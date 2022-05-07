Bộ đôi “Thiên thần áo trắng” - Yoona và Seohyun (SNSD) xuất hiện trong cùng một khung hình, đẹp rạng ngời tại buổi lễ trao giải

Sao quốc tế 07/05/2022 17:59

“Bé út” Seohyun (SNSD) đã đăng ảnh chụp hình với cô chị cùng nhóm Yoona tại buổi lễ trao giải về lĩnh vực phim.

Chiều 7/5, Seohyun đã đăng một vài bức ảnh lên Instagram cá nhân của mình cùng với câu “Yoonhyun tái hợp ở lễ trao giải Baeksang. Quả nhiên là chị em Soshi trắng tinh khôi”.

Bộ đôi “Thiên thần áo trắng” - Yoona và Seohyun (SNSD) xuất hiện trong cùng một khung hình, đẹp rạng ngời tại buổi lễ trao giải - Ảnh 1
Ảnh : Instagram 'seojuhyun_s'

Trong ảnh, hai mỹ nữ Yoona và Seohyun diện váy trắng tựa như nhau trong lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 58. Tuy hai bộ đầm trắng đơn giản nhưng vẫn tôn lên làn da trắng da như tuyết và đường cong “chuẩn không cần chỉnh” mà bao cô gái hằng mong ước. 

Cả hai thu hút sự chú ý của nhiều người với vẻ đẹp tựa nữ thần sắc đẹp. Quả nhiên không hổ danh “Center quốc dân gen 2” và “Visual tuyệt sắc” của nhóm nhạc nữ quốc dân thời gen 2.

Bộ đôi “Thiên thần áo trắng” - Yoona và Seohyun (SNSD) xuất hiện trong cùng một khung hình, đẹp rạng ngời tại buổi lễ trao giải - Ảnh 2
Ảnh : Instagram 'seojuhyun_s'

Bài đăng của Seohyun đã thu hút sự chú ý của cô chị “đôi mắt biết cười” - Tiffany với biểu tượng cảm xúc thiên thần và cụm từ "ANGELS". Không chỉ có Tiffany mà cả cô chị “Ngọc trai đen” - Yuri cũng đùa vui trong phần bình luận rằng “Nuôi thêm đôi cánh nữa là tuyệt hảo luôn!”

Tối 6/5, Yoona và Seohyun cùng nhiều diễn viên “trai tài gái sắc” trong giới đã tham dự Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 58. Lễ trao giải năm nay quy tụ hàng loạt diễn viên nổi tiếng như Kim Hye Soo, Yoona - Seohyun (SNSD), Suzy, Kim Tae Ri, Park Bo Gum, Jung Hae In, Junho (2PM)...

Bộ đôi “Thiên thần áo trắng” - Yoona và Seohyun (SNSD) xuất hiện trong cùng một khung hình, đẹp rạng ngời tại buổi lễ trao giải - Ảnh 3
Suzy năm nay tham gia với tư cách là host của lễ trao giải.
Bộ đôi “Thiên thần áo trắng” - Yoona và Seohyun (SNSD) xuất hiện trong cùng một khung hình, đẹp rạng ngời tại buổi lễ trao giải - Ảnh 4
Park Bo-gum tái xuất màn ảnh sau hai năm vắng bóng, xuất hiện tại lễ trao giải vô cùng điển trai.
"Bé út mọt sách" - Seohyun (SNSD) xuất hiện với tạo hình mới xinh đẹp tựa như công chúa trong các câu chuyện cổ tích phương Tây

"Bé út mọt sách" - Seohyun (SNSD) xuất hiện với tạo hình mới xinh đẹp tựa như công chúa trong các câu chuyện cổ tích phương Tây

Seohyun - Nàng út xinh đẹp của SNSD khoe vẻ ngây thơ trong sáng tựa như công chúa trong truyện cổ tích.

Xem thêm
Từ khóa:   Yoona SNSD Seohyun (SNSD) sao châu á

TIN LIÊN QUAN

"Bé út mọt sách" - Seohyun (SNSD) xuất hiện với tạo hình mới xinh đẹp tựa như công chúa trong các câu chuyện cổ tích phương Tây

"Bé út mọt sách" - Seohyun (SNSD) xuất hiện với tạo hình mới xinh đẹp tựa như công chúa trong các câu chuyện cổ tích phương Tây

"Giọng ca nội lực của SNSD" - Taeyeon mặc croptop khoe dáng người thon thả gợi cảm nhưng khiến fan "khóc thét" vì trông cô nàng quá gầy

"Giọng ca nội lực của SNSD" - Taeyeon mặc croptop khoe dáng người thon thả gợi cảm nhưng khiến fan "khóc thét" vì trông cô nàng quá gầy

Không hổ danh "Center quốc dân gen 2" - Yoona khiến con tim của bao người "chậm một nhịp" bởi nụ cười toả nắng như viên thuốc tình yêu

Không hổ danh "Center quốc dân gen 2" - Yoona khiến con tim của bao người "chậm một nhịp" bởi nụ cười toả nắng như viên thuốc tình yêu

'Mỹ nữ chân dài' - Sooyoung (SNSD) khoe ảnh đi chơi bằng xe mui trần, đón chào mùa hè sắp đến

'Mỹ nữ chân dài' - Sooyoung (SNSD) khoe ảnh đi chơi bằng xe mui trần, đón chào mùa hè sắp đến

Nàng "mắt cười" Tiffany (SNSD) khoe vẻ đẹp thuần khiết trong bộ đồ hở vai đầy quyến rũ nhưng lại khiến fan lo lắng vì body thiếu cân đến mức báo động

Nàng "mắt cười" Tiffany (SNSD) khoe vẻ đẹp thuần khiết trong bộ đồ hở vai đầy quyến rũ nhưng lại khiến fan lo lắng vì body thiếu cân đến mức báo động

"Thủ lĩnh không tuổi" - Taeyeon (SNSD) chụp ảnh nhí nhảnh khoe cách tạo dáng đang tạo nên trào lưu dạo gây sốt MXH

"Thủ lĩnh không tuổi" - Taeyeon (SNSD) chụp ảnh nhí nhảnh khoe cách tạo dáng đang tạo nên trào lưu dạo gây sốt MXH

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?