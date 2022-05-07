Bộ đôi “Thiên thần áo trắng” - Yoona và Seohyun (SNSD) xuất hiện trong cùng một khung hình, đẹp rạng ngời tại buổi lễ trao giải

“Bé út” Seohyun (SNSD) đã đăng ảnh chụp hình với cô chị cùng nhóm Yoona tại buổi lễ trao giải về lĩnh vực phim.
- "Giọng ca nội lực của SNSD" - Taeyeon mặc croptop khoe dáng người thon thả gợi cảm nhưng khiến fan "khóc thét" vì trông cô nàng quá gầy
- Không hổ danh "Center quốc dân gen 2" - Yoona khiến con tim của bao người "chậm một nhịp" bởi nụ cười toả nắng như viên thuốc tình yêu
Chiều 7/5, Seohyun đã đăng một vài bức ảnh lên Instagram cá nhân của mình cùng với câu “Yoonhyun tái hợp ở lễ trao giải Baeksang. Quả nhiên là chị em Soshi trắng tinh khôi”.
Trong ảnh, hai mỹ nữ Yoona và Seohyun diện váy trắng tựa như nhau trong lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 58. Tuy hai bộ đầm trắng đơn giản nhưng vẫn tôn lên làn da trắng da như tuyết và đường cong “chuẩn không cần chỉnh” mà bao cô gái hằng mong ước.
Cả hai thu hút sự chú ý của nhiều người với vẻ đẹp tựa nữ thần sắc đẹp. Quả nhiên không hổ danh “Center quốc dân gen 2” và “Visual tuyệt sắc” của nhóm nhạc nữ quốc dân thời gen 2.
Bài đăng của Seohyun đã thu hút sự chú ý của cô chị “đôi mắt biết cười” - Tiffany với biểu tượng cảm xúc thiên thần và cụm từ "ANGELS". Không chỉ có Tiffany mà cả cô chị “Ngọc trai đen” - Yuri cũng đùa vui trong phần bình luận rằng “Nuôi thêm đôi cánh nữa là tuyệt hảo luôn!”
Tối 6/5, Yoona và Seohyun cùng nhiều diễn viên “trai tài gái sắc” trong giới đã tham dự Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 58. Lễ trao giải năm nay quy tụ hàng loạt diễn viên nổi tiếng như Kim Hye Soo, Yoona - Seohyun (SNSD), Suzy, Kim Tae Ri, Park Bo Gum, Jung Hae In, Junho (2PM)...