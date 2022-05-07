Bộ đôi “Thiên thần áo trắng” - Yoona và Seohyun (SNSD) xuất hiện trong cùng một khung hình, đẹp rạng ngời tại buổi lễ trao giải

Chiều 7/5, Seohyun đã đăng một vài bức ảnh lên Instagram cá nhân của mình cùng với câu “Yoonhyun tái hợp ở lễ trao giải Baeksang. Quả nhiên là chị em Soshi trắng tinh khôi”.

Ảnh : Instagram 'seojuhyun_s'

Trong ảnh, hai mỹ nữ Yoona và Seohyun diện váy trắng tựa như nhau trong lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 58. Tuy hai bộ đầm trắng đơn giản nhưng vẫn tôn lên làn da trắng da như tuyết và đường cong “chuẩn không cần chỉnh” mà bao cô gái hằng mong ước.