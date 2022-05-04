Kiều nữ Jung Soo-jung (Krystal) ngày càng trưởng thành, khiến bao người ngưỡng mộ trước vẻ đẹp sắc sảo qua loạt ảnh khoe "xế hộp" riêng cực xịn

Sao quốc tế 04/05/2022 16:48

Jung Soo-jung (Krystal) tiết lộ cuộc sống hàng ngày cực “chanh sả” của mình trên MXH.

Chiều 3/5, nữ diễn viên Jung Soo-jung (hay được biết đến tên gọi quen thuộc trong showbiz là Krystal) đã đăng một số bức ảnh lên Instagram cá nhân của mình.

Trong ảnh, cô nàng đang ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng tạo dáng sang chảnh như kiều nữ, ngày càng xinh đẹp trưởng thành, ra dáng một quý cô thành đạt.

Kiều nữ Jung Soo-jung (Krystal) ngày càng trưởng thành, khiến bao người ngưỡng mộ trước vẻ đẹp sắc sảo qua loạt ảnh khoe 'xế hộp' riêng cực xịn - Ảnh 1

Jung Soo-jung vẫn luôn quen thuộc trong mắt khán giả với mái tóc dài đen óng, buông xõa tự nhiên trong gió. Cô nàng đã chọn mặc một chiếc áo thun đỏ không tay bằng len cùng chiếc quần dài họa tiết caro đen trắng rất hài hoà và hợp thời trang. Đặc biệt bộ đồ rất hợp khi chụp hình cùng chiếc “xế hộp" màu trắng sang trọng, thu hút sự chú ý của người xem.

Kiều nữ Jung Soo-jung (Krystal) ngày càng trưởng thành, khiến bao người ngưỡng mộ trước vẻ đẹp sắc sảo qua loạt ảnh khoe 'xế hộp' riêng cực xịn - Ảnh 2Kiều nữ Jung Soo-jung (Krystal) ngày càng trưởng thành, khiến bao người ngưỡng mộ trước vẻ đẹp sắc sảo qua loạt ảnh khoe 'xế hộp' riêng cực xịn - Ảnh 3

Jung Soo-jung thường được biết những vai diễn “kiều nữ” vì khả năng tiếng Anh thiên bẩm và lối diễn xuất độc đáo của mình. Cô nàng hiện nay tuy ít xuất hiện trong lĩnh vực âm nhạc, nhưng lại rất thành công như “diều gặp gió" trong lĩnh vực điện ảnh. Với thần thái đỉnh cao của một quý cô sang chảnh và chiều cao lý tưởng, cô nàng đã cho người hâm mộ thấy được nhiều khía cạnh khác của mình thông qua phim ảnh và nhận được nhiều lời khen có cánh.

Kiều nữ Jung Soo-jung (Krystal) ngày càng trưởng thành, khiến bao người ngưỡng mộ trước vẻ đẹp sắc sảo qua loạt ảnh khoe 'xế hộp' riêng cực xịn - Ảnh 4
Ảnh : Instagram 'vousmevoyez'

Gần đây, Jung Soo-jung đã xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Crazy Love" của đài KBS 2TV cùng với nam thần Kim Jae-wook. "Crazy Love" là một bộ phim tình cảm lãng mạn ngọt ngào và điên rồ kể về một người đàn ông giả vờ bị mất trí nhớ sau khi biết rằng mình bị sát hại và một cô thư ký đóng giả làm vị hôn thê của người đàn ông đó cho rằng không còn nhiều thời gian để sống.

Kiều nữ Jung Soo-jung (Krystal) ngày càng trưởng thành, khiến bao người ngưỡng mộ trước vẻ đẹp sắc sảo qua loạt ảnh khoe 'xế hộp' riêng cực xịn - Ảnh 5
Phim 'Crazy Love' với sự góp mặt của Krystal (Jung Soo-jung) và Kim Jae-wook.
Từ khóa:   Krystal F(x) Kbiz sao châu á

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