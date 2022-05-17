"Kiều nữ gợi cảm" - Jessi đăng ảnh khiến người hâm mộ "toát cả mồ hôi" vì quá nóng bỏng, điểm nhấn ở mũi càng thu hút hơn

Trong ảnh, ngoài thân hình nóng bỏng và nước da bánh mật cực quyến rũ của Jessi, chiếc khuyên mũi cũng thu hút thêm sự chú ý từ nhiều người. Quả nhiên, nữ rapper “dân chơi” này chưa bao giờ khiến người xem thất vọng mỗi khi xuất hiện trên MXH hay trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào bởi vẻ cuốn hút và phong cách ăn mặc độc lạ của bản thân.

Mới đây, nữ rapper mang phong cách Mỹ - Jessi đã đăng một vài bức ảnh lên Instagram cá nhân của mình với dòng chữ "ZOOM IN".

Nước da bánh mật cực “hút mắt” người xem khi kết hợp với những phụ kiện bằng vàng như vòng cổ, vòng tay và nhẫn trông rất sang trọng đẳng cấp và mang đậm phong cách phụ nữ phương Tây.

Jessi nhìn thẳng vào ống kính và tạo dáng, đôi mắt “sắc lẹm” thôi miên người nhìn trông rất quyến rũ. Mang danh “chị đại” trong làng Rapper quả thật khó ai có thể soán ngôi bởi vẻ ngoài nóng bỏng và kỹ năng đọc rap điêu luyện.

Trong ảnh, Jessi có vẻ như đang chụp tại một quán bar sang trọng, nhưng lại rất hợp với concept đồ của cô nàng. Jessi đã lựa chọn set đồ màu vàng gold và xám bạc, tạo dáng ở nhiều tư thế khác nhau.

Thân hình nóng bỏng với vòng 1 và vòng 3 “cực khủng” đã làm nên tên tuổi của Jessi. Dù mặc bất kỳ trang phục thế nào thì cô nàng vẫn khoe được vòng ngực và hông săn chắc chuẩn S-line mà bao chị em phụ nữ hằng mong ước.

Ảnh : Instagram 'jessicah_o'

Gần đây nhất, Jessi đã phát hành một đĩa đơn mới mang tên 'ZOOM' và mang lại nhiều chiến tích “lừng lẫy” như trở thành hot trend mới trên tiktok khi rất nhiều đã cover lại vũ đạo “zoom” từ bài hát của cô nàng.

Ảnh : Instagram 'jessicah_o'

Jessi hiện cũng đang xuất hiện trên chương trình giải trí của tvN là 'The Sixth Sense 3' và vẫn hoạt động tích cực trên các sân khấu âm nhạc và trong các chương trình tạp kỹ.