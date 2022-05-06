Hyomin xuất ngoại, khoe đường cong gợi cảm khiến fan "đứng ngồi không yên" vì quá nóng bỏng

Hyomin xuất ngoại, vi vu bên phương trời mới trong ngoại hình nóng bỏng hơn bao giờ hết.
- Sunmi đáng yêu trong kiểu tóc Pucca như gái đôi mươi nhưng vẫn gợi cảm nóng bỏng vì diện outfit này
- Kiều nữ Jung Soo-jung (Krystal) ngày càng trưởng thành, khiến bao người ngưỡng mộ trước vẻ đẹp sắc sảo qua loạt ảnh khoe "xế hộp" riêng cực xịn
Chiều 5/5, Hyomin đã đăng một số bức ảnh trên Instagram cá nhân của mình. Theo nguồn tin đáng tin cậy, mới đây Hyomin đã đáp chuyến bay đến Úc để sống ở Úc một tháng.
Trong ảnh, Hyomin mặc một chiếc đầm bó ôm sát body màu tím khoe từng đường cong gợi cảm của mình. Quả nhiên là một fashionista khi cô nàng luôn biết cách phối đồ sao cho hợp thời trang nhất và vẫn khoe được vẻ đẹp riêng của người phụ nữ. Chiếc áo khoác cardigan màu cherry phối với tông tím trông cô nàng nổi bật hơn rất nhiều, tựa như một bông hoa.
Chiếc đầm cổ chữ V và ôm sát cả cơ thể để lộ vòng 1 cực hút mắt và quyến rũ đến mức khiến fan “đứng ngồi không yên" vì cô nàng ngày càng xinh đẹp “điên đảo”. Có vẻ như cô nàng đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ, tự do, thoải mái thể hiện nhiều phong cách mà mình yêu thích.
Hyomin thường được biết đến là mỹ nam quyến rũ nhất T-ara vì cô sở hữu body đáng mơ ước của mọi cô gái, luôn biết cách chăm sóc mình sao cho luôn rạng rỡ và hoàn hảo trong mắt người nhìn.
Năm ngoái, Hyomin cùng ba thành viên còn lại là Qri, Eun-jung và cô em út Ji-yeon tái hợp và trở lại đường đua âm nhạc khi tự cho ra mắt ca khúc mới mang tên 'Tiki Taka'. Đây chính là ca khúc do chính 4 cô nàng tự lên ý tưởng từ concept, vũ đạo đến cả sản xuất và quảng bá. Hyomin cũng tuyên bố đã chính thức chia tay cầu thủ bóng đá Hwang Ui-jo.