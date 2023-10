Sunmi đáng yêu trong kiểu tóc Pucca như gái đôi mươi nhưng vẫn gợi cảm nóng bỏng vì diện outfit này

Ảnh : Instagram 'miyayeah'

Sunmi đã phát hành mini album thứ ba '1/6' vào tháng 8 năm ngoái với ca khúc chủ đề You can’t sit with us. Ca khúc chủ đề You can’t sit with us có nhịp điệu sôi động và phần điệp khúc bắt tai, dễ gây nghiện. Nội dung ca khúc thể hiện sự hờn dỗi của những người đang yêu. Trong MV, Sunmi hóa thân thành nữ xạ thủ quyến rũ. Cô đã đích thân học võ từ đội ngũ chỉ đạo nghệ thuật của các phim điện ảnh bom tấn Kingdom và Train to Busan để thực hiện các cảnh đấu súng và đánh đấm với zombie.

Cảnh quay trong MV "You can't sit with us" - Sunmi

Gần đây nhất, Sunmi phát hành bài hát mới mang tên “Oh Sorry Ya” vào ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và thu hút người nghe bằng âm trầm nặng nề nhưng nhịp nhàng ngay từ đầu. Đây là một bài hát với âm thanh cổ điển, trầm lắng và được Sunmi tiết lộ là phần mở rộng của bài hát ‘Borderline’ trong mini album thứ 3 ‘1/6’ của mình.