Nhận huân chương ở Malaysia, Phạm Băng Băng khóc nghẹn giữa sự kiện vì điều này

Mới đây, Phạm Băng Băng gây xôn xao khi xuất hiện tại một trung tâm thương mại ở Kuala Lumpur, quảng bá thương hiệu mỹ phẩm do cô sáng lập.

Ngày 24/8, Sina đưa tin Phạm Băng Băng tham gia buổi lễ vinh danh và được trao tặng danh hiệu Đại sứ Danh dự từ chính quyền bang Malacca (Malaysia).

Năm 2024, Phạm Băng Băng, được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí cho Năm Du lịch Malacca. Với sức ảnh hưởng quốc tế, Phạm Băng Băng đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ với các hoạt động tại đây. Chỉ tính riêng trên Wechat, chủ đề liên quan đến sự kiện Phạm Băng Băng làm đại sứ cho thành phố Malacca đã thu hút tới 1,5 tỷ lượt xem.

Ngày 23/8, Phạm Băng Băng xuất hiện tại Kuala Lumpur (Malaysia) để tham gia lễ khai trương một cửa hàng bán đồ mỹ phẩm thuộc thương hiệu do nữ diễn viên thành lập. Trong sự kiện, Phạm Băng Băng đã bật khóc trước tình cảm của người hâm mộ.

"Tôi là người ít khi khóc nơi đông người, nhưng các bạn đã thực sự chạm đến trái tim tôi, cảm ơn các bạn. Tôi sẽ nỗ lực, tiếp tục chiến đấu và kiên định với những gì mình tin tưởng", Phạm Băng Băng nói.

Theo Sina, ở tuổi 44, Phạm Băng Băng vẫn giữ được vóc dáng yêu kiều, gương mặt trẻ trung hơn tuổi. Nữ diễn viên không sa sút sau khi bị ép rời khỏi giới giải trí giống Triệu Vy. Cô tích cực tìm kiếm các cơ hội đóng phim ở nước ngoài như Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia...

Sau nhiều năm bị phong sát tại Trung Quốc vì bê bối trốn thuế, Phạm Băng Băng được cho là đang tìm đường trở lại, mở rộng hướng phát triển sang các thị trường quốc tế. Diễn viên cũng gặt hái thành công lớn trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm.

Theo bảng xếp hạng Top 100 thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc 2024 do trang China Beauty Web công bố, Fan Beauty - thương hiệu mỹ phẩm của Phạm Băng Băng - đạt doanh thu 1,45 tỷ NDT (khoảng 200 triệu USD) trong năm 2024, đứng vị trí thứ 35 toàn quốc.

