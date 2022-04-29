Quên đi hình ảnh quái dị, độc lạ thông thường, Sandara Park (2NE1) diện chiếc đầm sang trọng khoe đường cong gợi cảm hút mắt người nhìn

Sao quốc tế 29/04/2022 15:51

“Chị đại 2NE1” - Sandara Park khoe vòng một gợi cảm đỉnh cao.

Chiều 28/4, Sandara Park “nhỏ mà có võ” đã đăng một vài bức ảnh “cực hot” lên Instagram cá nhân của mình.

Trong ảnh, Sandara Park diện một chiếc đầm màu xanh ôm sát cơ thể, để lộ từng đường cong gợi cảm của mình. Chiếc đầm được thiết kế cách điệu, không những tôn dáng chữ S của cô nàng mà còn khiến Sandara Park trông quý phái, sang trọng hơn rất nhiều. Thân hình mảnh mai không một chút mỡ cùng nhan sắc “thời gian bỏ quên” khiến bao người ngưỡng mộ, không tin rằng cô nàng đã 37 tuổi.


Quên đi hình ảnh quái dị, độc lạ thông thường, Sandara Park (2NE1) diện chiếc đầm sang trọng khoe đường cong gợi cảm hút mắt người nhìn - Ảnh 1Quên đi hình ảnh quái dị, độc lạ thông thường, Sandara Park (2NE1) diện chiếc đầm sang trọng khoe đường cong gợi cảm hút mắt người nhìn - Ảnh 2

Đặc biệt, tỉ lệ thân hình cân đối và đôi chân thẳng tắp trắng trẻo nuột nà nổi bật ngay cả khi đi chân trần. Nhờ đôi chân ấy mà bức ảnh được chụp đã tôn chiều cao của Dara lên rất nhiều, nhìn trông như một nguời mẫu thật sự. Người hâm mộ vẫn tiếp tục dành nhiều lời khen có cánh và phản ứng tích cực cho cô nàng thông qua những bức ảnh tuyệt vời này.

Quên đi hình ảnh quái dị, độc lạ thông thường, Sandara Park (2NE1) diện chiếc đầm sang trọng khoe đường cong gợi cảm hút mắt người nhìn - Ảnh 3Quên đi hình ảnh quái dị, độc lạ thông thường, Sandara Park (2NE1) diện chiếc đầm sang trọng khoe đường cong gợi cảm hút mắt người nhìn - Ảnh 4

Quên đi hình ảnh quái dị, độc lạ thông thường, Sandara Park (2NE1) diện chiếc đầm sang trọng khoe đường cong gợi cảm hút mắt người nhìn - Ảnh 5
Ảnh : Instagram 'daraxxi'

Trước đó, 2NE1 đã tái hợp và xuất hiện trên sân khấu của 'Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella Valley 2022' được tổ chức tại Indio, California, Mỹ vào ngày 16/4 (giờ địa phương). Sandara Park lại một lần nữa khiến người hâm mộ thích thú và hài lòng với “quả tóc" cực chất hơn bao giờ hết, làm nên tên tuổi của mảnh ghép đặc biệt này trong 2NE1.

Quên đi hình ảnh quái dị, độc lạ thông thường, Sandara Park (2NE1) diện chiếc đầm sang trọng khoe đường cong gợi cảm hút mắt người nhìn - Ảnh 6
Ảnh hậu trường được Sandara Park đăng lên Instagram 'daraxxi'
Quên đi hình ảnh quái dị, độc lạ thông thường, Sandara Park (2NE1) diện chiếc đầm sang trọng khoe đường cong gợi cảm hút mắt người nhìn - Ảnh 7
2NE1 tái hợp, cùng nhau trình diễn hit 'I am the best' trên sân khấu Coachella 2022
Quên đi hình ảnh quái dị, độc lạ thông thường, Sandara Park (2NE1) diện chiếc đầm sang trọng khoe đường cong gợi cảm hút mắt người nhìn - Ảnh 8
Cận cảnh Sandara Park trình diễn trên sân khấu Coachella 2022
"Bé út" Minzy (2NE1) khoe ảnh nhí nhố cùng người chị "không tuổi" Dara: Hé lộ hậu trường lễ hội âm nhạc Coachella 2022

"Bé út" Minzy (2NE1) khoe ảnh nhí nhố cùng người chị "không tuổi" Dara: Hé lộ hậu trường lễ hội âm nhạc Coachella 2022

Gong Min-ji hay còn được biết đến nghệ danh quen thuộc là Minzy tiết lộ ảnh hậu trường Coachella 2022 và đùa nghịch cùng Sandara Park.

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