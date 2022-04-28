"Thánh nữ nụ cười" Seolhyun khoẻ vẻ tươi sáng ngây ngô của mình trong bộ đầm trắng tinh khôi như nàng tiên giáng trần, tiếp tục trào lưu tạo dáng chữ V trước ống kính

Tối 27/4, Seolhyun đã đăng một vài bức ảnh lên Instagram cá nhân của mình với dòng chữ "Cuối cùng hôm nay, vào lúc 10h30 tối tôi cũng tạo dáng chữ V trước ống kính nè!! Đã check-in tại căn phòng đầu tiên trong bộ phim The Murderer's Shopping List".

Trong ảnh, Seolhyun diện một chiếc đầm trắng kiểu cách đơn giản, điểm xuyến thêm chiếc dây thắt lưng màu đen trông rất hài hoà và nở cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Kiểu tóc được búi gọn lên kết hợp với khuôn mặt đáng yêu tươi tắn đã khiến cô nàng trông trẻ hơn rất nhiều.

Seolhyun vừa cười thật tươi, vừa khoe đôi chân dài miên man mà bao cô gái mong ước trong kiểu tạo hình chữ V hướng ra trước ống kính vẫn còn đang rất hot tại Hàn Quốc. Nhan sắc của Seolhyun ngày càng tăng hạng, với những bức ảnh lần này trông cô nàng không khác gì nữ thần sắc đẹp.

Ngoài ra, chiếc đầm trắng tuy đơn giản nhưng vẫn khoe được bờ vai thon gọn, trắng ngọc ngà đầy quyến rũ của Seolhyun. Người hâm mộ nhìn qua những bức ảnh này đã để lại những phản ứng tích cực như "Cô ấy là một nữ thần" và "Ôi nụ cười ấy khiến tôi xao xuyến quá, tan chảy mất thôi".

Ảnh : Instagram 'sh_9513'

Trong khi đó, bộ phim truyền hình mới của đài tvN mang tên 'The Murderer's Shopping List' với sự góp mặt của Seolhyun sẽ khởi chiếu vào tối nay 27/4 lúc 10:30 tối (giờ địa phương). Đây là bộ phim hài có sự góp mặt của nam diễn viên với biệt danh “Hươu cao cổ"- Lee Kwang-soo và nữ diễn viên gạo cội Jin Hee-kyung.