'Nữ thần visual' Taeyeon khoe gu thời trang 'cực chất' cùng nhan sắc 'thăng hạng theo năm tháng' trong loạt ảnh mới nhất

Sao quốc tế 10/05/2022 21:50

Nữ thần Taeyeon mới đây khoe nhan sắc 'siêu đỉnh' có một không hai trong bộ trang phục xẻ hông 'cực cháy'.

Vào ngày 9/5, Taeyeon đã đăng tải một số bức ảnh chụp cùng với chiếc túi hàng hiệu sang trọng lên trang Instagram của mình.

'Nữ thần visual' Taeyeon khoe gu thời trang 'cực chất' cùng nhan sắc 'thăng hạng theo năm tháng' trong loạt ảnh mới nhất - Ảnh 1

Trong ảnh, Taeyeon diện một chiếc áo xẻ khoe một bên hông khá 'bạo'. Vô tình để lộ tỷ lệ cơ thể đáng mơ ước và cánh tay thon thả, gợi cảm. Cô nàng còn hút mắt người xem với biểu cảm nhẹ nhàng và nét trưởng thành, chín chắn qua nụ cười nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ. 

'Nữ thần visual' Taeyeon khoe gu thời trang 'cực chất' cùng nhan sắc 'thăng hạng theo năm tháng' trong loạt ảnh mới nhất - Ảnh 2

'Nữ thần visual' Taeyeon khoe gu thời trang 'cực chất' cùng nhan sắc 'thăng hạng theo năm tháng' trong loạt ảnh mới nhất - Ảnh 3

Được biết, nữ ca sĩ sẽ xuất hiện trong chương trình 'Amazing Saturday' của đài tvN, được phát sóng vào thứ Bảy hàng tuần.

Taeyeon là một nữ ca sĩ người Hàn Quốc, giọng ca chính và trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc - Girls' Generation và cô cũng là thành viên các nhóm nhỏ TTS và Oh!GG. Được đánh giá là một trong những giọng ca hay nhất K-POP, Taeyeon bắt đầu hoạt động solo vào tháng 10 năm 2015 với mini-album đầu tay có tên là "I".

'Nữ thần visual' Taeyeon khoe gu thời trang 'cực chất' cùng nhan sắc 'thăng hạng theo năm tháng' trong loạt ảnh mới nhất - Ảnh 4

Nữ thần Taeyeon ngày xưa trông tí hon, mặt búng ra sữa và được người hâm mộ đặt cho biệt danh là Kid leader (thủ lĩnh em bé). Nhưng nhìn Taeyeon của hiện tại, cô nàng không chỉ rất xinh đẹp mà còn mang nét trưởng thành, sắc sảo. Chỉ có vóc dáng tỷ lệ nghịch với quãng giọng cao chót vót là trường tồn cùng thời gian. 

Theo News1korea

Kang Daniel thể hiện nét quyến rũ trưởng thành 'khó cưỡng' trong bộ ảnh teaser cho album tái xuất đường đua K-POP lần này

Kang Daniel thể hiện nét quyến rũ trưởng thành 'khó cưỡng' trong bộ ảnh teaser cho album tái xuất đường đua K-POP lần này

Kang Daniel tiếp tục chuẩn bị cho lần phát hành full album đầu tiên 'The Story' bằng việc tung loạt ảnh teaser vô cùng cuốn hút.

Xem thêm
Từ khóa:   Taeyeon sao hàn sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Kang Daniel thể hiện nét quyến rũ trưởng thành 'khó cưỡng' trong bộ ảnh teaser cho album tái xuất đường đua K-POP lần này

Kang Daniel thể hiện nét quyến rũ trưởng thành 'khó cưỡng' trong bộ ảnh teaser cho album tái xuất đường đua K-POP lần này

Bất chấp những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, 'gà cưng mới' của 'ông trùm Hybe' lại lập kỷ lục mới với album đầu tay

Bất chấp những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, 'gà cưng mới' của 'ông trùm Hybe' lại lập kỷ lục mới với album đầu tay

Tiết lộ lý do 'nhóm nhạc toàn cầu' BTS không tham dự lễ trao giải Billboard Music Awards năm nay dù được đề cử 7 giải thưởng ở 6 hạng mục

Tiết lộ lý do 'nhóm nhạc toàn cầu' BTS không tham dự lễ trao giải Billboard Music Awards năm nay dù được đề cử 7 giải thưởng ở 6 hạng mục

'Hoàng tử má lúm' Kim Seon Ho gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau hơn nửa năm 'bay màu' trên mạng xã hội vì scandal

'Hoàng tử má lúm' Kim Seon Ho gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau hơn nửa năm 'bay màu' trên mạng xã hội vì scandal

Ngắm nhìn gu thời trang đẳng cấp của cô nàng Jennie (BLACKPINK): Hội chị em mê phong cách sang chảnh mau lưu lại!

Ngắm nhìn gu thời trang đẳng cấp của cô nàng Jennie (BLACKPINK): Hội chị em mê phong cách sang chảnh mau lưu lại!

'Nữ thần thế hệ mới' Kim Chaewon tiết lộ lý do đầu quân cho HYBE: Vượt khỏi vùng an toàn, muốn thử thách bản thân sau khi chia tay IZ*ONE

'Nữ thần thế hệ mới' Kim Chaewon tiết lộ lý do đầu quân cho HYBE: Vượt khỏi vùng an toàn, muốn thử thách bản thân sau khi chia tay IZ*ONE

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 25 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 55 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 25 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?