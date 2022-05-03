"Bé út mọt sách" - Seohyun (SNSD) xuất hiện với tạo hình mới xinh đẹp tựa như công chúa trong các câu chuyện cổ tích phương Tây

Tối 2/5, Seohyun đã đăng một vài bức ảnh trên Instagram của mình cùng với câu trạng thái "Bộ phim truyền hình Sleeping rain của đài KBS # JinxsLover, sẽ phát sóng lần đầu tiên vào dịp hè ngày 15/6".

Seohyun xuất hiện với mái tóc dài gợn sóng và biểu cảm tươi tắn, ngây thơ. Nét mặt trong sáng như búp bê cùng với kiểu make-up nhẹ nhàng tự nhiên và khuôn mặt bầu bĩnh, nhỏ nhắn khiến người xem ai nấy cũng phải cảm thán khen ngợi vì tạo hình mới này.

Cảnh quay trông có vẻ bí ẩn và hơi hướng cổ điển, kết hợp cùng chiếc đầm trắng đơn giản, nhã nhặn và mái tóc gợn sóng màu nâu ánh vàng tựa như nàng công chúa trong các truyện cổ tích phương Tây, càng làm nổi bật vẻ đẹp vốn có và nét trưởng thành thanh lịch của Seohyun.

Ảnh : Instagram 'seojuhyun_s'

Bộ phim truyền hình 'Jinx's Lover' của đài KBS 2TV với sự tham gia diễn xuất của Seohyun sẽ chính thức được khởi chiếu vào tháng 6.

Seohyun và Na In-woo sẽ cùng nhau xuất hiện trong bộ phim chuyển thể từ webtoon Jinx's Lover

Trước đó, “Bé út mọt sách của SNSD” - Seohyun đã có những vai diễn thành công trong một số bộ phim truyền hình. Phải kể đến như vai diễn Woo-hee, công chúa cuối cùng của nước Hậu Bách Tế trong bộ phim truyền hình giả sử cổ trang Hàn Quốc - Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo - Người tình ánh trăng (2016) được remake lại từ bộ tiểu thuyết và phim Bộ Bộ Kinh Tâm của Trung Quốc. Seohyun đã chứng tỏ thành công nét diễn tự nhiên và sắc sảo của mình trong một vai diễn đòi hỏi nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp khi vừa phải đối mặt với chuyện tình yêu và bách tính của mình.

Vai diễn công chúa Woo-hee của Seohyun trong Người tình ánh trăng

Và bộ phim Private Lives - Đời tư (2020) cũng đã đưa không những tên tuổi của Seohyun mà cả tên tuổi của bạn diễn cùng mình là Go Kyung-pyo lên một tầm cao mới vì “phản ứng hoá học" của hai người quá tuyệt vời.