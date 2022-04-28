"Thánh nữ nụ cười" Seolhyun khoẻ vẻ tươi sáng ngây ngô của mình trong bộ đầm trắng tinh khôi như nàng tiên giáng trần, tiếp tục trào lưu tạo dáng chữ V trước ống kính

Sao quốc tế 28/04/2022 17:42

Mỹ nữ center của AOA - Seolhyun đã đăng ảnh trên MXH khoe đôi chân dài miên man, tạo dáng trend “chữ V” theo nhiều nghệ sĩ khác.

Tối 27/4, Seolhyun đã đăng một vài bức ảnh lên Instagram cá nhân của mình với dòng chữ "Cuối cùng hôm nay, vào lúc 10h30 tối tôi cũng tạo dáng chữ V trước ống kính nè!! Đã check-in tại căn phòng đầu tiên trong bộ phim The Murderer's Shopping List". 

'Thánh nữ nụ cười' Seolhyun khoẻ vẻ tươi sáng ngây ngô của mình trong bộ đầm trắng tinh khôi như nàng tiên giáng trần, tiếp tục trào lưu tạo dáng chữ V trước ống kính - Ảnh 1

Trong ảnh, Seolhyun diện một chiếc đầm trắng kiểu cách đơn giản, điểm xuyến thêm chiếc dây thắt lưng màu đen trông rất hài hoà và nở cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Kiểu tóc được búi gọn lên kết hợp với khuôn mặt đáng yêu tươi tắn đã khiến cô nàng trông trẻ hơn rất nhiều.

'Thánh nữ nụ cười' Seolhyun khoẻ vẻ tươi sáng ngây ngô của mình trong bộ đầm trắng tinh khôi như nàng tiên giáng trần, tiếp tục trào lưu tạo dáng chữ V trước ống kính - Ảnh 2

Seolhyun vừa cười thật tươi, vừa khoe đôi chân dài miên man mà bao cô gái mong ước trong kiểu tạo hình chữ V hướng ra trước ống kính vẫn còn đang rất hot tại Hàn Quốc. Nhan sắc của Seolhyun ngày càng tăng hạng, với những bức ảnh lần này trông cô nàng không khác gì nữ thần sắc đẹp.

'Thánh nữ nụ cười' Seolhyun khoẻ vẻ tươi sáng ngây ngô của mình trong bộ đầm trắng tinh khôi như nàng tiên giáng trần, tiếp tục trào lưu tạo dáng chữ V trước ống kính - Ảnh 3'Thánh nữ nụ cười' Seolhyun khoẻ vẻ tươi sáng ngây ngô của mình trong bộ đầm trắng tinh khôi như nàng tiên giáng trần, tiếp tục trào lưu tạo dáng chữ V trước ống kính - Ảnh 4

Ngoài ra, chiếc đầm trắng tuy đơn giản nhưng vẫn khoe được bờ vai thon gọn, trắng ngọc ngà đầy quyến rũ của Seolhyun. Người hâm mộ nhìn qua những bức ảnh này đã để lại những phản ứng tích cực như "Cô ấy là một nữ thần" và "Ôi nụ cười ấy khiến tôi xao xuyến quá, tan chảy mất thôi".

'Thánh nữ nụ cười' Seolhyun khoẻ vẻ tươi sáng ngây ngô của mình trong bộ đầm trắng tinh khôi như nàng tiên giáng trần, tiếp tục trào lưu tạo dáng chữ V trước ống kính - Ảnh 5
Ảnh : Instagram 'sh_9513'

Trong khi đó, bộ phim truyền hình mới của đài tvN mang tên 'The Murderer's Shopping List' với sự góp mặt của Seolhyun sẽ khởi chiếu vào tối nay 27/4 lúc 10:30 tối (giờ địa phương). Đây là bộ phim hài có sự góp mặt của nam diễn viên với biệt danh “Hươu cao cổ"- Lee Kwang-soo và nữ diễn viên gạo cội Jin Hee-kyung.

