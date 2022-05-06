Hyomin xuất ngoại, khoe đường cong gợi cảm khiến fan "đứng ngồi không yên" vì quá nóng bỏng

Sao quốc tế 06/05/2022 14:47

Hyomin xuất ngoại, vi vu bên phương trời mới trong ngoại hình nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Chiều 5/5, Hyomin đã đăng một số bức ảnh trên Instagram cá nhân của mình. Theo nguồn tin đáng tin cậy, mới đây Hyomin đã đáp chuyến bay đến Úc để sống ở Úc một tháng.

Trong ảnh, Hyomin mặc một chiếc đầm bó ôm sát body màu tím khoe từng đường cong gợi cảm của mình. Quả nhiên là một fashionista khi cô nàng luôn biết cách phối đồ sao cho hợp thời trang nhất và vẫn khoe được vẻ đẹp riêng của người phụ nữ. Chiếc áo khoác cardigan màu cherry phối với tông tím trông cô nàng nổi bật hơn rất nhiều, tựa như một bông hoa.

Hyomin xuất ngoại, khoe đường cong gợi cảm khiến fan 'đứng ngồi không yên' vì quá nóng bỏng - Ảnh 1Hyomin xuất ngoại, khoe đường cong gợi cảm khiến fan 'đứng ngồi không yên' vì quá nóng bỏng - Ảnh 2Hyomin xuất ngoại, khoe đường cong gợi cảm khiến fan 'đứng ngồi không yên' vì quá nóng bỏng - Ảnh 3

Chiếc đầm cổ chữ V và ôm sát cả cơ thể để lộ vòng 1 cực hút mắt và quyến rũ đến mức khiến fan “đứng ngồi không yên" vì cô nàng ngày càng xinh đẹp “điên đảo”. Có vẻ như cô nàng đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ, tự do, thoải mái thể hiện nhiều phong cách mà mình yêu thích.

Hyomin thường được biết đến là mỹ nam quyến rũ nhất T-ara vì cô sở hữu body đáng mơ ước của mọi cô gái, luôn biết cách chăm sóc mình sao cho luôn rạng rỡ và hoàn hảo trong mắt người nhìn.

Hyomin xuất ngoại, khoe đường cong gợi cảm khiến fan 'đứng ngồi không yên' vì quá nóng bỏng - Ảnh 4

Hyomin xuất ngoại, khoe đường cong gợi cảm khiến fan 'đứng ngồi không yên' vì quá nóng bỏng - Ảnh 5

Hyomin xuất ngoại, khoe đường cong gợi cảm khiến fan 'đứng ngồi không yên' vì quá nóng bỏng - Ảnh 6
Ảnh : Instagram 'hyominn'

Năm ngoái, Hyomin cùng ba thành viên còn lại là Qri, Eun-jung và cô em út Ji-yeon tái hợp và trở lại đường đua âm nhạc khi tự cho ra mắt ca khúc mới mang tên 'Tiki Taka'. Đây chính là ca khúc do chính 4 cô nàng tự lên ý tưởng từ concept, vũ đạo đến cả sản xuất và quảng bá. Hyomin cũng tuyên bố đã chính thức chia tay cầu thủ bóng đá Hwang Ui-jo.

Hyomin xuất ngoại, khoe đường cong gợi cảm khiến fan 'đứng ngồi không yên' vì quá nóng bỏng - Ảnh 7
4 cô nàng T-ara cực cuốn hút trong MV 'Tiki Taka'
Từ khóa:   hyomin (T-ara) Kbiz sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Hậu chia tay, Hyomin chia sẻ khoảnh khắc tận dụng view 'sang chảnh' của khách sạn khoe đôi chân dài miên man trong bộ đồ ngủ khiến người hâm mộ vừa ghen tị vừa thích thú

Hậu chia tay, Hyomin chia sẻ khoảnh khắc tận dụng view 'sang chảnh' của khách sạn khoe đôi chân dài miên man trong bộ đồ ngủ khiến người hâm mộ vừa ghen tị vừa thích thú

Sunmi đáng yêu trong kiểu tóc Pucca như gái đôi mươi nhưng vẫn gợi cảm nóng bỏng vì diện outfit này

Sunmi đáng yêu trong kiểu tóc Pucca như gái đôi mươi nhưng vẫn gợi cảm nóng bỏng vì diện outfit này

Kiều nữ Jung Soo-jung (Krystal) ngày càng trưởng thành, khiến bao người ngưỡng mộ trước vẻ đẹp sắc sảo qua loạt ảnh khoe "xế hộp" riêng cực xịn

Kiều nữ Jung Soo-jung (Krystal) ngày càng trưởng thành, khiến bao người ngưỡng mộ trước vẻ đẹp sắc sảo qua loạt ảnh khoe "xế hộp" riêng cực xịn

Kim Se-jeong xuất hiện bên trời Tây để lộ kiểu tóc ngắn mới và phong cách thời trang độc đáo

Kim Se-jeong xuất hiện bên trời Tây để lộ kiểu tóc ngắn mới và phong cách thời trang độc đáo

"Chị cả BLACKPINK" - Jisoo diện đầm hiệu tone đen quyền lực khiến người hâm mộ điên đảo vì quá sang trọng và quý phái

"Chị cả BLACKPINK" - Jisoo diện đầm hiệu tone đen quyền lực khiến người hâm mộ điên đảo vì quá sang trọng và quý phái

"Giọng ca nội lực của SNSD" - Taeyeon mặc croptop khoe dáng người thon thả gợi cảm nhưng khiến fan "khóc thét" vì trông cô nàng quá gầy

"Giọng ca nội lực của SNSD" - Taeyeon mặc croptop khoe dáng người thon thả gợi cảm nhưng khiến fan "khóc thét" vì trông cô nàng quá gầy

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?