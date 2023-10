"Chân dài SNSD" - Sooyoung khoe ảnh có nét "phu thê" với bạn trai 10 năm, diện bộ cánh đơn giản nhưng vẫn ra dáng người mẫu

Cô nàng trở nên rạng rỡ hơn mỗi ngày, bằng chứng là nếu nhìn lại các bức ảnh Sooyoung đã đăng thì chúng ta có thể thấy được cô nàng đang rất hạnh phúc. Sooyoung chia sẻ: "Có lẽ tôi trở nên xinh đẹp hơn vì tôi đang trong một mối quan hệ tốt đẹp chăng."

Ảnh : Instagram 'sooyoungchoi'

Hiện tại, Sooyoung (SNSD) và nam diễn viên Jung Kyung-ho vẫn còn đang duy trì mối quan hệ tình cảm “mặn nồng” hơn 10 năm trời khiến bao người hâm mộ mong chờ cái kết duyên mãn đến từ “cặp đôi hài quốc dân” này. Nét “phu thê" giữa cặp đôi này càng ngày hiện lên rất rõ, cứ như định mệnh sắp đặt trước cả hai nhất định phải thuộc về nhau.

"Cặp đôi hài quốc dân" có nét phu thê khiến fan ngày đêm thúc giục mau làm đám cưới.

Gần đây, Sooyoung cũng đã hoàn thành việc ghi hình cho bộ phim truyền hình mới mang tên 'If You Say Your Wish' cùng với nam diễn viên điển trai Ji Chang-wook và nam diễn viên gạo cội đa tài hay còn được biết đến tên gọi “Ông bố quốc dân" - Sung Dong-Il.