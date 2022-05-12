"Ngọc trai đen" - Yuri (SNSD) mở thêm tài khoản MXH để đăng những bức ảnh "xịn xò" từ công việc và lịch trình

Sao quốc tế 12/05/2022 20:53

“Ngọc trai đen SNSD” - Kwon Yuri chính thức mở thêm tài khoản Instagram hứa hẹn sẽ chứa đựng những bức ảnh chất lượng nhất trong các dự án, chương trình cô nàng tham gia.

Thành viên Kwon Yuri của nhóm nhạc nữ SNSD, là ca sĩ kiêm diễn viên dưới trướng công ty giải trí danh tiếng SM Entertainment đã chính thức mở thêm tài khoản Instagram vào ngày 10/5 vừa qua.

Tài khoản này khác với tài khoản trước giờ cô nàng sử dụng, tại đây sẽ cung cấp các bức ảnh có nội dung như lịch trình, ảnh hậu trường, các buổi live-stream liên quan đến hoạt động công việc của Yuri.

'Ngọc trai đen' - Yuri (SNSD) mở thêm tài khoản MXH để đăng những bức ảnh 'xịn xò' từ công việc và lịch trình - Ảnh 1

'Ngọc trai đen' - Yuri (SNSD) mở thêm tài khoản MXH để đăng những bức ảnh 'xịn xò' từ công việc và lịch trình - Ảnh 2

'Ngọc trai đen' - Yuri (SNSD) mở thêm tài khoản MXH để đăng những bức ảnh 'xịn xò' từ công việc và lịch trình - Ảnh 3
Ảnh : SM Entertainment

Bài đăng đầu tiên trên tài khoản mới là dự án chân dung tự họa mang tên 'Sắc xuân tươi sáng', toát lên vẻ đẹp duyên dáng, trẻ trung và đáng yêu của Kwon Yu-ri trong concept thanh xuân của người phụ nữ độc thân vui vẻ.

'Ngọc trai đen' - Yuri (SNSD) mở thêm tài khoản MXH để đăng những bức ảnh 'xịn xò' từ công việc và lịch trình - Ảnh 4
Ảnh : SM Entertainment

Kwon Yu-ri đã phá vỡ tỷ suất người xem cao nhất từ bộ phim truyền hình của đài MBN bằng tác phẩm phim cổ trang trước đó của cô với nam diễn viên điển trai Jung Il-woo - 'Bossam: Stealing Destiny' (Đánh Cắp Số Phận).

'Ngọc trai đen' - Yuri (SNSD) mở thêm tài khoản MXH để đăng những bức ảnh 'xịn xò' từ công việc và lịch trình - Ảnh 5
Yuri sánh vai cùng Jung Il-woo trong bộ phim cổ trang.

Ngoài ra, nàng “Ngọc trai đen” còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác như YouTube và các chương trình tạp kỹ, thể hiện khía cạnh của mình với tư cách là một nghệ sĩ đa tài đa nghệ.

Kwon Yuri đã xác nhận xuất hiện với vai diễn 'Don Sera' trong bộ phim truyền hình mới mang tên 'Good Job' của KT Studio Genie, dự kiến ​​phát sóng vào nửa cuối năm nay.

'Ngọc trai đen' - Yuri (SNSD) mở thêm tài khoản MXH để đăng những bức ảnh 'xịn xò' từ công việc và lịch trình - Ảnh 6
Cặp đôi Bossam sẽ tái hợp trong dự án phim mới mang tên 'Good Job'

Được biết, Yuri cũng xác nhận tham gia chương trình giải trí của Disney + mang tên 'The Zone: Endure to Survive' sẽ ra mắt vào nửa cuối năm nay, cũng được kỳ vọng sẽ mang đến cảm giác giải trí.. Đây là chương trình thực tế phiêu lưu không thể đoán trước, trong đó Yoo Jae-suk, Lee Kwang-soo, Yuri và những khách mời đặc biệt thực hiện một nhiệm vụ, 'phải sống sót vô điều kiện' trong một thế giới vô định đầy rẫy nguy hiểm.

Từ khóa:   Yuri (SNSD) Kbiz sao châu á

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