"Giọng ca nội lực của SNSD" - Taeyeon mặc croptop khoe dáng người thon thả gợi cảm nhưng khiến fan "khóc thét" vì trông cô nàng quá gầy

Sao quốc tế 29/04/2022 15:57

“Thủ lĩnh của SNSD” - Taeyeon khoe vòng eo con kiến cùng nước da trắng như tuyết không tì vết khiến fan đứng ngồi không yên.

Tối 28/4, Taeyeon đã đăng một vài bức ảnh trang phục táo bạo để lộ bờ vai và vòng eo trên Instagram cá nhân của mình. 

Tiếp bước theo “cô em chân dài” cùng nhóm - Sooyoung, Taeyeon đã mặc một chiếc croptop cách điệu với màu chủ đạo là màu đỏ và chiếc quần jeans ống rộng phá cách rất phù hợp với phong cách thời trang mùa hè oi bức sắp đến. 

'Giọng ca nội lực của SNSD' - Taeyeon mặc croptop khoe dáng người thon thả gợi cảm nhưng khiến fan 'khóc thét' vì trông cô nàng quá gầy - Ảnh 1'Giọng ca nội lực của SNSD' - Taeyeon mặc croptop khoe dáng người thon thả gợi cảm nhưng khiến fan 'khóc thét' vì trông cô nàng quá gầy - Ảnh 2

Nhờ vào chiếc áo độc lạ này đã tôn lên nước da trắng ngọc của Taeyeon khiến cô gái nào cũng phải ghen tị và ngưỡng mộ. Điều gây chú ý ở đây là vòng “eo con kiến” ​​không chút da thịt của Taeyeon tuy đó là niềm mong ước của hầu hết chị em phụ nữ nhưng nếu nhìn tổng thể thì trông Taeyeon khá gầy. Người hâm mộ luôn lo lắng về sức khoẻ của “nàng đậu Taetae” nhưng thấy cô nàng tươi cười và thoải mái thể hiện phong cách trước ống kính như vậy cũng yên tâm “thở phào” một phần nào.

'Giọng ca nội lực của SNSD' - Taeyeon mặc croptop khoe dáng người thon thả gợi cảm nhưng khiến fan 'khóc thét' vì trông cô nàng quá gầy - Ảnh 3

'Giọng ca nội lực của SNSD' - Taeyeon mặc croptop khoe dáng người thon thả gợi cảm nhưng khiến fan 'khóc thét' vì trông cô nàng quá gầy - Ảnh 4
Ảnh : Instagram 'taeyeon_ss'

Ngày 14/2 vừa qua, Taeyeon đã trở lại với full album thứ 3 mang tên INVU. Album bao gồm 13 ca khúc thể hiện 13 cung bậc cảm xúc trong tình yêu, trong đó INVU được chọn làm ca khúc chủ đề. “INVU” là một sáng tác thuộc thể loại Dance mang âm hưởng nhạc House. Bên cạnh đó là những âm synth cá tính cùng tiếng sáo bay bổng vang lên ở phần điệp khúc. Lời bài hát thể hiện cảm xúc của người phụ nữ khi dù biết sẽ rất mệt mỏi nhưng vẫn luôn mãnh liệt và hết lòng với tình yêu. 

'Giọng ca nội lực của SNSD' - Taeyeon mặc croptop khoe dáng người thon thả gợi cảm nhưng khiến fan 'khóc thét' vì trông cô nàng quá gầy - Ảnh 5

'Giọng ca nội lực của SNSD' - Taeyeon mặc croptop khoe dáng người thon thả gợi cảm nhưng khiến fan 'khóc thét' vì trông cô nàng quá gầy - Ảnh 6
'INVU' - Taeyeon (SNSD)

Ngoài ra, “thủ lĩnh không tuổi" của chúng ta vẫn đang hoạt động tích cực trong nhiều chương trình giải trí khác nhau như 'Amazing Saturday' của kênh truyền hình cáp tvN và 'Queendom 2' của Mnet.

'Giọng ca nội lực của SNSD' - Taeyeon mặc croptop khoe dáng người thon thả gợi cảm nhưng khiến fan 'khóc thét' vì trông cô nàng quá gầy - Ảnh 7
Chương trình giải trí 'Amazing Saturday' của đài tvN
'Giọng ca nội lực của SNSD' - Taeyeon mặc croptop khoe dáng người thon thả gợi cảm nhưng khiến fan 'khóc thét' vì trông cô nàng quá gầy - Ảnh 8
Chương trình tạp kĩ 'Queendom 2' của đài Mnet
'Mỹ nữ chân dài' - Sooyoung (SNSD) khoe ảnh đi chơi bằng xe mui trần, đón chào mùa hè sắp đến

'Mỹ nữ chân dài' - Sooyoung (SNSD) khoe ảnh đi chơi bằng xe mui trần, đón chào mùa hè sắp đến

Sooyoung (SNSD) khoe ảnh tận hưởng gió trời với nhiều màu sắc, báo hiệu mùa hè sắp đến.

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Từ khóa:   Taeyeon SNSD Kbiz sao châu á

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