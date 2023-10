"Mỹ nữ Lời hồi đáp 1989" - Hyeri tiết lộ ảnh hậu trường nhí nhảnh, khoe vẻ đẹp chuẩn không cần chỉnh sửa

“Mỹ nữ Lời hồi đáp 1988” của chúng ta sở hữu một đôi mắt vô cùng cuốn hút người nhìn nên mỗi góc chụp đều cho thấy một sắc thái riêng của Hyeri thông qua đôi mắt. Vẻ ngây thơ, nhí nhảnh của cô nàng kết hợp với đôi mắt quyến rũ khiến chúng ta cảm nhận được năng lượng, sự trẻ trung và sôi động đến từ cô nàng ‘đa sắc màu’ này.

Ảnh : Instagram 'hyeri_0609'

Sau sự thành công của vai diễn Sung Duk-sun trong Reply 1988 - Lời hồi đáp 1988, Hyeri đã tiếp tục xuất hiện trong bộ phim truyền hình "When Flowers Bloom, Think of the Moon" của đài KBS 2TV kết thúc vào tháng 2 vừa qua. Hiện cô nàng đang cân nhắc cho vai diễn tiếp theo trong bộ phim truyền hình mới của đài MBC "One Dang Butler".

Biệt độ siêu quậy hội người trẻ tuổi trong Reply 1988.

Poster phim cổ trang đầu tiên của Hyeri kết hợp với nam diễn viên điển trang Yoo Seung-ho.

Chuyện tình “Phim giả tình thật” của Hyeri cùng bạn trai Ryu Jun-yeol không ồn ào, khá kín tiếng và nhận được sự yêu mến từ đông đảo người hâm mộ. Họ đã bên nhau được 6 năm, bất chấp tin đồn chia tay nhưng vẫn chứng tỏ cho mọi người thấy bằng cử chỉ và hành động nồng thắm dành cho nhau từ đằng sau.