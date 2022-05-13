"Ác nữ Penthouse" - Kim So-yeon khoe ảnh hậu trường lễ trao giải, thần thái lạnh lùng cùng body nóng bỏng dù đã ngoài 40 vẫn khiến fan "điên đảo"

Bức ảnh được chụp khi Kim So-yeon tham dự Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 58 được tổ chức hôm 6/5 vừa qua. Khác với hình tượng trong phim, “Ác nữ” lại mang đến phong cách nhẹ nhàng, giản dị nhưng vẫn làm tôn lên vẻ thanh lịch, quý phái riêng của cô.

Chiều 11/5, Kim So-yeon đã đăng một số bức ảnh trên Instagram cá nhân của mình nhưng không có bất kỳ câu trạng thái nào.

“Ác nữ Opera” thu hút sự ngưỡng mộ của nhiều người với chiếc đầm dạ hội đen dài, kiểu cách vô cùng đơn giản, thường được thấy ở các bữa tiệc phương Tây ngày xưa nhưng vẫn không lỗi mốt. Kim So-yeon khoe dáng người đường cong chữ S “chuẩn không cần chỉnh” cùng mái tóc được búi gọn giản dị.

Ảnh : Instagram 'sysysy1102'

Khi nhìn vào những bức ảnh này, không ai nghĩ rằng cô đã bước sang tuổi 40 nhưng nhan sắc vẫn “đỉnh cao" không kém cạnh gì đàn em trong giới nghệ sĩ. Tuy trên phim, Kim So-yeon thường vào những vai quý bà sang trọng, tính cách lạnh lùng nhưng ngoài thực tế, cô sống và diện phong cách vô cùng đời thường, đặc biệt vô cùng hoạt ngôn. Điều đó minh chứng từ việc cô tham gia các show dã ngoại, show truyền hình, không chỉ đồng nghiệp mà người hâm mộ cũng rất bất ngờ trước tính cách của cô ngoài đời thật, thật sự là một quý cô thú vị.

Ảnh : Youtube Diggle

Sau sự thành công của 3 phần phim ‘Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu’ của đài SBS, Kim So-yeon dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong 'It's Alright', một bộ phim ngắn mới của đạo diễn Joo Dong-min (Một trong những đạo diễn đưa Penthouse lên một tầm cao mới). 'It's Alright' là một bộ phim thể loại hài kịch đen chia thành sáu câu chuyện tương ứng với các nhóm người trong xã hội phổ biến trong thời đại Corona.

Dàn diễn viên Penthouse sẽ tái hợp trong bộ phim ngắn mới.

Cô cũng đã kết hôn với nam diễn viên điển trai rất quen thuộc với màn ảnh nhỏ Lee Sang-woo vào năm 2017.