chức sinh nhật và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ.

Sunny đã đăng một bức ảnh trên Instagram cá nhân của mình vào ngày 15/5 vừa qua kèm câu trạng thái "Cảm ơn các bạn fan yêu dấu của mình rất nhiều, nhờ các bạn mà mỗi năm mình luôn có được một ngày sinh nhật tuyệt vời đến như thế này". Trong ảnh, Sunny tạo dáng chụp hình trước bảng hiệu sự kiện sinh nhật do chính những người hâm mộ đã lên kế hoạch chuẩn bị để tặng cho cô nàng. Sunny đang chỉ vào cụm từ '0515 HAPPY SUNNY DAY' với biểu cảm tươi tắn và vẽ một trái tim bằng tay ngầm thể hiện tình yêu và lời cảm ơn sâu sắc dành rieng cho SONE (Tên fanclub của SNSD).

Ảnh : Instagram '515sunnyday' Sunny chia sẻ thêm: "Tôi đọc to từng dòng chữ trên bảng điện tử, haha tôi phải mất một thời gian dài để thấu hiểu được những điều các bạn muốn nói với tôi! Hãy sớm gặp nhau và chia sẻ hết tất cả cùng nhau nhé. Tôi luôn biết ơn và yêu các bạn.” Ngoài ra, cô nàng còn đăng trên story cá nhân của mình hình chiếc bánh sinh nhật vô cùng đáng yêu và cả những giỏ hoa xinh xắn đến từ người quen và người hâm mộ.

Ảnh : story Instagram '515sunnyday' Sunny xuất thân từ “nhóm nhạc nữ quốc dân gen 2” SNSD với vị trí vocal (hát) và còn được biết đến là cháu gái của chủ tịch công ty chủ quản nhóm nhạc của cô là SM Entertainment - Lee Soo Man. Tuy chỉ đảm nhận vị trí hát và ít có sản phẩm solo, nhưng Sunny lại rất bén duyên với nhiều show truyền hình giải trí của Hàn Quốc nhờ vào sự hài hước và dí dỏm của cô nàng. Ngoài ra, cô nàng có một show riêng với tư cách là host mang tên “Legendary Trainee”. Nhan sắc của Sunny ngày càng 'thăng hạng', trẻ mãi theo thời gian. Cô nàng có xuất thân gia thế “khủng” nên bạn bè thân thiết của cô thường xuyên đùa rằng nếu cưới cô nàng thì có được chia một ít cổ phần từ công ty hay không. Tuy nhiên, không chỉ fan mà non-fan (không phải fan của SNSD) cũng rất muốn cặp bạn thân Sunny - Henry có thể đến được với nhau thật sự vì sự đáng yêu và “phản ứng hoá học" giữa hai người rất tuyệt vời. Dù cô nàng “nấm lùn” Sunny có bén duyên với ai đi chăng nữa thì chúng ta cũng đều mong cô ấy sẽ thật hạnh phúc và luôn mỉm cười rạng rỡ mỗi ngày bên người cô ấy yêu. Trong show Snowball của Henry, cặp bạn thân đã có những moment "ngọt lịm" đáng yêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-dai-gia-ngam-sunny-snsd-don-sinh-nhat-tuoi-moi-chup-anh-cung-mon-qua-dac-biet-do-chinh-nguoi-ham-mo-chuan-bi-469228.html