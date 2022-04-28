Kim Se-jeong lại tiếp tục giảm cân, fan lo lắng cho sức khoẻ của cô nàng khi nhìn thấy đôi chân "ốm eo gầy mòn" trong bộ ảnh mới

Trước đó, nàng diễn viên đa tài của chúng ta đã “nhá hàng” hai bức ảnh mới trên Instagram cá nhân của mình vào tối ngày 26/4 vừa qua. Cho đến tối ngày 27, Kim Se-jeong đã đăng những bức ảnh còn lại lên để hoàn thiện bộ ảnh mới của mình.

Tối 27/4, Nữ ca sĩ đa tài kiêm diễn viên Kim Se-jeong đã đăng những bức ảnh cuối trong bộ ảnh mới của mình cùng dòng chữ "Cú chót" trên Instagram cá nhân.

Trong những bức ảnh được đăng lên lần này, Kim Se-jeong đã đổi chiếc áo khoác trắng vằn đen thành chiếc áo khoác form blazer màu vàng kem đơn giản, trông rất hợp với gam màu của bộ ảnh.

Được biết, sau khi kết thúc bộ phim “A business proposal - Hẹn hò chốn công sở”, cô nàng “Shin ha-ri” của chúng ta lại tiếp tục giảm cân để phù hợp với vai đặc biệt trong bộ phim mới cô nàng đang ghi hình.

Ảnh : Instagram 'clean_0828'

Thế nhưng, người hâm mộ tuy tỏ ra rất thích thú trước hình ảnh “nàng thơ” của Kim Se-jeong trong bộ ảnh mới tạo cảm giác bình yên và nhẹ nhàng khi nhìn vào, nhưng họ cũng không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của cô vì đôi chân gầy ốm ấy của của nàng.

Trước đó, Kim Se-jeong đã được xác nhận sẽ vào vai Onmaum, nhân vật chính của bộ drama mới “Today Webtoon” của đài SBS.

Tạo hình của Kim Se-jeong trong bộ phim mới 'Today Webtoon'

'Today Webtoon' là một bộ phim truyền hình nói về câu chuyện của một cựu vận động viên judo, Onmaum - người phải vật lộn với đời để trở thành một biên tập viên webtoon sau khi từ bỏ việc tập luyện dẫn đến bị thương và cuối cùng đã nhận được một công việc mới trong bộ phận biên tập của Webtoon.