Trong những bức ảnh, Yoona mặc chiếc đầm dệt kim sọc đơn giản và cầm một chiếc túi màu trắng kem của hãng M, nở một nụ cười bẽn lẽn tựa như thiếu nữ mới lớn “lên đồ” đi chơi với hội bạn thân.

Tối 17/5, Yoona đã đăng một vài bức ảnh quảng cáo túi xách của thương hiệu M kèm thêm biểu tượng cảm xúc hình máy ảnh trên phần trạng thái trên Instagram cá nhân của cô ấy.

Đôi chân dài trắng “nõn nà” có vẻ như được cô nàng chăm chút “thêm da thêm thịt” nên trông cô nàng không còn gầy như trước đây nữa. Bức ảnh tuy được chụp rất đơn giản nhưng “Center quốc dân gen2” vẫn chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, cô nàng vẫn thể hiện rất tốt thần thái và vẻ đẹp vốn có của mình ở mọi góc ảnh.

Ảnh : Instagram 'yoona__lim'

Gần đây nhất, Yoona đã hoàn thành quá trình ghi hình cho bộ phim truyền hình mới mang tên 'Big Mouse' cùng nam diễn viên điển trai Lee Jong Suk. Trước đó, cô nàng cũng xác nhận sẽ có sánh vai cùng “Hoàng tử mắt cười” - Junho (2PM) trong bộ phim mới mang tên 'King the Land'.

Cặp diễn viên chính của bộ phim Big Mouse

Poster phim mới "King the land" với sự góp mặt của Yoona và Junho

Bộ phim nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ vì Yoona (SNSD) và Junho (2PM) từng có màn kết hợp biểu diễn bài 'Senorita' trên sân khấu âm nhạc cuối năm của đài MBC khiến bao người thích thú bởi ánh mắt và cử chỉ của cả hai rất “tâm đầu ý hợp”.

Ảnh : Đài MBC 'Gayo Dae Jejeon 2021'

Thông tin mới nhất dành cho cộng đồng SONE (tên fanclub của SNSD) là 8 cô nàng đang lên kế hoạch cho sự trở lại đầy đủ các thành viên sau khoảng 5 năm tạm dừng hoạt động nhóm.

Sự trở này đánh dấu kỷ niệm 15 năm nhóm ra mắt để gửi tặng đến người hâm mộ của nhóm một bất ngờ, cũng xem như món quà ý nghĩa dành tặng riêng cho fan vì đã luôn sát cánh bên các cô gái dù các thành viên có hoạt động trên bất cứ lĩnh vực nào.

Ngoài ra, SNSD còn có kế hoạch sẽ xuất hiện trên show truyền hình thực tế để giao lưu với khán giả nhân dịp kỷ niệm 15 năm debut của nhóm.