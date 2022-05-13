'Gà cưng' nhà JYP - TWICE vinh dự trở thành nhóm nhạc nữ K-POP đầu tiên tổ chức concert tại một trong những sân vận động lớn nhất nước Mỹ

Sao quốc tế 13/05/2022 08:42

TWICE chính thức trở thành nhóm nhạc nữ K-POP đầu tiên đặt chân vào sân vận động Bank of California ở Los Angeles, Mỹ.

TWICE sẽ tổ chức buổi biểu diễn encore tại Mỹ trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ tư mang tên 'III' (Three) tại Sân vận động Bank of California ở Los Angeles, Mỹ vào ngày 14 và ngày 15.

Ban đầu, TWICE dự kiến ​​biểu diễn một ngày vào ngày 14, nhưng vé nhanh chóng được bán hết nên họ đã bổ sung thêm một buổi nữa vào ngày 15. TWICE đã bán hết sạch tất cả vé cho 9 concert tại 5 thành phố của Mỹ, bao gồm 2 buổi biểu diễn encore, và chứng minh độ nổi tiếng toàn cầu của họ. 

'Gà cưng' nhà JYP - TWICE vinh dự trở thành nhóm nhạc nữ K-POP đầu tiên tổ chức concert tại một trong những sân vận động lớn nhất nước Mỹ - Ảnh 1

Buổi concert encore này là buổi biểu diễn của nhóm nhạc nữ K-POP đầu tiên trong lịch sử tổ chức tại một sân vận động ở Bắc Mỹ. Trước đó, buổi diễn tại The Forum ở Los Angeles vào ngày 15 tháng 2 và buổi concert UBS Arena ở New York vào ngày 27, TWICE đã có những kỷ niệm khó quên cùng 100.000 khán giả ở các thành phố lớn của Mỹ. Ngoài ra, các cô gái còn tổ chức concert solo thứ 3 tại Tokyo Dome, Nhật Bản từ ngày 23 đến 25 tháng 4 vừa qua, thu hút đến 150.000 fan hâm mộ trong ba ngày. 'TWICE World Tour 2019' TWICELIGHTS in Japan' đã thể hiện sức hút khủng khiếp với 700.000 người hâm mộ đổ xô đến xem thần tượng biểu diễn. TWICE đã có những màn trình diễn tuyệt vời dành cho người hâm mộ sau khoảng thời gian dài chờ đợi. 

'Gà cưng' nhà JYP - TWICE vinh dự trở thành nhóm nhạc nữ K-POP đầu tiên tổ chức concert tại một trong những sân vận động lớn nhất nước Mỹ - Ảnh 2
9 cô gái nhà TWICE

Đặc biệt, TWICE không chỉ trở thành 'nhóm nhạc nữ K-POP đầu tiên' bước chân vào Tokyo Dome mà còn là nhóm nữ bán hết vé ba buổi biểu diễn liên tiếp tại Tokyo. TWICE đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ tư của họ vô cùng thành công. 

Theo News1korea

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Từ khóa:   TWICE sao hàn sao châu á

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