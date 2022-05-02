"Chị cả BLACKPINK" - Jisoo diện đầm hiệu tone đen quyền lực khiến người hâm mộ điên đảo vì quá sang trọng và quý phái

Chiếc đầm đen ren sắc sảo của Jisoo (BLACKPINK) vẫn chưa giảm độ hot trên các diễn đàn MXH trong và ngoài nước.

Tuy sự kiện thời trang cao cấp “Dior Fall 2022” được tổ chức tại trường nữ sinh danh giá - Ewha ở trung tâm Seoul, Hàn Quốc đã kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 4 vừa qua, nhưng hình ảnh sang trọng của Jisoo và chiếc đầm đen quyền lực đến từ nhà Dior vẫn làm điên đảo người hâm mộ và cả các trang báo thời trang của nước ngoài. Ảnh : Instagram 'sooyaaa__' Cùng ngày, Jisoo đã đăng một số bức ảnh lên trên Instagram cá nhân kèm dòng trạng thái “Tôi rất vui khi được tham dự buổi trình diễn thời trang của Dior ngay tại Hàn Quốc đất nước tôi. Xin cảm ơn Dior rất nhiều vì đã mời và đồng hành với tôi. Hẹn gặp lại ở show thời trang tại Paris.”

Trong ảnh, Jisoo tạo dáng khi diện bộ cánh màu đen kết hợp cùng vải ren quyến rũ của thương hiệu thời trang cao cấp Dior. Với thần thái đẹp ‘không góc chết’ cùng với chiếc đầm đen đầy quyền lực đã làm Jisoo toát lên vẻ thanh lịch, trưởng thành và đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” khiến nhiều người phải điên đảo vì cô nàng. Thêm vào đó, chiếc đầm màu đen đã làm nổi bật làn da trắng ngần của Jisoo, càng làm tăng thêm vẻ đẹp quý phái của cô nàng.

7749 biểu cảm đẹp không góc chết của Jisoo tại sự kiện thời trang cao cấp Dior Fall 2022 Trong khi đó, trên các diễn đàn người hâm mộ của BLACKPINK thông tin về sự trở lại đường đưa âm nhạc của 4 cô nàng hắc-hường vẫn chưa được làm rõ chính xác từ chính chủ cũng như từ công ty chủ quản nhưng qua nhiều bằng chứng mà 4 cô nàng tung lên thông qua các buổi ‘live-stream’ hay trả lời phỏng vấn thì cộng đồng người hâm mộ của BLACKPINK vẫn nuôi hi vọng vào sự thật này và đang trông ngóng từng ngày từng giờ. Cảnh quay trong MV 'Lovesick Girls' của BLACKPINK Năm vừa qua, chị cả BLACKPINK - Jisoo đã có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp làm nghệ thuật của mình trong bộ phim Snowdrop - Hoa tuyết điểm cùng với nam diễn viên điển trai Jung Hae-in và nhận được rất nhiều lời khen có cánh từ người hâm mộ và người quen. Poster phim Snowdrop - Hoa tuyết điểm (2021) của đài JTBC

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