Trong ảnh, Kim Se-jeong có vẻ như đang dành thời gian nhàn nhã, riêng tư ở Paris, Pháp như một chuyến đi chơi tự thưởng cho bản thân sau những tháng làm việc mệt mỏi với mái tóc cắt ngắn mới trông trẻ trung hơn hẳn.

Cô nàng đã diện set đồ màu tối với đen làm chủ đạo gồm áo crop-top dài tay hoạ tiét sọc ngang ở bên trong, ngầm khoe cơ bụng săn chắc và vòng eo “con kiến” mà bao người phụ nữ hằng mong ước, cùng chiếc áo khoác blazer và quần tây cùng màu đen đã thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ.

Dù cô nàng có thân hình nhỏ nhắn và chiều cao tương đối, nhưng khi mặc bộ trang phục thế này trông cô nàng khá cao và cá tính hơn rất nhiều.

Ảnh : Instagram 'clean_0828'

Trước đó, Kim Se-jeong đã được xác nhận sẽ vào vai Onmaum, nhân vật chính của bộ drama mới “Today Webtoon” của đài SBS. 'Today Webtoon' là một bộ phim truyền hình nói về câu chuyện của một cựu vận động viên judo, Onmaum - người phải vật lộn với đời để trở thành một biên tập viên webtoon sau khi từ bỏ việc tập luyện dẫn đến bị thương và cuối cùng đã nhận được một công việc mới trong bộ phận biên tập của Webtoon.