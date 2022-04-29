Chiều 28/4, Sandara Park “nhỏ mà có võ” đã đăng một vài bức ảnh “cực hot” lên Instagram cá nhân của mình.

Trong ảnh, Sandara Park diện một chiếc đầm màu xanh ôm sát cơ thể, để lộ từng đường cong gợi cảm của mình. Chiếc đầm được thiết kế cách điệu, không những tôn dáng chữ S của cô nàng mà còn khiến Sandara Park trông quý phái, sang trọng hơn rất nhiều. Thân hình mảnh mai không một chút mỡ cùng nhan sắc “thời gian bỏ quên” khiến bao người ngưỡng mộ, không tin rằng cô nàng đã 37 tuổi.