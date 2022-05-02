"Mỹ nữ Lời hồi đáp 1989" - Hyeri tiết lộ ảnh hậu trường nhí nhảnh, khoe vẻ đẹp chuẩn không cần chỉnh sửa

Trong các bức ảnh được đăng đã cho thấy tinh thần thoải mái của Hyeri đến buổi chụp hình. Có vẻ bộ ảnh lần này theo concept chuyển giao mùa, đón chào hè rực rỡ sắp đến. Hyeri diện những set đồ sặc sỡ màu sắc mang lại cảm giác giao mùa xuân sang hè, khiến fan xao xuyến bởi vẻ đẹp xinh tươi như hoa của cô nàng.

Tối 1/5 vừa qua, Hyeri đã đăng một vài bức ảnh hậu trường chụp hình trên Instagram của mình.

Tuy chủ yếu là các bức ảnh hậu trường nhưng các góc chụp ngẫu nhiên không thể nào “dìm” nhan sắc của Hyeri xuống, mà lại còn đưa vẻ đẹp ấy lên một tầm cao mới cùng make-up look tự nhiên, nhẹ nhàng như nhan sắc ngoài đời thật của cô nàng.

“Mỹ nữ Lời hồi đáp 1988” của chúng ta sở hữu một đôi mắt vô cùng cuốn hút người nhìn nên mỗi góc chụp đều cho thấy một sắc thái riêng của Hyeri thông qua đôi mắt. Vẻ ngây thơ, nhí nhảnh của cô nàng kết hợp với đôi mắt quyến rũ khiến chúng ta cảm nhận được năng lượng, sự trẻ trung và sôi động đến từ cô nàng ‘đa sắc màu’ này.

Ảnh : Instagram 'hyeri_0609'

Sau sự thành công của vai diễn Sung Duk-sun trong Reply 1988 - Lời hồi đáp 1988, Hyeri đã tiếp tục xuất hiện trong bộ phim truyền hình "When Flowers Bloom, Think of the Moon" của đài KBS 2TV kết thúc vào tháng 2 vừa qua. Hiện cô nàng đang cân nhắc cho vai diễn tiếp theo trong bộ phim truyền hình mới của đài MBC "One Dang Butler".

Biệt độ siêu quậy hội người trẻ tuổi trong Reply 1988.

Poster phim cổ trang đầu tiên của Hyeri kết hợp với nam diễn viên điển trang Yoo Seung-ho.

Chuyện tình “Phim giả tình thật” của Hyeri cùng bạn trai Ryu Jun-yeol không ồn ào, khá kín tiếng và nhận được sự yêu mến từ đông đảo người hâm mộ. Họ đã bên nhau được 6 năm, bất chấp tin đồn chia tay nhưng vẫn chứng tỏ cho mọi người thấy bằng cử chỉ và hành động nồng thắm dành cho nhau từ đằng sau.