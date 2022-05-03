Kim Se-jeong xuất hiện bên trời Tây để lộ kiểu tóc ngắn mới và phong cách thời trang độc đáo

Sao quốc tế 03/05/2022 17:31

Kim Se-jeong thay đổi phong cách, rũ bỏ hình tượng “nàng thơ" dịu dàng đầm thắm, xuất hiện bên trời Tây đầy cá tính.

Tối 2/5, nữ ca sĩ kiêm diễn viên đa tài Kim Se-jeong đã đăng một vài ảnh trên Instagram cá nhân của mình.

Trong ảnh, Kim Se-jeong có vẻ như đang dành thời gian nhàn nhã, riêng tư ở Paris, Pháp như một chuyến đi chơi tự thưởng cho bản thân sau những tháng làm việc mệt mỏi với mái tóc cắt ngắn mới trông trẻ trung hơn hẳn.

Kim Se-jeong xuất hiện bên trời Tây để lộ kiểu tóc ngắn mới và phong cách thời trang độc đáo - Ảnh 1Kim Se-jeong xuất hiện bên trời Tây để lộ kiểu tóc ngắn mới và phong cách thời trang độc đáo - Ảnh 2

Cô nàng đã diện set đồ màu tối với đen làm chủ đạo gồm áo crop-top dài tay hoạ tiét sọc ngang ở bên trong, ngầm khoe cơ bụng săn chắc và vòng eo “con kiến” mà bao người phụ nữ hằng mong ước, cùng chiếc áo khoác blazer và quần tây cùng màu đen đã thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ. 

Dù cô nàng có thân hình nhỏ nhắn và chiều cao tương đối, nhưng khi mặc bộ trang phục thế này trông cô nàng khá cao và cá tính hơn rất nhiều.

Kim Se-jeong xuất hiện bên trời Tây để lộ kiểu tóc ngắn mới và phong cách thời trang độc đáo - Ảnh 3

Kim Se-jeong xuất hiện bên trời Tây để lộ kiểu tóc ngắn mới và phong cách thời trang độc đáo - Ảnh 4
Ảnh : Instagram 'clean_0828'

Trước đó, Kim Se-jeong đã được xác nhận sẽ vào vai Onmaum, nhân vật chính của bộ drama mới “Today Webtoon” của đài SBS. 'Today Webtoon' là một bộ phim truyền hình nói về câu chuyện của một cựu vận động viên judo, Onmaum - người phải vật lộn với đời để trở thành một biên tập viên webtoon sau khi từ bỏ việc tập luyện dẫn đến bị thương và cuối cùng đã nhận được một công việc mới trong bộ phận biên tập của Webtoon.

Kim Se-jeong xuất hiện bên trời Tây để lộ kiểu tóc ngắn mới và phong cách thời trang độc đáo - Ảnh 5
Tạo hình của Kim Se-jeong trong bộ phim mới 'Today Webtoon'
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