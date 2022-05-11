"Chân dài SNSD" - Sooyoung khoe ảnh có nét "phu thê" với bạn trai 10 năm, diện bộ cánh đơn giản nhưng vẫn ra dáng người mẫu

Sao quốc tế 11/05/2022 18:03

Sooyoung khoe thân hình chuẩn như người mẫu trong bộ đầm trắng liền thân.

Chiều 10/5, Sooyoung đã đăng một số bức ảnh trên Instagram của mình với chú thích, "Thật là một ngày tốt đẹp nhỉ". Trong ảnh, có vẻ như Sooyoung đang dành chút thời gian nhàn rỗi của mình để đi chơi và tận hưởng một ngày vui vẻ trong ánh nắng giao mùa. 

'Chân dài SNSD' - Sooyoung khoe ảnh có nét 'phu thê' với bạn trai 10 năm, diện bộ cánh đơn giản nhưng vẫn ra dáng người mẫu - Ảnh 1
Ảnh : Instagram 'sooyoungchoi'

Mái tóc màu tóc nâu ánh vàng của Sooyoung để dài buông xõa tự nhiên, rất hợp với ánh nắng chan hoà. Cô nàng diện chiếc đầm liền màu trắng dài “ngầm” khoe vòng eo thon nhỏ đáng mơ ước của bao chị em phụ nữ. Sở hữu chiều cao 1m72, “Chân dài của SNSD” - Sooyoung khiến nhiều người hâm mộ phải ghen tị với thân hình cao lý tưởng và thon gọn của mình chuẩn như người mẫu.

'Chân dài SNSD' - Sooyoung khoe ảnh có nét 'phu thê' với bạn trai 10 năm, diện bộ cánh đơn giản nhưng vẫn ra dáng người mẫu - Ảnh 2
Ảnh : Instagram 'sooyoungchoi'

Quả nhiên, xuất thân từ dàn mỹ nữ của nhóm nhạc nữ quốc dân một thời hoàng kim, Sooyoung vẫn khoe được thần thái và nhan sắc của mình ở mọi góc chụp, cho dù đứng hay ngồi. Người ta thường nói “Người đẹp vì lụa” nhưng đối với những cô nàng SNSD thì chúng ta lại có một nhận định khác rằng “Người đẹp, mặc gì cũng sẽ đẹp”. 

Tuy không xuất thân từ người mẫu, nhưng qua những bức ảnh cuộc sống hàng ngày của Sooyoung có thể thấy cô nàng rất có tố chất làm người mẫu. “Cô nàng chân dài" của chúng ta cũng bộc bạch tâm tư của mình: “Chị gái của tôi cảm thấy ghen tị vì chiều cao lý tưởng của tôi". 

Cô nàng trở nên rạng rỡ hơn mỗi ngày, bằng chứng là nếu nhìn lại các bức ảnh Sooyoung đã đăng thì chúng ta có thể thấy được cô nàng đang rất hạnh phúc. Sooyoung chia sẻ: "Có lẽ tôi trở nên xinh đẹp hơn vì tôi đang trong một mối quan hệ tốt đẹp chăng."

'Chân dài SNSD' - Sooyoung khoe ảnh có nét 'phu thê' với bạn trai 10 năm, diện bộ cánh đơn giản nhưng vẫn ra dáng người mẫu - Ảnh 3
Ảnh : Instagram 'sooyoungchoi'

Hiện tại, Sooyoung (SNSD) và nam diễn viên Jung Kyung-ho vẫn còn đang duy trì mối quan hệ tình cảm “mặn nồng” hơn 10 năm trời khiến bao người hâm mộ mong chờ cái kết duyên mãn đến từ “cặp đôi hài quốc dân” này. Nét “phu thê" giữa cặp đôi này càng ngày hiện lên rất rõ, cứ như định mệnh sắp đặt trước cả hai nhất định phải thuộc về nhau.

'Chân dài SNSD' - Sooyoung khoe ảnh có nét 'phu thê' với bạn trai 10 năm, diện bộ cánh đơn giản nhưng vẫn ra dáng người mẫu - Ảnh 4
"Cặp đôi hài quốc dân" có nét phu thê khiến fan ngày đêm thúc giục mau làm đám cưới.

Gần đây, Sooyoung cũng đã hoàn thành việc ghi hình cho bộ phim truyền hình mới mang tên 'If You Say Your Wish' cùng với nam diễn viên điển trai Ji Chang-wook và nam diễn viên gạo cội đa tài hay còn được biết đến tên gọi “Ông bố quốc dân" - Sung Dong-Il.

'Chân dài SNSD' - Sooyoung khoe ảnh có nét 'phu thê' với bạn trai 10 năm, diện bộ cánh đơn giản nhưng vẫn ra dáng người mẫu - Ảnh 5
Bộ phim mới của Sooyoung sẽ đồng hành cùng nam diễn viên Ji Chang-wook và "Ông bố quốc dân" Sung Dong-il.
'Mỹ nữ chân dài' - Sooyoung (SNSD) khoe ảnh đi chơi bằng xe mui trần, đón chào mùa hè sắp đến

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Sooyoung (SNSD) khoe ảnh tận hưởng gió trời với nhiều màu sắc, báo hiệu mùa hè sắp đến.

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