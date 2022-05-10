Bất chấp những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, 'gà cưng mới' của 'ông trùm Hybe' lại lập kỷ lục mới với album đầu tay

LE SSERAFIM đang liên tục lập các kỷ lục mới với album đầu tay - 'Fearless'.

Theo thống kê của Hanteo Chart - một trang web tổng hợp doanh số bán album cho biết, vào ngày 9/5, mini-album đầu tay của LE SSERAFIM "Fearless" đã ghi nhận doanh số 307.450 bản trong tuần đầu tiên phát hành.

Với thành tích này,LE SSERAFIM đã lập kỷ lục mới, trở thành album debut của nhóm nhạc nữ có doanh số tuần đầu cao nhất lịch sử Hanteo, đồng thời đứng thứ #9 trong BXH doanh số album của nhóm nữ. LE SSERAFIM cũng là nhóm nhạc nữ thứ 6 đạt doanh số hơn 300.000 bản trong tuần đầu, sau các nhóm nhạc nữ khác như Black Pink, Red Velvet, IZone, Twice và Ive.

Ngoài ra, LE SSERAFIM đã bán được 176.861 bản vào ngày đầu phát hành, lập kỷ lục mới về lượng tiêu thụ cao nhất trong ngày đầu tiên với album đầu tay của tất cả các nhóm nhạc nữ.

LE SSERAFIM cũng đạt được những thành tích đáng nể ở các bảng xếp hạng trong và ngoài nước. Ngay khi vừa ra mắt "Fearless", tất cả các bài hát trong album đã lọt vào bảng xếp hạng trên các trang âm nhạc như Bugs và Line Music của Nhật Bản.

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