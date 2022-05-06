Hyomin xuất ngoại, khoe đường cong gợi cảm khiến fan "đứng ngồi không yên" vì quá nóng bỏng

Chiều 5/5, Hyomin đã đăng một số bức ảnh trên Instagram cá nhân của mình. Theo nguồn tin đáng tin cậy, mới đây Hyomin đã đáp chuyến bay đến Úc để sống ở Úc một tháng.

Trong ảnh, Hyomin mặc một chiếc đầm bó ôm sát body màu tím khoe từng đường cong gợi cảm của mình. Quả nhiên là một fashionista khi cô nàng luôn biết cách phối đồ sao cho hợp thời trang nhất và vẫn khoe được vẻ đẹp riêng của người phụ nữ. Chiếc áo khoác cardigan màu cherry phối với tông tím trông cô nàng nổi bật hơn rất nhiều, tựa như một bông hoa.