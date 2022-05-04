Sunmi đáng yêu trong kiểu tóc Pucca như gái đôi mươi nhưng vẫn gợi cảm nóng bỏng vì diện outfit này

Nữ ca sĩ Sunmi dù đã bước sang tuổi 30 nhưng trông cô nàng vẫn trẻ trung và không kém phần quyến rũ như ngày nào.

Tối 3/5 vừa qua, Sunmi đã đăng hai bức ảnh lên Instagram của mình với biểu tượng cảm xúc hình kỳ lân và cầu vồng. Hai biểu tượng này tương ứng với tạo hình của cô nàng khi cô diện bộ đầm bó sát body nhiều màu sắc cực hút mắt. Trong ảnh, Sunmi tạo dáng với nhiều tư thế khác nhau trước bức tường xanh giống như một căn hầm hoặc cũng có thể đây là một cảnh quay nào đó trong MV sắp tới của cô nàng. Chúng ta có thể hiểu đơn giản đây cũng có thể là những bức ảnh chụp ngẫu nhiên mà cô nàng ưng khung cảnh nơi đây muốn ghi kỷ niệm lại.

Ảnh : Instagram 'miyayeah' Sunmi để kiểu 'tóc Pucca' búi cao hai bên và mái dài hai bên mặt, cúi mặt tạo kiểu aegyo (đáng yêu), trông rất đáng yêu, không nghĩ rằng đây là quý cô đã bước sang tuổi 30. Cô nàng còn thể hiện vẻ ngoài độc đáo và sành điệu khi mặc một chiếc đầm bó ôm sát body sặc sỡ màu sắc với màu hồng là chủ đạo, khoác kèm chiếc áo cardigan cùng màu và hoạ tiết với chiếc đầm, kết hợp cùng đôi bốt dài màu đen tôn lên đôi chân trắng nõn nà và thon thả của nữ chủ bài hát Gashina.

Ảnh : Instagram 'miyayeah' Sunmi đã phát hành mini album thứ ba '1/6' vào tháng 8 năm ngoái với ca khúc chủ đề You can’t sit with us. Ca khúc chủ đề You can’t sit with us có nhịp điệu sôi động và phần điệp khúc bắt tai, dễ gây nghiện. Nội dung ca khúc thể hiện sự hờn dỗi của những người đang yêu. Trong MV, Sunmi hóa thân thành nữ xạ thủ quyến rũ. Cô đã đích thân học võ từ đội ngũ chỉ đạo nghệ thuật của các phim điện ảnh bom tấn Kingdom và Train to Busan để thực hiện các cảnh đấu súng và đánh đấm với zombie. Cảnh quay trong MV "You can't sit with us" - Sunmi Gần đây nhất, Sunmi phát hành bài hát mới mang tên “Oh Sorry Ya” vào ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và thu hút người nghe bằng âm trầm nặng nề nhưng nhịp nhàng ngay từ đầu. Đây là một bài hát với âm thanh cổ điển, trầm lắng và được Sunmi tiết lộ là phần mở rộng của bài hát ‘Borderline’ trong mini album thứ 3 ‘1/6’ của mình. "Oh Sorry Ya" - Sunmi

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