Cặp bạn thân "Cỗ máy nhảy" - Hyo-yeon và Yuri (SNSD) xuất hiện cùng nhau, chứng tỏ "tình bạn diệu kỳ" không thể chia cắt

Cặp bạn thân Yuri và Hyoyeon (SNSD) đã thể hiện tình bạn vĩnh cửu của họ và “bắt trend” tạo hình chữ V trước ống kính vô cùng đáng yêu.

Gần đây, nàng “Ngọc trai đen” Yuri (SNSD) đã đăng một bức ảnh trên Instagram của mình cùng câu trạng thái “5 giờ rồi, mau đến nhanh lên nàooo." Trong bức ảnh, có sự hiện diện của cô bạn “cỗ máy nhảy” cùng nhóm Hyo-yeon. Cả hai đã xuất hiện trong chương trình giải trí 'Running Man' của đài SBS, được phát sóng cùng ngày. Ngoài ra, Yuri còn gắn thêm hashtag cực đáng yêu, khẳng định với người hâm mộ rằng “Đây đích thị là concept Best friend đó nha. Thật hiếm thấy quá đi”.

Ảnh : Instagram 'yulyulk' Nếu bạn nhìn kỹ vào bức ảnh, chúng ta có thể đoán được Hyoyeon và Yuri đã tham gia Running Man nhờ vào nhãn tên nếu không đọc tag và cả hai người đang tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên nhau ngay tại trường quay hiện rõ ngay trên khuôn mặt tươi tắn của họ. Trend tạo dáng “cực hot” tại Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cặp bạn thân “cỗ máy nhảy” của chúng ta cũng bắt trend và tạo dáng nhí nhảnh, đầy năng lượng trước ống kính.

Thông tin thêm, SNSD ra mắt vào năm 2007 với 9 cô gái xinh đẹp, hoạt động với tư cách là nhóm nhạc nữ dưới trướng của một trong ba công ty giải trí hàng đầu lúc đó là SM Entertainment. Hiện tại tuy nhóm không còn hoạt động chung với nhau vì các thành viên đang theo đuổi con đường riêng của mình, nhưng các cô gái vẫn luôn bên nhau và ủng hộ nhiệt tình ở bất cứ nơi nào. Tháng 5 năm ngoái, Yuri đã có một vai diễn hết sức thành công trong bộ phim cổ trang Bossam: Steal the Fate (Đánh Cắp Số Phận) cùng với nam diễn viên điển trai Jung Il-woo. Trước đó, Yuri từng xuất hiện trong một số bộ phim đạt rating cao như Fashion King (Ông Hoàng Thời Trang), Neighborhood Hero (Anh Hùng Nhà Bên),... Yuri sánh vai cùng Jung Il-woo trong bộ phim cổ trang. Vai diễn gây nhiều "tranh cãi" của Yuri là bước đệm để đưa diễn xuất của cô nàng lên đẳng cấp mới. Bộ phim "Anh hùng nhà bên" quy tụi dàn diễn viên nam điển trai. Hyoyeon không chỉ được biết đến với danh xưng “cỗ máy nhảy” thế hệ 2 trong làng âm nhạc Kpop mà còn là một tay chơi DJ chuyên nghiệp. Năm 2020, ca khúc chủ đề Dessert là màn kết hợp giữa Hyo-yeon với rapper Loopy và Soyeon (G)I-DLE, đã nhận được sự yêu mến từ đông đảo người hâm mộ. Năm ngoái, Hyoyeon đã trở lại đường đua Kpop với ca khúc Second. Ca khúc là sự kết hợp hoàn hảo giữa cô nàng và và rapper BIBI, MV mang màu sắc tươi vui, ngập tràn không khí mùa hè. Ảnh : SM TOWN Ảnh : SM TOWN

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