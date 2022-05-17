U mê phát nghiện "vòng eo con kiến" của chị cả TWICE trong những bức ảnh mới của cô nàng

Nayeon (TWICE) có vẻ như "đánh lẻ" đi ăn riêng với một người nào đó nên trông rất sang chảnh và thoải mái. Thế nhưng, mọi ánh nhìn đều hướng về "vòng eo con kiến" của cô nàng.

Những bức ảnh mới nhất trên Instagram của TWICE là những bức ảnh "đầy mùi tiền" của Nayeon cùng dòng trạng thái "Cảm thấy như mình đang ở Paris". Trong những bức ảnh, nhìn chung có vẻ như Nayeon đang có khoảng thời gian vui vẻ tại một nhà hàng sang trọng theo phong cách châu Âu thông qua những bức ảnh món ăn như beef steak (Bò bít-tết), salad cá nướng, rượu vang, món tráng miệng kiểu Âu trông rất hấp dẫn và ngon miệng.

Cô nàng đã lựa chọn phong cách thời trang mới lạ nhưng cũng không kém phần gợi cảm: Một chiếc áo cách điệu đan xen giữa thun và len trông rất mát mẻ và cuốn hút. Nhờ vào bộ đồ độc đáo này, Nayeon đã có dịp khoe khéo được vòng eo đáng mơ ước của bao chị em phụ nữ, nổi bật ngay cả khi đang ngồi khiến người xem ngỡ ngàng và khen "không ngớt".

Cô nàng chọn kiểu tóc thẳng xoã dài trông rất "Tây", đặc biệt rất phù hợp với không gian và bầu không khí trong nhà hàng sang trọng này. Nhìn không khéo, chúng ta lại tưởng rằng đây là Jennie (BLACKPINK) chứ không phải Nayeon (TWICE) bởi vẻ đáng yêu và đôi môi nhỏ nhỏ có phần giống nhau. Ảnh : Instagram 'twicetagram' Trong khi đó, Twice đã tổ chức tổng cộng ba buổi concert tại Tokyo Dome, nơi được mệnh danh là 'thánh địa của các buổi biểu diễn concert tại Nhật Bản' trong ba ngày từ 23/4 - 25/4. Sau kỷ lục là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên được biểu diễn tại Tokyo Dome trong khoảng thời gian ngắn nhất sau khi vừa ra mắt, 9 cô gái xinh đẹp của TWICE lại một lần nữa chứng tỏ 'vị thế vô song' của mình bằng cách lập nên lịch sử trở thành 'nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên' đã bán hết vé và biểu diễn 3 ngày liên tiếp tại Tokyo Dome. Ảnh : JYP Entertainment Ảnh : JYP Entertainment - Live Nation

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/u-me-phat-nghien-vong-eo-con-kien-cua-chi-ca-twice-trong-nhung-buc-anh-moi-cua-co-nang-469249.html