'Thánh nữ nụ cười' Seolhyun khoẻ vẻ tươi sáng ngây ngô của mình trong bộ đầm trắng tinh khôi như nàng tiên giáng trần, tiếp tục trào lưu tạo dáng chữ V trước ống kính - Ảnh 6
Poster chính thức bộ phim hài của tvN - The Murderer's Shopping List
'Mỹ nữ chân dài' - Sooyoung (SNSD) khoe ảnh đi chơi bằng xe mui trần, đón chào mùa hè sắp đến

'Mỹ nữ chân dài' - Sooyoung (SNSD) khoe ảnh đi chơi bằng xe mui trần, đón chào mùa hè sắp đến

Sooyoung (SNSD) khoe ảnh tận hưởng gió trời với nhiều màu sắc, báo hiệu mùa hè sắp đến.

Xem thêm
Từ khóa:   Seolhyun (AOA) Kbiz sao châu á

TIN LIÊN QUAN

'Mỹ nữ chân dài' - Sooyoung (SNSD) khoe ảnh đi chơi bằng xe mui trần, đón chào mùa hè sắp đến

'Mỹ nữ chân dài' - Sooyoung (SNSD) khoe ảnh đi chơi bằng xe mui trần, đón chào mùa hè sắp đến

Mỹ nữ chân dài đa tài của YG - Lee Sung Kyung kết hợp với tạp chí Harper's Bazaar khoe bộ ảnh sắc nét toát lên vẻ đẹp quý phái, đồng thời tiết lộ suy nghĩ của cô mỗi khi các bộ phim đóng máy

Mỹ nữ chân dài đa tài của YG - Lee Sung Kyung kết hợp với tạp chí Harper's Bazaar khoe bộ ảnh sắc nét toát lên vẻ đẹp quý phái, đồng thời tiết lộ suy nghĩ của cô mỗi khi các bộ phim đóng máy

Không hổ danh "Center quốc dân gen 2" - Yoona khiến con tim của bao người "chậm một nhịp" bởi nụ cười toả nắng như viên thuốc tình yêu

Không hổ danh "Center quốc dân gen 2" - Yoona khiến con tim của bao người "chậm một nhịp" bởi nụ cười toả nắng như viên thuốc tình yêu

Thêm một mỹ nữ chứng tỏ "Phụ nữ khi yêu sẽ trông xinh đẹp hơn" - Joy (Red Velvet) khoe hình ảnh mới sau những khoảnh khắc 'thần thánh' từ bài hát mới của nhóm

Thêm một mỹ nữ chứng tỏ "Phụ nữ khi yêu sẽ trông xinh đẹp hơn" - Joy (Red Velvet) khoe hình ảnh mới sau những khoảnh khắc 'thần thánh' từ bài hát mới của nhóm

Sau khi I.O.I tan rã, dù không còn hoạt động chung nhưng tình bạn giữa mỹ nữ 'đa tài đa nghệ' Kim Se-jeong và Choi Yoo-jung vẫn gắn kết như ngày nào, còn khen nhau trên MXH

Sau khi I.O.I tan rã, dù không còn hoạt động chung nhưng tình bạn giữa mỹ nữ 'đa tài đa nghệ' Kim Se-jeong và Choi Yoo-jung vẫn gắn kết như ngày nào, còn khen nhau trên MXH

Hậu chia tay, Hyomin chia sẻ khoảnh khắc tận dụng view 'sang chảnh' của khách sạn khoe đôi chân dài miên man trong bộ đồ ngủ khiến người hâm mộ vừa ghen tị vừa thích thú

Hậu chia tay, Hyomin chia sẻ khoảnh khắc tận dụng view 'sang chảnh' của khách sạn khoe đôi chân dài miên man trong bộ đồ ngủ khiến người hâm mộ vừa ghen tị vừa thích thú

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?