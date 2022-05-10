'Nữ thần visual' Taeyeon khoe gu thời trang 'cực chất' cùng nhan sắc 'thăng hạng theo năm tháng' trong loạt ảnh mới nhất

Nữ thần Taeyeon mới đây khoe nhan sắc 'siêu đỉnh' có một không hai trong bộ trang phục xẻ hông 'cực cháy'.

Vào ngày 9/5, Taeyeon đã đăng tải một số bức ảnh chụp cùng với chiếc túi hàng hiệu sang trọng lên trang Instagram của mình.

Trong ảnh, Taeyeon diện một chiếc áo xẻ khoe một bên hông khá 'bạo'. Vô tình để lộ tỷ lệ cơ thể đáng mơ ước và cánh tay thon thả, gợi cảm. Cô nàng còn hút mắt người xem với biểu cảm nhẹ nhàng và nét trưởng thành, chín chắn qua nụ cười nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ.

Được biết, nữ ca sĩ sẽ xuất hiện trong chương trình 'Amazing Saturday' của đài tvN, được phát sóng vào thứ Bảy hàng tuần.

Taeyeon là một nữ ca sĩ người Hàn Quốc, giọng ca chính và trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc - Girls' Generation và cô cũng là thành viên các nhóm nhỏ TTS và Oh!GG. Được đánh giá là một trong những giọng ca hay nhất K-POP, Taeyeon bắt đầu hoạt động solo vào tháng 10 năm 2015 với mini-album đầu tay có tên là "I".

Nữ thần Taeyeon ngày xưa trông tí hon, mặt búng ra sữa và được người hâm mộ đặt cho biệt danh là Kid leader (thủ lĩnh em bé). Nhưng nhìn Taeyeon của hiện tại, cô nàng không chỉ rất xinh đẹp mà còn mang nét trưởng thành, sắc sảo. Chỉ có vóc dáng tỷ lệ nghịch với quãng giọng cao chót vót là trường tồn cùng thời gian.

Theo News1korea

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-than-visual-taeyeon-khoe-gu-thoi-trang-cuc-chat-cung-nhan-sac-thang-hang-theo-nam-thang-trong-loat-anh-moi-nhat-467559.html